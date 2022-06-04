США передали українським силовикам майже 90 одиниць автомобільної техніки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сполучені Штати передали українським прикордонникам та поліцейським майже 90 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомив у Твіттері Держдепартамент США, передає Цензор.НЕТ.
"Відділ технічної допомоги правоохоронним органам (INL) підтримує прикордонну службу та Національну поліцію, надаючи транспортні засоби. На додаток до броньованих машин, INL передав 25 Mitsubishi L200, 35 Renault Duster, 16 бронетранспортерів 4x4 та 13 вантажівок", - поінформували у диппредставництві.
Топ коментарі
+20 Fjall_Raven
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+19 Гутник Сергій
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+18 Чайка Київ
показати весь коментар04.06.2022 10:00
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Будь ласка, зачекайте...
бо всі вважають, що підготувалась гідно в часи абрамявічюсів і уруських...
а до цього президент повідчиняв двері боксів і передав всі мази-богдани часів свинарчуків...
Буданов , Вы вообще ********* ( простите за слэнг) - кто-то будет работать по защите информации ??
Але, за допомогу дякуємо !!
А в ЗСУ волонтеры собирают...