"Справа громад" пропонує українцям взяти участь у розіграші тубусу від снарядів ПТРК "Стугна". ФОТО

Громадська організація "Справа громад" пропонує українцям стати власником унікального трофея - тубусу від снарядів ПТРК "Стугна", яким член цієї ГО угатив по ворожій одиниці військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГО "Справа громад".

Як зазначається, для того, щоб мати шанс стати власником "трофея", слід зробити благодійний внесок на користь ЗСУ і ТРО у розмірі 100 грн.

"Більше благодійних внесків - більше шансів отримати унікальний тубус", - йдеться у повідомленні.

Розіграш відбудеться 6 червня 2022 року о 12:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kalush Orchestra продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 на благодійному аукціоні

На отримані кошти ГО "Справа громад" придбає товари та смаколики для наших воїнів.

Більш детально про умови участі у розіграші за посиланням.