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Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Одесі затримано зловмисника, який продавав гуманітарну допомогу військового призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що прокуратура, поліція та СБУ припинили незаконну діяльність так званого "Центру гуманітарної допомоги", через який здійснювався продаж гуманітарної допомоги військового призначення.

"Встановлено, що керівник "Центру гуманітарної допомоги", створеного на базі благодійного фонду, з метою наживи налагодив продаж гуманітарки", - повідомили в прокуратурі.

Так, з лютого по червень він підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також отримував безкоштовну допомогу від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема, шоломів (касок), бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розвантажень, медичних турнікетів тощо.

Чоловіка затримано під час чергового незаконного продажу за майже 500 тис. грн медичних товарів, військової амуніції та військових приладів.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. За цей злочин Законом передбачено від 5 до 7 років позбавлення волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступника глави Чернівецької ОВА викрито на махінаціях із гумдопомогою, - СБУ. ВIДЕО

Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі, - облпрокуратура 01

Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі, - облпрокуратура 02

Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі, - облпрокуратура 03

Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі, - облпрокуратура 04

Також дивіться: В Одесі військовослужбовець ТрО продав отриману від волонтерів допомогу для армії на 700 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі, - облпрокуратура 05

Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі, - облпрокуратура 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
І таких штопаних гандонів десятки, а скількох не впіймають? ****** тварини
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04.06.2022 13:09
+29
А чего же морду лица не показываете или известная личность? Без конфискации всего имущества "героев" мы не справимся с этой заразой
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04.06.2022 13:10
+23
Однозначно, что один человек здесь не работал. Надеюсь докопаются до главного, того, в чьих руках вся гуманитарка.
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04.06.2022 13:14
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якейсь же бдядво дало йому стільки всього.. а найти хто дав тобто хто ще в парі разом і на передоіу ****** курва.а перд тим кофіскувати все у власність зсу
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04.06.2022 13:08 Відповісти
***** прочти для начала новость. И узнаешь кто и почему эти товары ему давал. Сначала думай, а потом уже люлей оскарбляй поганым языком.
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04.06.2022 13:14 Відповісти
І таких штопаних гандонів десятки, а скількох не впіймають? ****** тварини
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04.06.2022 13:09 Відповісти
І гандони штопані, і час воєнний а фамілі не друкують... Накуя така толерантність...
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04.06.2022 14:11 Відповісти
А чего же морду лица не показываете или известная личность? Без конфискации всего имущества "героев" мы не справимся с этой заразой
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04.06.2022 13:10 Відповісти
То мо це гадоначальник?
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04.06.2022 13:26 Відповісти
в долі
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04.06.2022 14:01 Відповісти
І це в Одесі, де часто "прильоти", де не з розповідей знають, що таке війна...
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04.06.2022 13:11 Відповісти
На розмінування цю мразоту, або на передову, окопи рити.
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04.06.2022 13:12 Відповісти
Однозначно, что один человек здесь не работал. Надеюсь докопаются до главного, того, в чьих руках вся гуманитарка.
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04.06.2022 13:14 Відповісти
Безмежність морального падіння й жадоби збагачення
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04.06.2022 13:17 Відповісти
пи.......ас других слов просто нет
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04.06.2022 13:19 Відповісти
Покажіть фото цієї істоти - щоб уся країна знала.
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04.06.2022 13:39 Відповісти
Останнім часом, справжня лавина подібних повідомлень. Дуже "мотивує" українців та закордонних благодійників.
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04.06.2022 13:40 Відповісти
в Польщі закрили всю гуманітарку в Україну,через машини-яка гуманітарка якщо українець тисячами купує люксові авто,в Польщі автоплощадки напівпусті
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04.06.2022 14:07 Відповісти
