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"Слуга народу" Безугла як "людина згори" контролює операції у Сєверодонецьку та дає вказівки командуванню, - журналістка Соколова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Слуга народу" Мар’яна Безугла дає вказівки командування та координує в цілому дії військових як "людина згори".

Про це пише у фейсбуці журналістка Яніна Соколова, повідомляє Цензор.НЕТ. Вона опублікувала фото Безуглої, зроблене, як твердить журналістка, "у штабі на сході країни". За словами Соколової, світлину їй надіслали "друзі-військові".

"На ньому депутат від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла, яка темним лицарем від офісу президента контролює військові операції у Северодонецьку. Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії хто де і як має бути і в цілому координує дії військових як "людина згори"", - пише журналістка.

Читайте: Бутусов про Безуглу: Нардеп відверто втручається в роботу СБУ. Сподіваюсь, що партія "Слуга народу" не промовчить і дасть оцінку

Слуга народу Безугла як людина згори контролює операції у Сєверодонецьку та дає вказівки командуванню, - журналістка Соколова 01

Інформацію про перебування Безуглої в штабі підтвердив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Для забезпечення її діяльності на цю ділянку направлені старші начальники, яких перемістили від їхніх безпосередніх обов’язків та направили разом з пані Безуглою, вірогідно, для підсилення своєю присутністю даної ділянки", - пише Бутусов.

Він називає прикрим те, що на певні ділянки фронту спрямували "комісарів".

Також читайте: "Слуги народу" хочуть прибрати заборону командирам на війні вбивати дезертирів та порушників. ДОКУМЕНТ

"Якщо ви хочете морально підтримати бійців, які ведуть бій, то треба більшість народних депутатів хоча б на пару днів направляти на передові КСП рот та взводів, які безпосередньо виконують бойові завдання на напрямках ударів противника, впевнений, це швидко додасть необхідне уявлення про сучасну війну та позбавить бажання втручатись в бойове управління. Бо надихати треба особистою участю та особистою присутністю там, де небезпечно для бійців, а керувати мають ті, хто несе відповідальність. Припиняйте ці ігри життям", - пише Бутусов.

Судячи зі сторінки Мар’яни Безуглої у фейсбуці, вона перебуває в Лисичанську з кінця травня.

Слуга народу Безугла як людина згори контролює операції у Сєверодонецьку та дає вказівки командуванню, - журналістка Соколова 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+115
за Маріанну Бєзумную я абсолютно спокійний:
її чугунну бошку жодна куля не візьме,

а вот за оборону Сєвєродонецька вже стало стрьомно ...
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04.06.2022 15:55
+96
это пиз...ц, **..ые зеленые твари
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04.06.2022 15:55
+87
Відбійте їі бошку вже хто небудь, паскуда вузьколоба.
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04.06.2022 15:54
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Біснувата на волі
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04.06.2022 17:32 Відповісти
Жахіття , спочатку був Юраш - аля Нео з Матриці «керівник» одного із ТРО на захисті Києва , Потім Кончене опудало Юрченко до котрого бідолашна бабуся , з чергового визволеного селища плакалася в руки бо думала шо воно військовий бо це іпланіще натягнуло однострій ... а тепер оце от
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04.06.2022 17:35 Відповісти
Таких керівників повний офіс у головнопройо.уючого України пана боневтік.
Ну з такими вилу..ами при владі ніяка зброя не врятує.
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04.06.2022 17:35 Відповісти
воно ж **@нуте і морда в неї кацапська
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04.06.2022 17:35 Відповісти
Лікар, що лікує Мар'яшу Безумну розуміє, що коли він випускає її із дурки, він ставить під загрозу все українське суспільство?
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04.06.2022 17:36 Відповісти
Це така спецоперація кротів з Офісу?
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04.06.2022 17:40 Відповісти
рождаются же на свет такие дебилы и амёбы как Безуглая!!
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04.06.2022 17:41 Відповісти
Рождаются такие, которые эту дуру выбирают!
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05.06.2022 10:36 Відповісти
вона, Марьяна, схоже - д'єрмакова лярва
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04.06.2022 17:45 Відповісти
Чи мені застрелитися, чи хай її застрелять?
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04.06.2022 17:47 Відповісти
З якого верху вилізло це тупе лайно,щоб коригувати військовіи дії на донбасі!!!! Це просто пи....ць невиліковний! Хтось з військових дайте тій суці підсрачника,щоб летіла до свого телепня зеленого!!
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04.06.2022 17:50 Відповісти
А зеленскому наверное это нравится. Это очередное унижение ВСУ...
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04.06.2022 17:51 Відповісти
в часах старожитніх було заведено ****** тримати в обозі - а тут, як бачимо, зелене ноу-хау всадило опудало просто в штаб

