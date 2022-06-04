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Прапор, що майорів над "Азовсталлю", передали до музею. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Стяг зберігатиметься в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

В музеї невдовзі розгорнуть експозицію "Україна - розп’яття". Прапор стане її титульним експонатом.

В церемонії передачі прапора взяли участь очільник ГУР МО Кирило Буданов, захисники Маріуполя та дружини полонених оборонців міста.

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"Під час церемонії передачі Прапора керівник вітчизняної воєнної розвідки висловив упевненість, що настане час, коли цей прапор, уже як музейний експонат, знову побуває у вільному українському місті Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

Прапор, що майорів над Азовсталлю, передали до музею 01

Автор: Ольга Лузан
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Прапор - это хорошо. А когда вернут азовцев ?
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04.06.2022 12:50 Відповісти
Не для того клоун їх здав у полон.
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04.06.2022 12:53 Відповісти
А хлопці що ?
Вже забули у вищих кабінетах.
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04.06.2022 12:51 Відповісти
А жОПі разов із ЗЕ Маріуполь і не потрібен - їм просто потрібно було закрити всім рота у Світі бо розголос по Азовсталі набув планетарних маштабів! Ось і придумали байку про "не розмовляйте про це щоб не нашкодити..."! А сим саме не нашодити?! Скільки вже днів (тижнів!!!) всі мовчать (чекають!)?
Взагалі-то в останній час наше змі опустилося до рівня пропогандонів із срутб - правду ніхто не хоче озвучувати! Одні аналізатори-иксперди на тб!
Бутусова через "Бехмозглу" прибрали із фронта - він єдиний хто хоча б щось висвітлював про справжні справи на фронті, а не те що зараз триндять про Северодонецьк із жОПи ні-про-що!
Вони що насправді думають, що українці дісйно такі тупі і проглотять їхню брехню?
Сумщину обстрілюють кожного дня і їм пох на це - навіть не має офіційного підтвердження, що вся межа тут на відстані 20-30 км від кордону є зоною бойових дій (економіка "чиясь" постраждає!) - та скоро тут взагалі буде мертва зона і "економіка" буде ще у більшій дупі!
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04.06.2022 13:34 Відповісти
Тим часом розжерілі кварталівські пики і досі жартують над Порохом.
Не над лузером зеленським же жартувати. Нездара нічого не може.
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04.06.2022 12:55 Відповісти
да у Кошевого пачка еще та
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04.06.2022 13:21 Відповісти
Olena Shаlena
@OlenaShyriaeva
·
2 черв.
Серце розривається, коли думаю про хлопців з Азовсталь, що там з ними роблять у полоні. А з дівчатами, то взагалі біль нестерпний. Накриває...плачу. Хочу випити, не багато. Але хоть трохи розслабитись, бо знаю що не заснути. Настрій лайно.....бережіть себе.
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04.06.2022 12:58 Відповісти
 
 