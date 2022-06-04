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Прапор, що майорів над "Азовсталлю", передали до музею. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Стяг зберігатиметься в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
В музеї невдовзі розгорнуть експозицію "Україна - розп’яття". Прапор стане її титульним експонатом.
В церемонії передачі прапора взяли участь очільник ГУР МО Кирило Буданов, захисники Маріуполя та дружини полонених оборонців міста.
"Під час церемонії передачі Прапора керівник вітчизняної воєнної розвідки висловив упевненість, що настане час, коли цей прапор, уже як музейний експонат, знову побуває у вільному українському місті Маріуполь", - йдеться у повідомленні.
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Вже забули у вищих кабінетах.
Взагалі-то в останній час наше змі опустилося до рівня пропогандонів із срутб - правду ніхто не хоче озвучувати! Одні аналізатори-иксперди на тб!
Бутусова через "Бехмозглу" прибрали із фронта - він єдиний хто хоча б щось висвітлював про справжні справи на фронті, а не те що зараз триндять про Северодонецьк із жОПи ні-про-що!
Вони що насправді думають, що українці дісйно такі тупі і проглотять їхню брехню?
Сумщину обстрілюють кожного дня і їм пох на це - навіть не має офіційного підтвердження, що вся межа тут на відстані 20-30 км від кордону є зоною бойових дій (економіка "чиясь" постраждає!) - та скоро тут взагалі буде мертва зона і "економіка" буде ще у більшій дупі!
Не над лузером зеленським же жартувати. Нездара нічого не може.
@OlenaShyriaeva
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2 черв.
Серце розривається, коли думаю про хлопців з Азовсталь, що там з ними роблять у полоні. А з дівчатами, то взагалі біль нестерпний. Накриває...плачу. Хочу випити, не багато. Але хоть трохи розслабитись, бо знаю що не заснути. Настрій лайно.....бережіть себе.