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Окупанти радянською ракетою знищили приміщення лікарні у Золочеві на Харківщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В ніч на 3 червня російські військові обстріляли Золочів Харківського району.

Про це розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Сьогодні о 00:18 ракета радянського виробництва 1989 року влучила в терапевтичне відділення. Перед війною ми оптимізували відділення, тож там нікого не було, ракета рознесла приміщення. Ми планували там ремонт зробити, великі плани в нас були, але тепер це приміщення повністю знищене, як і будівлі, що розташовані поруч - приміщення лікарні, стоматологічний кабінет, будинки. Снаряди у цей район прилітають не вперше", - зазначив він.

Також 3 червня росіяни обстріляли Уди, чотири будинки пошкоджені.

За 100 днів війни на території громади загинули 32 людини, 65 людей поранені, сказав Коваленко.

"Близько 750 приватних будинків зруйновані, школа в Удах знищена, дитячий садок, в яких ми тільки зробили ремонти. Макарівська школа також знищена, згоріла. У прикордонних селах побита інфраструктура", - додав він.

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Окупанти радянською ракетою знищили приміщення лікарні у Золочеві на Харківщині 01
Окупанти радянською ракетою знищили приміщення лікарні у Золочеві на Харківщині 02
Окупанти радянською ракетою знищили приміщення лікарні у Золочеві на Харківщині 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Тварі рашистські, чим більше ви випускаєте ракет, тим більше вас ненавидять !!! Не буде вам прощення !!! Ненависть до вас не на десятиліття і навіть не на століття !!!
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03.06.2022 17:37
+14
Які століття? Назавжди.
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03.06.2022 17:43
+13
Передасты.
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03.06.2022 17:34
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Конашенков вечером по РуссТВ пропердит что ВКС уничтожили высокоточным оружием логистический центр Правого сектора
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03.06.2022 17:20 Відповісти
Передасты.
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03.06.2022 17:34 Відповісти
Я весь час думав, чому так нахабно Зелена банда розкрадає Україну? Невже буде війна і ніхто кінців не знайде, бо так крадуть лише окупанти або ті що знають що не буде ніякого покарання.
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03.06.2022 17:36 Відповісти
Тварі рашистські, чим більше ви випускаєте ракет, тим більше вас ненавидять !!! Не буде вам прощення !!! Ненависть до вас не на десятиліття і навіть не на століття !!!
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03.06.2022 17:37 Відповісти
Які століття? Назавжди.
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03.06.2022 17:43 Відповісти
И какого хера мне рисуют кацапский флаг в коментах.Я проверил где мог.Мой провайдер Украина.
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03.06.2022 17:49 Відповісти
Так ти провірив, чи провірила?
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03.06.2022 18:50 Відповісти
kacap spalilsa
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03.06.2022 18:54 Відповісти
Сам ты кацап.
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03.06.2022 20:00 Відповісти
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03.06.2022 20:03 Відповісти
перевiрила
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03.06.2022 19:58 Відповісти
Проверь тут:
https://2ip.ua
Вторая строка, местоположение.
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03.06.2022 18:54 Відповісти
Ещё есть живые президенты /которые сдали все стратегическое вооружение/
Никто не сдал ни Польша Словения Чехия и остальные
Зато наши сдали все ракеты бомбардировщики
Надо ставить буквой зю тех президентов
И двумя кирпичами по самому больному месту /и так каждую неделю/
За жизни наших граждан
Всегда жалею что у нас не было пьяного майора
Который забыл бы сдать десяток атомных зарядов
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03.06.2022 17:58 Відповісти
Не сміши...Яке стратегічне озброєння мала Польща чи Словаччина?
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03.06.2022 18:15 Відповісти
Вумна дуже? Польща та Словаччина хоч і не мали стратегічного озброєння, але свої збройні сили зберегли, на відміну від нас. А про президентів, так взагалі все точно.
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03.06.2022 18:48 Відповісти
Скоріше за все якась тваринка повідомила кацапню, що у лікарню привезли бійців ЗСУ і моя думка такак, що таких потрібно виявляти і зустрічати вечором у тихому провулочку зі шпичкою в руках та колоти, як свиню без пилу і звуку.
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03.06.2022 18:19 Відповісти
Там не було нікого. Селище останні дні поливають періодично артою, тут часні дома практично скрізь, ховатися важко. Обстріли і вдень і вночі. Останнім часом стали прилітати ракети, причому луплять по абсолютно неочевидних місцях, від заправок до ферм і ангарів. Певно думають, що там техніка чи ще щось. Але видається, що їм взагалі пофігу на ефективність тих обстрілів.
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03.06.2022 18:31 Відповісти
это нашим любителям дешевого газа прилетела сдача от кацов)))) напомню что за дешевый газ мы расчитывались с орками ракетами, которые к нам возвращаются, только по воздуху
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03.06.2022 18:32 Відповісти
а тепер можуть порахувати Юлі-шмулі, бойки, рібіновичі, які волали за дружбу з московитами і дешевий газ, скільки потрібно витратити на побудову лікарні, інших будвівель міста? То скільки коштує дешевий російський газ? Він для нас не золотий, а бриліантовий. А скільки ця істота ще закатувала і вбила?
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03.06.2022 19:12 Відповісти
"...оптимізували відділення, тож там нікого не було,... Джерело: https://censor.net/ua/p3345768"

Українські "реформатори-оптимізатори" гірші за рашистів! Рашисти хоть не приховують своїх намірів... І зрозуміло що рашисти - це ворог, якого потрібно фізично знищити!
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03.06.2022 18:43 Відповісти
До речі, а навіщо акцентується увага на тому, що ракета була радянська?
Це що: ода радянській зброї та оркам-операторам, які радянською ракетою зуміли попасти по лікарні? Чи це, може, виправдання тих орков: ракета радянська й попадання випадкове?
Новину писав корисний ідіот чи прихований колаборант?
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03.06.2022 18:53 Відповісти
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03.06.2022 19:14 Відповісти
А от Жданов каже, що ми могли б у*бати у відповідь, але верховний гімнокомандувач сситься. і тому Сумщина, Чернігівщина і Харківщина так і будуть весь час під обстрілами. у тому числі мінометними.
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03.06.2022 19:21 Відповісти
Ракети "кучми"? Добре газком поторгували. Газ вкрали ракети віддали. Не замислились нащо росії радянські ракети , яких там дофіг

А жля того щоб у нас їх не було. Крали у три горла. Кучманоїди,б*дь
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03.06.2022 21:26 Відповісти
У відповідь треба десяток спалити в росії. І зразу побачите чудо ракети будуть менше приліти чи взагалі перестануть бо вони будуть боятись кари.
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03.06.2022 23:12 Відповісти
Була лікарня, прийшов рускій мір і немає більше лікарні.
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08.06.2022 15:22 Відповісти
 
 