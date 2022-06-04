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США передали українським силовикам майже 90 одиниць автомобільної техніки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сполучені Штати передали українським прикордонникам та поліцейським майже 90 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомив у Твіттері Держдепартамент США, передає Цензор.НЕТ.

"Відділ технічної допомоги правоохоронним органам (INL) підтримує прикордонну службу та Національну поліцію, надаючи транспортні засоби. На додаток до броньованих машин, INL передав 25 Mitsubishi L200, 35 Renault Duster, 16 бронетранспортерів 4x4 та 13 вантажівок", - поінформували у диппредставництві.

США передали українським силовикам майже 90 одиниць автомобільної техніки 01

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США передали українським силовикам майже 90 одиниць автомобільної техніки 02

США передали українським силовикам майже 90 одиниць автомобільної техніки 03

США передали українським силовикам майже 90 одиниць автомобільної техніки 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
скоро в продаже!
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04.06.2022 10:00
+19
В Епіцентрі відкриють відділ продажу авто
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04.06.2022 10:01
+18
Дякуємо.
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04.06.2022 10:00
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04.06.2022 10:00 Відповісти
В Епіцентрі відкриють відділ продажу авто
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04.06.2022 10:01 Відповісти
Дякуємо.
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04.06.2022 10:00 Відповісти
чого такі невеликі кількості переданого, хотілося б запитати...
бо всі вважають, що підготувалась гідно в часи абрамявічюсів і уруських...
а до цього президент повідчиняв двері боксів і передав всі мази-богдани часів свинарчуків...
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04.06.2022 10:14 Відповісти
свинарчуки, вальцованы - российская пропаганда.
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04.06.2022 10:15 Відповісти
При работе с компьютером нельзя давать ему понять, что торопишься.
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04.06.2022 10:20 Відповісти
не світили б де вони, кацапня позаздрить і ракетою стрельне
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04.06.2022 10:02 Відповісти
Пора начать наказывать за такие фото

Буданов , Вы вообще ********* ( простите за слэнг) - кто-то будет работать по защите информации ??
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04.06.2022 12:14 Відповісти
Вот теперь заживем, по внутреннему распорядку малоросса.
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04.06.2022 10:07 Відповісти
Навіщо робити такі фото де можна прив'язатися до місцевості!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.06.2022 10:18 Відповісти
Блін ... Це ж з якою напругою працює автопромисловість США, ЄС та Японії. Щось мені це нагадує ...
Але, за допомогу дякуємо !!
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04.06.2022 10:34 Відповісти
Майже як "озабоченость"
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04.06.2022 11:42 Відповісти
б*ять, типа ментам техники не хватает, особенно тем которые в Мариуполе.
А в ЗСУ волонтеры собирают...
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04.06.2022 10:51 Відповісти
до сих пор помню новость о том, что с 2014 года, на автомобили для МВД потратили больше чем на танки для ВСУ
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04.06.2022 13:12 Відповісти
ну так нацгвардія дійсно краще фінансувалась при авакові. А аваков із гнізда яценюка. Всі претензії, в тім числі до підриву складів, до Порошенка. І ніхто вже навіть "подякувати" не догадається яценюку і його правій руці авакову.
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04.06.2022 15:58 Відповісти
была ж реформа полиции, в Киеве красивые приусы появились и молодые полицейские к ним. Забыли шоле? До пороха была милиция в бобиках.
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04.06.2022 22:27 Відповісти
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04.06.2022 13:40 Відповісти
иначе съест леопарда. В любом случае, есть то что-то надо
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04.06.2022 14:57 Відповісти
Шольц худий як глист приїхав із ситої німеччини у обніщавшу та виснажену війної Україну, та його зустрічаю спухший від голоду Коліван
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05.06.2022 11:59 Відповісти
CША передали... 35 Renault Duster? Откуда? У нас таких машин нет и марки Renault вообще на рынке США нет.
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04.06.2022 21:33 Відповісти
надеюсь, эти жипы с полными баками приехали.
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04.06.2022 22:25 Відповісти
Краще, щоб стільки танків передали, хоча....
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05.06.2022 05:20 Відповісти
 
 