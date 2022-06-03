Президент Сербії Вучич пообіцяв всебічну допомогу держави переселенцям з України. ФОТОрепортаж

Президент Сербії Александар Вучич відвідав притулок для біженців з України у Врані, де перебувають 43 жінки, 17 дітей віком від двох до 18 років і сім чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Балканський оглядач.

"Бажаю вам якнайшвидшого миру, щоб ви могли повернутися до своїх домівок, а хто хоче жити і працювати в Сербії, завжди може приїхати. Відчуйте себе як вдома", - сказав Вучич, додавши, що держава готова допомогти у всьому, на що вони, на їхню думку, потребують.

"Все, що ми можемо запропонувати, наші можливості для лікування, для здоров’я людей, для поранених, ми готові допомогти", – сказав Вучич.

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Він зазначив, що в Сербії ми співчуваємо всім в Україні, і для всіх нас дуже важливо, щоб діти з України мали тут гідне дитинство, а старше життя гідне людини.

Разом з Президентом Вучичем Центр відвідали Посол Сербії в Україні Ако Йованович, міністри Дарія Кісіч, Златібор Лончар, Ваня Удовичич та Комісар у справах біженців Володимир Куцич.

Посол України в Сербії Володимир Толка, який також відвідав притулок, подякував Сербії за допомогу, яку вона надає Україні.





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