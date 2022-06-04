Росіяни били по Донеччині з танків, "Градів", артилерії та ""Точки-У". Є поранені, - Нацполіція. ФОТО

За добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів. Загиблих немає, проте є поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів - житлові будинки та критична інфраструктура.

Про це повідомляють у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська били по населених пунктах – Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Мар’їнка, Василівка, Нью-Йорк, Маяки, Сокіл, Керамік, Новомихайлівка. Ворог обстріляв Донеччину з ракетних комплексів "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Град", артилерії, танків, стрілецької зброї.

Пошкоджено 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, лінії електропередач, адмінбудівля ТЕС", - йдеться у повідомленні.

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На місцях обстрілів правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.