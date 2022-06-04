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Війська РФ обстріляли Миколаїв та низку сіл регіону, є жертви, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліцейські документують наслідки обстрілів з боку військ РФ на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, упродовж доби ворог продовжував атакувати Миколаїв, також постраждали чотири населені пункти області: села Миколаївське, Кавказ, Українка та Пришиб. Є загиблі й постраждалі.

"Пошкоджені житлові будинки, гаражні приміщення, автомобілі, споруди підприємства. Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів, вчинених російськими регулярними військами та допомагають постраждалим. За кожним фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Миколаїв та 8 населених пунктів регіону. Є жертви, - Нацполіція. ФОТО

Війська РФ обстріляли Миколаїв та низку сіл регіону, є жертви, - Нацполіція 01
Війська РФ обстріляли Миколаїв та низку сіл регіону, є жертви, - Нацполіція 02
Війська РФ обстріляли Миколаїв та низку сіл регіону, є жертви, - Нацполіція 03
Війська РФ обстріляли Миколаїв та низку сіл регіону, є жертви, - Нацполіція 04
Війська РФ обстріляли Миколаїв та низку сіл регіону, є жертви, - Нацполіція 05

Автор: Ірина Дашківська
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Путлєр , для чого ти , фашист клятий, знищуєш нашу краіну ?

Ти ж всеодно ось, ось здохнеш , а Україна була , є і буде !!
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04.06.2022 12:56 Відповісти
 
 