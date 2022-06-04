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Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
у Сєверодонецьку наразі точаться запеклі бої.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Рросіяни продовжують штурмувати Сєверодонецьк, орки підтягують "гарматне м’ясо" з мобілізаційного резерву, у місті тривають вуличні бої", - інформує він.
"Сєверодонецьк штурмують, точаться бої. Наші захисники намагаються ворога посунути. Нацгвардійці в місті підбили ворожий танк та взяли в полон двох орків. Тепер на них чекають довгі розмови про те, як вони їхали "на навчання", - продовжує Гайдай.
Також він зазначає, що вчора ЗСУ не дали окупантам захопити села Метьолкіне та Білогорівка.
Топ коментарі
+17 Murzziik Kit
показати весь коментар04.06.2022 09:25
+17 Валерия Ларченко b661826f
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+14 Ksenia VB
показати весь коментар04.06.2022 09:01
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Будь ласка, зачекайте...
Ну виставили старі фото і що ? Можливо , хтось іх не бачив !
Хочете свіжака , тоді вам туди , на передову !
як тільки земля таку гидоту носить ?
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Так вроде как этих двух брали в рлен еще в первые часы штурма Северодонецка.
Здесь на Цунзоре были их фото.
Правда, они не стояли, а лежали на земле. Тот толстый был из ЛДНР.
13 hrs ·В Сєверодонецке наши?
- Нет!
- Что х#хлы вернули?
- Нет!
- Если не наши и не х#хлы то кто же там?
- Поляки зашли.
Що ж, смажте їх браття! Інтернаціональний легіон зайшов до Сєверодонецьку. Що ж, це найкраща новина на ніч.
армию,єто добровольці и должні біть ликвидировани на місці,хватіт з ними
бавитись.