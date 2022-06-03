За добу 3 червня на Донеччині росіяни поранили трьох мирних мешканців, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За добу на Донеччині від ворожих обстрілів троє цивільних осіб отримали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 3 червня внаслідок російських обстрілів троє цивільних одержали поранення: 2 - у Соледарі та 1- у Василівці", - написав очільник ОВА.
За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Згідно з інфографікою, оприлюдненою Кириленком, від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині від російської агресії загинули 464 мирних мешканці, поранені – 1 214 осіб.
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