Прапор, що майорів над "Азовсталлю", передали до музею. ФОТО

Стяг зберігатиметься в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

В музеї невдовзі розгорнуть експозицію "Україна - розп’яття". Прапор стане її титульним експонатом.

В церемонії передачі прапора взяли участь очільник ГУР МО Кирило Буданов, захисники Маріуполя та дружини полонених оборонців міста.

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"Під час церемонії передачі Прапора керівник вітчизняної воєнної розвідки висловив упевненість, що настане час, коли цей прапор, уже як музейний експонат, знову побуває у вільному українському місті Маріуполь", - йдеться у повідомленні.