УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6701 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні
19 212 39
затримання (4145) символіка (183) патрульна поліція (1400) диверсія (275)

У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Києві патрульні затримали диверсанта. У нього виявили фото пропагандистської символіки, фото з розташування населених пунктів. Також затриманий мав при собі візитки Анатолія Шарія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на офіційному телеграм-каналі патрульна поліція Києва.

"Столичні патрульні затримали чергового поціновувача "руського миру". Подія трапилася сьогодні вдень на проспекті Степана Бандери. Екіпаж поліції зупинив автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху", - сказано в повідомленні.

У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія 01

Як повідомляється, спілкуючись з патрульними, 36-річний водій почав помітно нервувати, а тому інспектори вирішили провести поверхневу перевірку. Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де охоронці порядку побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків із координатами та позивними, а також ворожу пропаганду. Тож патрульні затримали диверсанта-невдаху і передали його слідчим Оболонського управління поліції.

У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія 02
У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія 03

Дивіться також: Викрито російського агента в "Укроборонпромі" та затримано колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході, - СБУ. ВIДЕО


У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія 04

Патрульна поліція звернулася із закликом: "Якщо ви виявили підозрілих осіб - негайно телефонуйте на лінію 102. Знешкодимо російського ворога разом!"

Читайте також: Затримано мешканця Краматорська, який здавав ворогу позиції ЗСУ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
єнот біндера байрактарович@racoon_bandera

38 мин

Українці : -рятуйте азов
Зеля: -все ок, вони вже в полоні
Українці: - хєрня якась, поверни їх
Зеля: -повернув Петра з кордону
Українці: - ***, обміняй хлопців з азову
Зеля: - тримайте нєвзорова
показати весь коментар
03.06.2022 22:05
+23
Да бросьте вы всех задержанных дебилов диверсантами называть, обидно за профессию. Я при "совке" заканчивал ВВКУ и знаю что такое диверсант и сколько пота и крови мы тратили на учениях и полевых выходах. А это просто долбо*б задержанный в машине
показати весь коментар
03.06.2022 22:08
+18
Ни один диверсант, если конечно не конченный *******, не позволил бы себе нарушить ПДД... Это скорее всего обычное ватное чмо... Но если к нему отношение как к диверсанту, то это хорошо! Пусть срет под себя!
показати весь коментар
03.06.2022 22:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
єнот біндера байрактарович@racoon_bandera

38 мин

Українці : -рятуйте азов
Зеля: -все ок, вони вже в полоні
Українці: - хєрня якась, поверни їх
Зеля: -повернув Петра з кордону
Українці: - ***, обміняй хлопців з азову
Зеля: - тримайте нєвзорова
показати весь коментар
03.06.2022 22:05 Відповісти
какого лома разбираться с этими уродами,по законам военного времени--пожизненное и нех с ними обниматься
показати весь коментар
05.06.2022 09:31 Відповісти
zа русь усрусь .
монгол **.....чий .
показати весь коментар
03.06.2022 22:07 Відповісти
Да бросьте вы всех задержанных дебилов диверсантами называть, обидно за профессию. Я при "совке" заканчивал ВВКУ и знаю что такое диверсант и сколько пота и крови мы тратили на учениях и полевых выходах. А это просто долбо*б задержанный в машине
показати весь коментар
03.06.2022 22:08 Відповісти
Ни один диверсант, если конечно не конченный *******, не позволил бы себе нарушить ПДД... Это скорее всего обычное ватное чмо... Но если к нему отношение как к диверсанту, то это хорошо! Пусть срет под себя!
показати весь коментар
03.06.2022 22:28 Відповісти
Не скажи, Со временем все мельчает и диверсантов, вполне могут набирать среди *******...в.
Да и зачем долбое...у координаты.
показати весь коментар
03.06.2022 22:56 Відповісти
Якщо він дебіл отже має бути серед дебілів років 15 мінімум ! А якщо диверсант то пора китайськими методами привселюдно з кулемета, і дебіли та й диверсанти зникнуть як роса на сонці ! А вони все в сраку заглядують та лиця їхні матують!!!
показати весь коментар
05.06.2022 12:02 Відповісти
Ще напиши три коменти. Бо люди дебіли, після двох твоїх висерів не зрозуміли, що ти петушок пєтушарія.
показати весь коментар
03.06.2022 22:14 Відповісти
Це що? Кіно? Я не натягну на макитру, що існують такі дебіли. І навіть не питайте - серед кого.
показати весь коментар
03.06.2022 22:12 Відповісти
чому в Україні досі не заборонена фашистська партія петушарія?!!
показати весь коментар
03.06.2022 22:13 Відповісти
Це що? Кіно? Я не натягну на макитру, що існують такі дебіли. І навіть не питайте - серед кого.
показати весь коментар
03.06.2022 22:14 Відповісти
тысвиноцабакаидинахвследМацКве...
показати весь коментар
03.06.2022 22:21 Відповісти
Разница в том что шарийовцы и ОПЗЖ со Слугами реально сепары часто.
показати весь коментар
03.06.2022 22:29 Відповісти
Такої мразоти в Украіні ще достатньо , тому потрібно нашим правоохоронним органам і СБУ пильнувати цих покидьків !
показати весь коментар
03.06.2022 22:24 Відповісти
Погано те, що це вже було, його затримали ще 5 березня
показати весь коментар
04.06.2022 10:56 Відповісти
Або цей "диверсант" дебіл або дійсно вкид від наших доблесних органів, що ми типу працюємо. Навіщо робити в блокноті таку інсталяцію та ще й возити його із собою, дуже нагадує коктейлі молотова в пластиковій пляшці. І взагалі, чого пику диверсанта розмили ? Закон про захист персональної інформації не діє у випадках загрози національній безпеці. Може хтось упізнає і повідомить додаткові подробиці про злочинця.
показати весь коментар
03.06.2022 22:49 Відповісти
якесь воно кончене і странне. Та нема коли там розбиратись - уконтропупіть
показати весь коментар
03.06.2022 23:01 Відповісти
*****🤣
показати весь коментар
04.06.2022 00:09 Відповісти
Вброс незасчітан. Нормальний не буде нервуватися при патрульних, фоткати українські військові об'єкти і підтримувати рузкій мір.
показати весь коментар
04.06.2022 08:10 Відповісти
Ага, телефонуйте 102... Десь місяць тому я запізнилась на останнє метро, йду додому пішки, вечоріє, бачу, що чоловік з жінкою фотографують дахи будинків чи їх верхні поверхи поряд з державною установою. Затято і методично фоткають кожний дах, направо і наліво, як туристи якусь Сикстинську капеллу. Зателефонувала 102 і ніякої реакції. Причому це не вперше звернула увагу, що фотографують саме дахи чи верхні поверхи. Перший раз це була дівчина, що фоткала дах будинку недалеко від посольства ЄС місяця два тому.
показати весь коментар
04.06.2022 08:06 Відповісти
Сдержательная, млять, иллюстрация!
Побольше бы таких!

показати весь коментар
04.06.2022 10:33 Відповісти
Очередной ватный долб@#**, хорошо что приплыл, сойдёт за диверсанта. Окопы под Херсоном рыть згодится
показати весь коментар
04.06.2022 10:54 Відповісти
Це було вже
показати весь коментар
04.06.2022 10:54 Відповісти
Zabijcie to ruskie ścierwo.
показати весь коментар
04.06.2022 20:14 Відповісти
 
 