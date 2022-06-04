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"Справа громад" пропонує українцям взяти участь у розіграші тубусу від снарядів ПТРК "Стугна". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Громадська організація "Справа громад" пропонує українцям стати власником унікального трофея - тубусу від снарядів ПТРК "Стугна", яким член цієї ГО угатив по ворожій одиниці військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГО "Справа громад".

Як зазначається, для того, щоб мати шанс стати власником "трофея", слід зробити благодійний внесок на користь ЗСУ і ТРО у розмірі 100 грн.

"Більше благодійних внесків - більше шансів отримати унікальний тубус", - йдеться у повідомленні.

Справа громад пропонує українцям взяти участь у розіграші тубусу від снарядів ПТРК Стугна 01

 Розіграш відбудеться 6 червня 2022 року о 12:00.

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На отримані кошти ГО "Справа громад" придбає товари та смаколики для наших воїнів.

Більш детально про умови участі у розіграші за посиланням. 

Автор: Ірина Дашківська
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И какой срок разыгрывается?
Победителю условно-досрочное гарантируется?
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04.06.2022 15:55 Відповісти
Тамада молодец. Ждем конкурсы по NLAW, FGM-148, Panzerfaust 3 и Carl Gustaf
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04.06.2022 16:04 Відповісти
блд...😶
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04.06.2022 16:58 Відповісти
порошенко працюе
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04.06.2022 18:00 Відповісти
Тільки тубус або з оптикою до нього?
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04.06.2022 21:48 Відповісти
 
 