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Президент Сербії Вучич пообіцяв всебічну допомогу держави переселенцям з України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Сербії Александар Вучич відвідав притулок для біженців з України у Врані, де перебувають 43 жінки, 17 дітей віком від двох до 18 років і сім чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Балканський оглядач.

"Бажаю вам якнайшвидшого миру, щоб ви могли повернутися до своїх домівок, а хто хоче жити і працювати в Сербії, завжди може приїхати. Відчуйте себе як вдома", - сказав Вучич, додавши, що держава готова допомогти у всьому, на що вони, на їхню думку, потребують.

"Все, що ми можемо запропонувати, наші можливості для лікування, для здоров’я людей, для поранених, ми готові допомогти", – сказав Вучич.

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Він зазначив, що в Сербії ми співчуваємо всім в Україні, і для всіх нас дуже важливо, щоб діти з України мали тут гідне дитинство, а старше життя гідне людини.

Разом з Президентом Вучичем Центр відвідали Посол Сербії в Україні Ако Йованович, міністри Дарія Кісіч, Златібор Лончар, Ваня Удовичич та Комісар у справах біженців Володимир Куцич.

Посол України в Сербії Володимир Толка, який також відвідав притулок, подякував Сербії за допомогу, яку вона надає Україні.

Президент Сербії Вучич пообіцяв всебічну допомогу держави переселенцям з України 01
Президент Сербії Вучич пообіцяв всебічну допомогу держави переселенцям з України 02

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Президент Сербії Вучич пообіцяв всебічну допомогу держави переселенцям з України 03
Президент Сербії Вучич пообіцяв всебічну допомогу держави переселенцям з України 04
Президент Сербії Вучич пообіцяв всебічну допомогу держави переселенцям з України 05
Президент Сербії Вучич пообіцяв всебічну допомогу держави переселенцям з України 06

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
есть знакомые, которые случайно оказались в Сербии после начала войны. Жалуются, что там сплошь вата и русский мир.

...И тут на сцену выходит Вучич и такой - "вы все врети, смотрите, мы поддерживаем украинцев!"

Показательно в этой новости количество украинских беженцев, ага.
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03.06.2022 21:10
+8
і все начебто зрозуміло... та звичайні слова або назви інколи мають дивний зміст )))

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03.06.2022 21:08
+6
Сербы - рвань, срань и врань. Руснявые подстилки. Запилили спектаклю для получения грантов от ЕС
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03.06.2022 21:19
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і все начебто зрозуміло... та звичайні слова або назви інколи мають дивний зміст )))

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03.06.2022 21:08 Відповісти
Ваша правда, це, звичайно так. Ось, як сербською буде "Безсмертний полк":

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03.06.2022 22:06 Відповісти
Центр вранья. приехал , отметился.
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03.06.2022 22:48 Відповісти
есть знакомые, которые случайно оказались в Сербии после начала войны. Жалуются, что там сплошь вата и русский мир.

...И тут на сцену выходит Вучич и такой - "вы все врети, смотрите, мы поддерживаем украинцев!"

Показательно в этой новости количество украинских беженцев, ага.
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03.06.2022 21:10 Відповісти
не вірю сербам.
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03.06.2022 21:17 Відповісти
Сербы - рвань, срань и врань. Руснявые подстилки. Запилили спектаклю для получения грантов от ЕС
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03.06.2022 21:19 Відповісти
Посол України в Сербії Володимир Толкач, а не Толка, як було написано у статті. Після приїзду нового Посла України є надія що позиція Бєлграда щодо російської агресії зміниться.
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03.06.2022 21:24 Відповісти
Нє))) то такий самий зелений посол як і у мадярії...))
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03.06.2022 22:32 Відповісти
шматок рузького миру в центрі Європи і його ватажок... Не вірю
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03.06.2022 21:25 Відповісти
интересно у них по сербски цент поддержки мигрантов и беженцев...
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03.06.2022 21:29 Відповісти
З 24.02, сербія голосує в оон та інших міжнародних структурах за Україну, а не парашию. Тому я не бачу сенсу поливати брудом цю країну і звинувачувати її у ватності. Ви не забувайте, що 25 років тому сербія отримала свєздюлєй від НАТО, і там досі дуже сильні антизахідні настрої. І на цьому фоні держава Сербія у нашій війні де-факто підтримує нас, а не своїх рашистких братушок.
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03.06.2022 21:39 Відповісти
сербы такая же мразь как и русня!верить им -себя не уважать!
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03.06.2022 22:05 Відповісти
У сєрбію хай йдуть друзі путєна сирійці, наші східняки такі самі як сєрби...
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03.06.2022 22:30 Відповісти
лицемерная путинская шлюха
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03.06.2022 22:49 Відповісти
Треба бути на всю голову Какая Разница щоб тікати від русні в сербію. Ще й мадяри кришують.
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03.06.2022 23:43 Відповісти
 
 