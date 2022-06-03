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Зеленський відвідав Інститут Шалімова: Поспілкувався з медиками та воїнами, які проходять там лікування. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський відвідав ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави привітав працівників Інституту із 50-річчям закладу.

"Дякую вам за великий шлях, який ви пройшли за ці 50 років. На кожному кроці цього шляху ви зберігаєте життя багатьох людей", - сказав він.

Зеленський оглянув приміщення відділення ендоскопічної хірургії та реанімації й ознайомився з методикою проведення трансплантації та лікування політравм. Також він поспілкувався з українськими військовослужбовцями, які зазнали поранень у боях із російськими окупантами та нині лікуються в інституті. Глава держави подякував воїнам за їхні подвиги та побажав якнайшвидшого одужання.

Працівникам закладу й медикам, які надавали допомогу цивільним під час збройної агресії Росії, президент вручив державні нагороди та присвоїв почесне звання "Заслужений лікар України".

"Хочу вам подякувати. Ви на такій же передовій, як і наші військові. Робите операції не тільки в хірургічних палатах, а й у польових шпиталях. Бажаю здоров’я вам і вашим сім’ям. Дякую, що бережете всіх нас", - зазначив Зеленський.

Заклад був заснований 30 травня 1972 року як Київський інститут клінічної та експериментальної хірургії. Щороку в медичній установі виконують понад 7,5 тис. оперативних втручань. З перших днів бойових дій на Донбасі у 2014 році працівники інституту приймають на лікування військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань. За вісім років фахівці закладу надали допомогу понад 2 тис. військовослужбовців, з яких третина зазнали бойової травми під час захисту Батьківщини.

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Зеленський відвідав Інститут Шалімова: Поспілкувався з медиками та воїнами, які проходять там лікування 01
Зеленський відвідав Інститут Шалімова: Поспілкувався з медиками та воїнами, які проходять там лікування 02
Зеленський відвідав Інститут Шалімова: Поспілкувався з медиками та воїнами, які проходять там лікування 03
Зеленський відвідав Інститут Шалімова: Поспілкувався з медиками та воїнами, які проходять там лікування 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
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03.06.2022 18:27
+19
Аж пре сльоза, капає прмямо на комп, важко писати, який чуткий і заботливий Президент. Мабуть мільйончик із офшорів привіз на ліки? А не бажає поїхзати до "Азовців" і морпіхів, поїхати, провідати, потиснути руку, яких здав в полон? Не бажає повідомити, що з ними там роблять дикі московити?
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03.06.2022 18:09
+18
Я просто нагадаю, що головний військовий госпіталь ЗСУ знаходиться у 5 хвилинах їзди від офіса на Банковій. І за 3 довбаних роки, це бородате уйопіще там було тільки один раз . А туди звозять Героїв з фронту майже кожен день і так 8 років поспіль. Це ще раз доводить очевидний факт - зеленому виродку насрати на українську армію і її воїнів.
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03.06.2022 18:27
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Бедненький...ещё сто дней назад его бы никто туда не затянул
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03.06.2022 18:08 Відповісти
Аж пре сльоза, капає прмямо на комп, важко писати, який чуткий і заботливий Президент. Мабуть мільйончик із офшорів привіз на ліки? А не бажає поїхзати до "Азовців" і морпіхів, поїхати, провідати, потиснути руку, яких здав в полон? Не бажає повідомити, що з ними там роблять дикі московити?
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03.06.2022 18:09 Відповісти
ZE , tibe nada bilo prasitj proshchenije , chto prajebal razvitije vajennih razrabotok ! Tarmazil zapusk v praizvodstvo nuzhnih shchas aruzheinih razrabotok !
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03.06.2022 18:16 Відповісти
Ну PZDC. Тепер ловіть. Нахера писати де конкретно він був.
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03.06.2022 18:27 Відповісти
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03.06.2022 18:27 Відповісти
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03.06.2022 19:33 Відповісти
Я просто нагадаю, що головний військовий госпіталь ЗСУ знаходиться у 5 хвилинах їзди від офіса на Банковій. І за 3 довбаних роки, це бородате уйопіще там було тільки один раз . А туди звозять Героїв з фронту майже кожен день і так 8 років поспіль. Це ще раз доводить очевидний факт - зеленому виродку насрати на українську армію і її воїнів.
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03.06.2022 18:27 Відповісти
Під час другої світової війни британська королева була санітаркою у військовому шпиталі. А перша зе-лєдя під час війни в Україні, засмагає на іспанських пляжах. Зацініть рівень відношення клоунеси до країни в якій її чоловік поки що перша особа!
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03.06.2022 18:34 Відповісти
Це подружжя покидьків,ненавидячих Україну.
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03.06.2022 19:16 Відповісти
Так він сцить, там люди прості ще піздюлей навішають.
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04.06.2022 17:14 Відповісти
боневтік ***************** прийшов сказать воїнам, що їх роль в цій війні дещо преувелічіна?
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03.06.2022 18:39 Відповісти
Прийшов з шоблом свадьбашних фотографів з кварталу шоб поселфитись. Піарщик галімий. Тьху!
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03.06.2022 18:49 Відповісти
і мабуть навіть ні жодної таблетки не привіз і ні однієї гривночки не переказав. а на фіга, хай Юсупова збирає, хай українці скидуються. тьху.
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03.06.2022 19:04 Відповісти
не заважайте актору, це його головна роль, заради неї він пішов на такі немислимі жертви, що у нього не вистачає часу навіть поголитися, немає п'яти вільних хвилин, все перевтілення за перевтіленнями
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03.06.2022 19:06 Відповісти
Сколько гривен малоросец Бонэвтик со своей скумбрией перечислил на нужды раненых и ЗСУ? Чи благотворительность - не царское дело?
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03.06.2022 20:19 Відповісти
teper zhdite raketku tudi....
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03.06.2022 20:33 Відповісти
 
 