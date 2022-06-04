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Ліквідовано канал фінансування агентури РФ в Україні, нейтралізовано угруповання, що діяло в інтересах спецслужб агресора, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час спецоперації на Київщині нейтралізовано організоване злочинне угруповання, яке діяло в інтересах спецслужб агресора. Зловмисники налагодили механізм прихованого переправлення грошей з РФ на територію нашої держави через підсанкційні платіжні системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

За оперативними даними, схему використовувала ворожа агентура, отримуючи кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.

Як зазначається, під час обшуків за адресами проживання та в офісному приміщенні учасників угруповання виявлено понад 13 млн у гривневому еквіваленті.

"Встановлено, що до складу ОЗУ входило троє мешканців Київщини. Вони створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали "замовлення" на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених систем РФ. Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют", - інформують в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито російського агента в "Укроборонпромі" та затримано колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході, - СБУ. ВIДЕО

Ліквідовано канал фінансування агентури РФ в Україні, нейтралізовано угруповання, що діяло в інтересах спецслужб агресора, - СБУ 01
Ліквідовано канал фінансування агентури РФ в Україні, нейтралізовано угруповання, що діяло в інтересах спецслужб агресора, - СБУ 02
Ліквідовано канал фінансування агентури РФ в Україні, нейтралізовано угруповання, що діяло в інтересах спецслужб агресора, - СБУ 03
Ліквідовано канал фінансування агентури РФ в Україні, нейтралізовано угруповання, що діяло в інтересах спецслужб агресора, - СБУ 04
Ліквідовано канал фінансування агентури РФ в Україні, нейтралізовано угруповання, що діяло в інтересах спецслужб агресора, - СБУ 05

У результаті слідчих дій у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та чорнову документацію з доказами протиправної діяльності.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації нелегального фінансового трафіку.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Открывая новость ожидал увидеть фото Ермака.
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04.06.2022 14:34
+6
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04.06.2022 14:35
+4
Явочная квартира Ермака ,
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04.06.2022 14:47
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Ох скоко добра. Я так понимаю показали то, что не забрали себе?
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04.06.2022 14:20 Відповісти
В московському патріархаті ще треба пошукати
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04.06.2022 14:39 Відповісти
Викликають подив банкноти по 1 долару... А також по 500 євро, які в Європі вже давно вилучені з обігу
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04.06.2022 14:46 Відповісти
мля,надо было давить этих чмошников ДО начала войны,а не ВО время,а в мирное время баканов гонялся за порохом,
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04.06.2022 14:47 Відповісти
та шо в оп-е коробок из под ксерокса нет, шоб деньги хранить? как их оццы это делали.
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04.06.2022 14:20 Відповісти
согласен. стоко бабла, а такой срач под ногами...
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04.06.2022 14:25 Відповісти
Треба Харків обстежити, тут має бути багато такого
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04.06.2022 14:25 Відповісти
І.Верещук - це не ТП, це агент ФСБ «Щука», фаворитка Т.Козака на Львівщині, довірена особа В.Медведчука; всі її вчинки (закрикування П.Порошенка в телеефірах; розмінування виходів з Криму; здача в полон 2500 бійців Азовсталі, тощо) - це пряма диверсійна діяльність проти України
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04.06.2022 14:33 Відповісти
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04.06.2022 14:35 Відповісти
Очередной раднык. То что Россия будет устраивать операцию Гадя Савченко было понятно с самого начала.
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04.06.2022 14:36 Відповісти
Открывая новость ожидал увидеть фото Ермака.
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04.06.2022 14:34 Відповісти
Часто замечаю, что в коментариях появляются тексты из кремлёвских высеров. Неужели не хватает ума придумать что-нибудь своё?
Не палитесь!
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04.06.2022 14:47 Відповісти
Явочная квартира Ермака ,
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04.06.2022 14:47 Відповісти
Про агентуру, яка нібито використовувала цей обмінник ні слова. Накрили не зовсім легальний обмінник, от і все... На думці лише одне, не поділилися с сбу.
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04.06.2022 14:55 Відповісти
Це на Володимирівський? Той знаний обмінник?
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04.06.2022 15:05 Відповісти
Ну хоч якась користь.
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04.06.2022 15:17 Відповісти
Сам таким скористався. Бо влада не дала легальної можливості переселенцям з окупованого Криму вивезти кошти за продане нерухоме та побутове майно. А саме майно дозволили вивозити тільки в 20 році коли вже свідомі люди давно звідти виїхали. Тобто власне нам довелось все з квартири продати за скільки хто купив, продати авто, квартиру. А потім ще й шукати спосіб вивозу коштів з півострова. Багато хто не виїхав тільки тому що була впроваджена така дурня. Людину примушували лишатись голою на новому місці.
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04.06.2022 15:20 Відповісти
В военное время новости должны начинаться со слов " Уничтожена группировка и т.д.!!" А ваше это "нейтралізовано угруповання" не о чем, так и сто лет будем воевать с орками, и хер этот сюр закончится!!!
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04.06.2022 18:36 Відповісти
оп без зп зплишаться?
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04.06.2022 21:08 Відповісти
 
 