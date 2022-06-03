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Захисникові Маріуполя "Оресту" присудили нагороду Grand Press Photo 2022. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Захиснику Маріуполя, бійцю полку "Азов" Дмитру Козацькому ("Оресту") присудили престижну нагороду польської фотопремії - Grand Press Photo-2022 за світлини з "Азовсталі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

"Ми віримо, що Дмитро отримає цей диплом особисто під час конкурсу наступного року. Ми будемо чекати його живим і здоровим", - зазначила голова фонду Grand Press Вероніка Мировская під час церемонії нагородження.

Захисникові Маріуполя Оресту присудили нагороду Grand Press Photo 2022 01
Захисникові Маріуполя Оресту присудили нагороду Grand Press Photo 2022 02

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Топ коментарі
+9
Чекаємо на Героя вдома. Разом із Побратимами.
Слава Україні
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03.06.2022 19:56
+5
Дай Бог, щоб наші хлопці повернулись додому живими...
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03.06.2022 20:04
+4
а зекоманда про тих азовців і забула вже і не згадує. і, головне, заборонила всім згадувати.
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03.06.2022 19:56
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Простує Орфей через пекло - а пекло все не кінчається...
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03.06.2022 19:48 Відповісти
Фортеця Маріуполь. Орест - https://www.youtube.com/watch?v=N2A5G-AxZKw&ab_channel=%23BABYLON%2713
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03.06.2022 19:49 Відповісти
а зекоманда про тих азовців і забула вже і не згадує. і, головне, заборонила всім згадувати.
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03.06.2022 19:56 Відповісти
Не на часы
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04.06.2022 11:41 Відповісти
Чекаємо на Героя вдома. Разом із Побратимами.
Слава Україні
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03.06.2022 19:56 Відповісти
Дай Бог, щоб наші хлопці повернулись додому живими...
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03.06.2022 20:04 Відповісти
Позор зеленскому за то, что сдал Азовцев кацапам.
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03.06.2022 20:10 Відповісти
я сам - Орест ...
Дмитру Козацькому ("Оресту") - Привіт !
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03.06.2022 20:24 Відповісти
Боневтік здав героів, що захистили всю Україну і його самого. Міг сам стати героєм - запропонувати обмін - себе - на всіх полонених захіснииків Маріуполя. Став би героєм на віки, увійшов би в історію. Його б не катували. не стратили б, міжнародна спільнота його б на руках через кордон назад в Україну перенесла. Але ж- маємо,що маємо.

Боже збережи азовців!
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04.06.2022 15:11 Відповісти
 
 