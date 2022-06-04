П'ять російських великих десантних кораблів вийшли у Чорне море. ФОТОрепортаж

Наразі у Чорне море вийшло угруповання з п'яти великих десантних кораблів (ВДК), зібране з трьох флотів ВМФ Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Так, у Південній бухті - найбільшому відгалуженні Севастопольської бухти - біля Мінної стінки пришвартовано чотири ВДК. Найближчі два на фото - це ВДК проєкту 1171 "Тапир". У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них - ВДК "Саратов" знищено українською ракетою в порту Бердянська. Два інших - "Орск" (бортовий номер 148) та "Николай Фильченков" (152).

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

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Також біля Мінної стінки стоять два ВДК проєкту 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: "Цезарь Куников" (158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151).

Наразі у 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті стоять на ремонті ВДК "Новочеркасск" та "Азов", у чому зміг переконатися кореспондент Крим.Реалії.

ВДК "Королев" Балтійського флоту, який наприкінці травня також стояв на ремонті у 13 судноремонтному заводі, нині пришвартований у Сухарній бухті.

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Як раніше сьогодні повідомило російське державне агентство ТАСС, у Чорному морі перебуває угруповання ВМФ РФ у складі 12 ВДК. За даними джерела агентства, до загону кораблів Північного флоту входять ВДК​ "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк" і "Георгий Победоносец". Балтійський флот представлений ВДК "Королев", "Минск" і "Калининград".

Як повідомляли Крим.Реалії, перелічені великі десантні кораблі зайшли у Чорне море в першій декаді лютого для участі в навчаннях.

Таким чином, наразі сім ВДК з цього угруповання перебувають у бухтах Севастополя, у тому числі в ремонті, а п'ять ВДК вийшли у море.