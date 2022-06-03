У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія. ФОТО

У Києві патрульні затримали диверсанта. У нього виявили фото пропагандистської символіки, фото з розташування населених пунктів. Також затриманий мав при собі візитки Анатолія Шарія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на офіційному телеграм-каналі патрульна поліція Києва.

"Столичні патрульні затримали чергового поціновувача "руського миру". Подія трапилася сьогодні вдень на проспекті Степана Бандери. Екіпаж поліції зупинив автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, спілкуючись з патрульними, 36-річний водій почав помітно нервувати, а тому інспектори вирішили провести поверхневу перевірку. Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де охоронці порядку побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків із координатами та позивними, а також ворожу пропаганду. Тож патрульні затримали диверсанта-невдаху і передали його слідчим Оболонського управління поліції.





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Патрульна поліція звернулася із закликом: "Якщо ви виявили підозрілих осіб - негайно телефонуйте на лінію 102. Знешкодимо російського ворога разом!"

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