на гіляку підроту!
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04.06.2022 14:27 Відповісти
Можна тільки пожалкувати, що в карній частині покарань за злочини в военний час відсутнє таке покарання як кастрація!
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04.06.2022 14:28 Відповісти
Яким треба бути конченим!? Таких не тільки саджати треба, ще й конфескацію усього майна здійснити.
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04.06.2022 14:31 Відповісти
Я теж дивуюсь, чому 5-7 років без конфіскації всього майна? Конфіскація має бути обов'язковою.
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04.06.2022 18:20 Відповісти
Я бы расстрелял эту сволочь.А власти цацкаются,война идет или не доходит некоторым...
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04.06.2022 14:35 Відповісти
Необхідно терміново змінити Закон- розглядати крадіжку волонтерської і цивільної і військової допомоги чи коштів ( і непередачу її запризаченням- на передову, в шпиталі, нужденним біженцям) як мародерство в час війни і даватии максимальне покарання-15 років з кофіскацією майна та забороною пожиттєво займатии будь-які керівні посади.
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04.06.2022 14:42 Відповісти
Плюс забирати всю нерухомість в сімей !Щоб гади розуміли за що вони будуть відповідати .
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04.06.2022 14:44 Відповісти
Гада до стіни, а в його сім'ї забрати всю нерухомість на користь армії
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04.06.2022 14:43 Відповісти
Полфейсбука собирает средства "на армию". От российского контрактника и мародера (в недавнем прошлом) Бабченка до никому неизвестных персонажей. Как расходуются средства - никто не знает. Финансовых отчетов от этих собирателей нет, есть просто слова: собрали столько-то, вы замечательные. Вопрос в студию: что мешает людям отправлять свои кровные прямо на счета ВСУ? Существует специальный счет НБУ. Отправить на него религия запрещает?
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04.06.2022 14:45 Відповісти
.. дуже слушна пропозиція, як би бути впевненим, що на Ваші кошти закуплять шоломи, турнікети, приціли чи щось потрібне. І якщо і закуплять то дійде чи воно до передової? А то як з канадськими кеваровими шоломами та бронежилетами найвищого класу , які замість бійців на передовій носять спецпідрозділи ДБР у тому ж Ужгороді, Києві чи Вінниці. Спецпідрозділи ГУР та СБУ , не кажу вже за бойові частини... жебраки у порівнянні з ДБР. Чи є якась звітність за військовий податок, який люди платять вже вісім років? Закатали у асфальт.... А тут хоч більша частина дійде до воїнів. І Коля Катлета на ужгородській передовій не получить нову кобуру для наградного ТТ.....))))
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04.06.2022 15:12 Відповісти
Пока за мародерство не грохнут нескольких - толку не будет, просто перестанут помогать
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04.06.2022 14:45 Відповісти
3-5 ублюдков к стенка и показать на всю Украину!!! ВСЕ!!! 90% подумает, оно мне надо?? Сразу лоб зеленкой мазать или еще побегаю?? А так будет до зеленых веников, пацаны погибают, а такие ублюдки карманы греют!!!
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04.06.2022 18:58 Відповісти
Ось тому я перераховую грошi тiлькi тому в кому я абсолютно впевнений.
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04.06.2022 14:53 Відповісти
Аналогично. Деньги перечисляю в " Повернись живим" , транспортом помогаю женщине-волонтеру , жене военнослужащего ВСУ , которой доверяю .
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04.06.2022 16:21 Відповісти
А в Киеве рыбные консервы из гум.помощи Латвии продовали в униварсаме. А бронежилеты у кого ?
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04.06.2022 15:37 Відповісти
Из какого мухосранска вещаешь, алёша? В каком столетии живешь?
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04.06.2022 16:17 Відповісти
Не дуже вірю цій брехливій владі.
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04.06.2022 16:46 Відповісти
не здивуюсь, що це член портії слуги народа, бо в цих слугах всі корупціонери, зрадники і дебіли.
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04.06.2022 17:29 Відповісти
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04.06.2022 17:36 Відповісти
Це може бути дискредитація волонтерського руху. Ні прізвищ, ні конкретики. Якась тоненька пачка грошей. Чи це не підстановка. Зараз до зелених довіри мало. Не знаєш де правда де брехня.
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04.06.2022 18:24 Відповісти
Всім громадянам України потрібно уважно стежити де, хто , що продає. Не тільки на ринках, а й в інтернеті, можуть бути, в газетах, якщо вони там є, по наклеєних об'явах.
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05.06.2022 09:55 Відповісти
На палю суку.
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07.06.2022 00:52 Відповісти
 
 