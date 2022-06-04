"Слуга народу" Безугла як "людина згори" контролює операції у Сєверодонецьку та дає вказівки командуванню, - журналістка Соколова. ФОТО

"Слуга народу" Мар’яна Безугла дає вказівки командування та координує в цілому дії військових як "людина згори".

Про це пише у фейсбуці журналістка Яніна Соколова, повідомляє Цензор.НЕТ. Вона опублікувала фото Безуглої, зроблене, як твердить журналістка, "у штабі на сході країни". За словами Соколової, світлину їй надіслали "друзі-військові".

"На ньому депутат від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла, яка темним лицарем від офісу президента контролює військові операції у Северодонецьку. Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії хто де і як має бути і в цілому координує дії військових як "людина згори"", - пише журналістка.

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Інформацію про перебування Безуглої в штабі підтвердив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Для забезпечення її діяльності на цю ділянку направлені старші начальники, яких перемістили від їхніх безпосередніх обов’язків та направили разом з пані Безуглою, вірогідно, для підсилення своєю присутністю даної ділянки", - пише Бутусов.

Він називає прикрим те, що на певні ділянки фронту спрямували "комісарів".

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"Якщо ви хочете морально підтримати бійців, які ведуть бій, то треба більшість народних депутатів хоча б на пару днів направляти на передові КСП рот та взводів, які безпосередньо виконують бойові завдання на напрямках ударів противника, впевнений, це швидко додасть необхідне уявлення про сучасну війну та позбавить бажання втручатись в бойове управління. Бо надихати треба особистою участю та особистою присутністю там, де небезпечно для бійців, а керувати мають ті, хто несе відповідальність. Припиняйте ці ігри життям", - пише Бутусов.

Судячи зі сторінки Мар’яни Безуглої у фейсбуці, вона перебуває в Лисичанську з кінця травня.