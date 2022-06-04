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Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

у Сєверодонецьку наразі точаться запеклі бої.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рросіяни продовжують штурмувати Сєверодонецьк, орки підтягують "гарматне м’ясо" з мобілізаційного резерву, у місті тривають вуличні бої", - інформує він.

"Сєверодонецьк штурмують, точаться бої. Наші захисники намагаються ворога посунути. Нацгвардійці в місті підбили ворожий танк та взяли в полон двох орків. Тепер на них чекають довгі розмови про те, як вони їхали "на навчання", - продовжує Гайдай.

Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай 01

Також він зазначає, що вчора ЗСУ не дали окупантам захопити села Метьолкіне та Білогорівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо загиблих у Гірській громаді на Луганщині, штурм Сєверодонецька окупантами триває, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай 02
Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай 03
Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай 04
Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай 05
Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай 06
Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай 07

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Выехали все кто хотел. А видео как те что остались встречают русню не тяжело найти. Ваты там хватает.
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04.06.2022 09:25
+17
Знаете,бывают люди,как та бабушка с Ирпеня,которая собачке своей на голову платочек одевала,чтоб та не боялась-песика в машину не взяли,а бабушка с ней осталась...моя сестра ,когда прорывалась с Гостомеля ,так и не смогла вытащить сотрудницу ,у которой родители инвалиды...мне из Херсона женщина писала -папа лежачий,большой пёс и нет 1000баксов,которые гусня требует за человека -за выезд,а потом в спину стреляет...мы не можем говорить за всех,кто остался.
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04.06.2022 09:40
+14
Можна сказати що міста вже немає.
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04.06.2022 09:01
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Можна сказати що міста вже немає.
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04.06.2022 09:01 Відповісти
Ще живе,хотя так довго усі ранги доказували його не стратегічність. Якби евакуація була не в Телеграмі, а в реалі,то жертв було б менше і стратегічність змінилась би.
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04.06.2022 09:13 Відповісти
Геть усі, хто хотів виїхати - виїхали
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04.06.2022 09:21 Відповісти
Выехали все кто хотел. А видео как те что остались встречают русню не тяжело найти. Ваты там хватает.
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04.06.2022 09:25 Відповісти
Знаете,бывают люди,как та бабушка с Ирпеня,которая собачке своей на голову платочек одевала,чтоб та не боялась-песика в машину не взяли,а бабушка с ней осталась...моя сестра ,когда прорывалась с Гостомеля ,так и не смогла вытащить сотрудницу ,у которой родители инвалиды...мне из Херсона женщина писала -папа лежачий,большой пёс и нет 1000баксов,которые гусня требует за человека -за выезд,а потом в спину стреляет...мы не можем говорить за всех,кто остался.
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04.06.2022 09:40 Відповісти
Це відкрита деза,бо як могли намагатися оточити,коли міст працює та і Легіон зайшов. Спеціально відео дивилась. Зі зброєю і технікою. Пишуть всі,правду ніхто. Хотя у кожного свій кут погляду. Тримайтесь
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04.06.2022 09:05 Відповісти
Ще був ролік, де той, що справа, розповідав, що його кинули на гроші.
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04.06.2022 09:24 Відповісти
Це що кримінал , по - вашому ?

Ну виставили старі фото і що ? Можливо , хтось іх не бачив !

Хочете свіжака , тоді вам туди , на передову !
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04.06.2022 09:48 Відповісти
Гайдай - это типаж вроде Арестовича. Только первый реально все сдает.
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04.06.2022 09:20 Відповісти
Не судіть Гайдая строго - не всі можуть слухати Арєстовіча, особливо під час їжі. Ну і на відміну від Арєстовіча Гайдай хоча б там, не далеко. Просто у Гайдая така робота. За це йому гроші платять.
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04.06.2022 10:07 Відповісти
Цікаво як ота свиня може в танк вилізти?
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04.06.2022 09:29 Відповісти
То сєпарська піхота...
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04.06.2022 09:33 Відповісти
Ох и пузень..как он там поместился в танке😆😆
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04.06.2022 09:30 Відповісти
Таких в полон брати не треба, вони судячи з усього з нашими паспортами, зрадники-вбивці життя яких нічого не коштує.
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04.06.2022 09:39 Відповісти
На манеже одни и те же. Цирк уродцев воюет с цирком клоунов. Гайдай -клоунов на разогреве.
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04.06.2022 09:41 Відповісти
Это не те .Тогда другие были и их шестеро взяли вплен
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04.06.2022 09:51 Відповісти
Мабуть колоритні типажі ...
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04.06.2022 10:50 Відповісти
Типове , рашинське бидло , яке запхали в танк і роби , що хочеш 🫣
як тільки земля таку гидоту носить ?
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04.06.2022 09:43 Відповісти
Цих в полон взяли дня три тому. І в танк вони тупо не влізуть
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04.06.2022 10:09 Відповісти
вгодовані кнури...
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04.06.2022 10:14 Відповісти
По моєму це ті самі, яких вже показували
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04.06.2022 10:25 Відповісти
Чомусь згадався виступ бандюковича у сєвєроданєцку: "...эти казлы, каторые нам мешают жыть" (пишу, як воно звучало). Так от, тепер вони не будуть нам заважати жити. Оці кАзли сєвєраданєцкіє
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04.06.2022 10:40 Відповісти
Цікаво це теж два вчителя з сфери освіти лугандону? Більш схожі на кнурів …. Ну і на йух вони нам потрібні??
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04.06.2022 10:58 Відповісти
А слева, этот жирный обрыган то же танкист? Его в танк через люк ковачом пропихивали.
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04.06.2022 11:09 Відповісти
Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай
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Так вроде как этих двух брали в рлен еще в первые часы штурма Северодонецка.
Здесь на Цунзоре были их фото.
Правда, они не стояли, а лежали на земле. Тот толстый был из ЛДНР.
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04.06.2022 11:21 Відповісти
Віталій Різничук

13 hrs ·В Сєверодонецке наши?

- Нет!

- Что х#хлы вернули?

- Нет!

- Если не наши и не х#хлы то кто же там?

- Поляки зашли.

Що ж, смажте їх браття! Інтернаціональний легіон зайшов до Сєверодонецьку. Що ж, це найкраща новина на ніч.
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04.06.2022 13:36 Відповісти
Никогда не поверю,что єтих двух старіх пердунов насильно затолкали в сруськую
армию,єто добровольці и должні біть ликвидировани на місці,хватіт з ними
бавитись.
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04.06.2022 14:31 Відповісти
Судя по ливеру в капюшоне , он не собирался выходить с учений . Твари.
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04.06.2022 16:18 Відповісти
..і так гарно стоять...якраз під стінкою...що, автомати в хлопців заклинило? і так, не потрібно про обмінний "фонд"
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05.06.2022 05:16 Відповісти
 
 