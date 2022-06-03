Захисникові Маріуполя "Оресту" присудили нагороду Grand Press Photo 2022. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні
Захиснику Маріуполя, бійцю полку "Азов" Дмитру Козацькому ("Оресту") присудили престижну нагороду польської фотопремії - Grand Press Photo-2022 за світлини з "Азовсталі".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
"Ми віримо, що Дмитро отримає цей диплом особисто під час конкурсу наступного року. Ми будемо чекати його живим і здоровим", - зазначила голова фонду Grand Press Вероніка Мировская під час церемонії нагородження.
Топ коментарі
+9 Orest Levko
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+5 Олександр Карін
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+4 Claudia Smith
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Слава Україні
Дмитру Козацькому ("Оресту") - Привіт !
Боже збережи азовців!