невже це все, що треба знати про ******** командирів?

правда, як видно на 1-й світлині, один не витримав, почалася ригачка
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04.06.2022 17:52 Відповісти
Що вона там робить?? Ау ГавноКомандуючий??
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04.06.2022 17:53 Відповісти
Під час війни Хрущов був членом військових рад південно -західного напрямку. Втіляв в життя рішення ставки на наступ південно-західного фронту. 12 травня 1942 року наступи розпочалися, але південний фронт незабаром почав відступати, оскільки група танків Клейста розпочала наступ з району Краматорський-Славіч. Потім фронт був прорваний, почався відступ до Сталінграда, по дорозі було втрачено більше підрозділів, ніж під час літнього наступу 1941 року. 28 липня, про підходи до Сталінграда, було підписано наказ № 227 "Ні кроку назад!" Втрати поблизу Харкова перетворилася на велику катастрофу - Донбас був взятий, мрія німців здавалася реальністю.
Безугла як Хрущов? Совпаденіє чи фарс?
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04.06.2022 17:59 Відповісти
Забараньте її за нагоди, ну, там шальная пуля, рекошет, сліпий осколок. Ну, ДРГ вороже, на крайняк, ближній бій на ножах...
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04.06.2022 18:01 Відповісти
Вот такие безмозглые дебилы во главе с квартальным недо#$%ком керуют страной, а вернее загоняют страну в жопу уже 3 года.
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04.06.2022 18:02 Відповісти
а дураки считают врагов безмозглыми дебилами...
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04.06.2022 20:51 Відповісти
Цілком позитивно ставлюся до людей з синдромом Дауна, але поки вони якимось чином не опиняються в політиці.
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04.06.2022 18:05 Відповісти
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04.06.2022 18:30 Відповісти
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04.06.2022 18:31 Відповісти
Удивлён что бойцы её не прибили за её инициативы.
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04.06.2022 18:08 Відповісти
Потом ещё себе убд сделает
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04.06.2022 18:09 Відповісти
Не розумію як це можна пояснити, навіть для зелених це занадто, але в очевидь там дна нема...
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04.06.2022 18:09 Відповісти
Не має чому дивуватися, якщо нарід обрав неука з самодіяльності президентом, той потім притягнув своїх друзів-"братів по розуму" в уряд, в парламент, взагалі сюди куди мож, то чому Безмозгла не може керувати військовими. По приколу голосували, потім ржали, тепер пів України залита кров'ю і плаче.
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04.06.2022 18:10 Відповісти
Яке воно кончєне
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04.06.2022 18:11 Відповісти
А может клоун с ермаком решили ликвидировать важного свидетеля по делу вагнеровцев?
А вдруг повезет?
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04.06.2022 18:12 Відповісти
Якщо це правда, потрібно припинити таку ганебну практику, а усіх винних ліквідувати, не повинні політики керувати військовими операціями, та віддавати накази військовим, ці всі зелені блазні до добра не доведуть, та віддаляють нашу перемогу, та збільшують зовсім необов'язкові втрати
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04.06.2022 18:19 Відповісти
с такой властью и врагов не надо!
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04.06.2022 18:20 Відповісти
Эта тварь сливает инфу через Дерьмака!!!
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04.06.2022 18:20 Відповісти
мы так и не услышали начальника транспотного цеха Коломойского, он в зале?
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04.06.2022 18:25 Відповісти
Эта ***** УБД уже получила
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04.06.2022 18:27 Відповісти
В неї і призвище ще з більшовицько-кацапських часів - "бєзуглая", краще була би - "безпритульная". І взагалі, може нарешті вже цю "вагнергейшу" хтось пожене сраною мітлою з "фронтових фоток".
