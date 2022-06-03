Окупанти радянською ракетою знищили приміщення лікарні у Золочеві на Харківщині. ФОТОрепортаж

В ніч на 3 червня російські військові обстріляли Золочів Харківського району.

Про це розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Сьогодні о 00:18 ракета радянського виробництва 1989 року влучила в терапевтичне відділення. Перед війною ми оптимізували відділення, тож там нікого не було, ракета рознесла приміщення. Ми планували там ремонт зробити, великі плани в нас були, але тепер це приміщення повністю знищене, як і будівлі, що розташовані поруч - приміщення лікарні, стоматологічний кабінет, будинки. Снаряди у цей район прилітають не вперше", - зазначив він.

Також 3 червня росіяни обстріляли Уди, чотири будинки пошкоджені.

За 100 днів війни на території громади загинули 32 людини, 65 людей поранені, сказав Коваленко.

"Близько 750 приватних будинків зруйновані, школа в Удах знищена, дитячий садок, в яких ми тільки зробили ремонти. Макарівська школа також знищена, згоріла. У прикордонних селах побита інфраструктура", - додав він.

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