Окупанти радянською ракетою знищили приміщення лікарні у Золочеві на Харківщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В ніч на 3 червня російські військові обстріляли Золочів Харківського району.
Про це розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Сьогодні о 00:18 ракета радянського виробництва 1989 року влучила в терапевтичне відділення. Перед війною ми оптимізували відділення, тож там нікого не було, ракета рознесла приміщення. Ми планували там ремонт зробити, великі плани в нас були, але тепер це приміщення повністю знищене, як і будівлі, що розташовані поруч - приміщення лікарні, стоматологічний кабінет, будинки. Снаряди у цей район прилітають не вперше", - зазначив він.
Також 3 червня росіяни обстріляли Уди, чотири будинки пошкоджені.
За 100 днів війни на території громади загинули 32 людини, 65 людей поранені, сказав Коваленко.
"Близько 750 приватних будинків зруйновані, школа в Удах знищена, дитячий садок, в яких ми тільки зробили ремонти. Макарівська школа також знищена, згоріла. У прикордонних селах побита інфраструктура", - додав він.
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Вторая строка, местоположение.
Никто не сдал ни Польша Словения Чехия и остальные
Зато наши сдали все ракеты бомбардировщики
Надо ставить буквой зю тех президентов
И двумя кирпичами по самому больному месту /и так каждую неделю/
За жизни наших граждан
Всегда жалею что у нас не было пьяного майора
Который забыл бы сдать десяток атомных зарядов
Українські "реформатори-оптимізатори" гірші за рашистів! Рашисти хоть не приховують своїх намірів... І зрозуміло що рашисти - це ворог, якого потрібно фізично знищити!
Це що: ода радянській зброї та оркам-операторам, які радянською ракетою зуміли попасти по лікарні? Чи це, може, виправдання тих орков: ракета радянська й попадання випадкове?
Новину писав корисний ідіот чи прихований колаборант?
А жля того щоб у нас їх не було. Крали у три горла. Кучманоїди,б*дь