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Росіяни били по Донеччині з танків, "Градів", артилерії та ""Точки-У". Є поранені, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів. Загиблих немає, проте є поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів - житлові будинки та критична інфраструктура.

Про це повідомляють у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни били по Донеччині з танків, Градів, артилерії та Точки-У. Є поранені, - Нацполіція 01

"Російські війська били по населених пунктах – Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Мар’їнка, Василівка, Нью-Йорк, Маяки, Сокіл, Керамік, Новомихайлівка. Ворог обстріляв Донеччину з ракетних комплексів "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Град", артилерії, танків, стрілецької зброї.

Пошкоджено 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, лінії електропередач, адмінбудівля ТЕС", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу 3 червня на Донеччині росіяни поранили трьох мирних мешканців, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Росіяни били по Донеччині з танків, Градів, артилерії та Точки-У. Є поранені, - Нацполіція 02
Росіяни били по Донеччині з танків, Градів, артилерії та Точки-У. Є поранені, - Нацполіція 03
Росіяни били по Донеччині з танків, Градів, артилерії та Точки-У. Є поранені, - Нацполіція 04
Росіяни били по Донеччині з танків, Градів, артилерії та Точки-У. Є поранені, - Нацполіція 05
Росіяни били по Донеччині з танків, Градів, артилерії та Точки-У. Є поранені, - Нацполіція 06
Росіяни били по Донеччині з танків, Градів, артилерії та Точки-У. Є поранені, - Нацполіція 07

На місцях обстрілів правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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4 фото зверху ... Як це може бути - вікна цілі ? Блін, але ж не копали ту вирву жінки на фото??
Мабуть дива бувають.
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04.06.2022 10:53 Відповісти
 
 