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04.06.2022 18:32 Відповісти
*****, ще зелених тра буде *******, ніби кацапів мало.
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04.06.2022 18:34 Відповісти
Шото Коля Тищенко задерживаецца
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04.06.2022 18:37 Відповісти
навіщо взагалі військові її туди пустили?
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04.06.2022 18:40 Відповісти
А які у безуглої повноваження ? Вона хто - представник генштабу ? радник верховного головнокомандувача ? Хто вона. що її допустили у штаб на сході країни ?!!
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04.06.2022 18:42 Відповісти
Вспомни вагнеровцев как отпустили.
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04.06.2022 18:53 Відповісти
Смотрящие на войне? Это что-то новое.
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04.06.2022 18:47 Відповісти
Нічого нового - комісар з радянської армії.
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04.06.2022 20:27 Відповісти
Это охрененно огромный демотиватор для бойцов...
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04.06.2022 18:52 Відповісти
Безуглая по образования медик - семейный доктор.
Кто ее допустил в штаб? Чтобы сидела с телефоном и сливала инфу неизвестно кому?
Пусть даже Ермаку или Зеленскому.
Она что, не знает что телефоны прослушиваются и информация перехватываются?
Кацапы сидят слушают и ржут от смеха...
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04.06.2022 18:52 Відповісти
Кстати, ее телефон можно запеленговать и потом по штабу нанести ракетный и авиационные удары.
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04.06.2022 18:55 Відповісти
Ну дура дурой же
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04.06.2022 18:55 Відповісти
Тому і фамілія така- Безмозгла…
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05.06.2022 12:10 Відповісти
Орки не можуть взяти Северодонецьк?
Расєянам при штурмі вкрай потрібна інформація зі штабу оборони ЗСУ?
Будьласка! Зезидент забезпечить!
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04.06.2022 19:00 Відповісти
Приедет в Киев и сразу получит удостоверение участника боевых действий и кучу льгот.
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04.06.2022 19:07 Відповісти
U yakisti kogo vona tam prysutnya?Kerivnyka rozstril'noyi komandy chy komandyra zagorodzshuval'nogo zaginu?
Spodivayus' skoro bude pryvid dlya vykonannya vidomoyi pisni - 'vot pulya prolly i aga.. '
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04.06.2022 19:08 Відповісти
Pulya proletela I aga... fucking T9
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04.06.2022 19:10 Відповісти
Pulya proletela I aga... fucking T9
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04.06.2022 19:11 Відповісти
замокришка кінчена, твою мать! ну жесть, якого хрина ця паскуда там робить?! гнав би її кірзаками воєнними! фу, паскуда кінчена!
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04.06.2022 19:14 Відповісти
Почему мы терпим этих зелёных мразей?
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04.06.2022 19:50 Відповісти
На каком основании депутат без боевого опыта на передовой простым солдатом или командиром где взрываются ракеты и снаряды свистят пули и человек непосредственно подвергается опасности, после чего по настоящему понимает проблемы армии и начинает любить родину, находится в штабе, где проходит секретное планирование боевой части по обороне страны и судя по всему принимает решения . А чем депутат занимался до этого и сейчас занимается согласно своим обязанностям: как он обеспечил армию современным вооружением и техникой, уделял внимание укреп районам на границе - ответ простой - ничего не было сделано, потому захвачена огромная часть территории врагом и в стране большая беда. После чего хотели принять закон о применении огнестрельного оружия по отношению к военнослужащим за не выполнение приказа и это не посредственно одобрил комитет и сама Безуглая но после сняли с рассмотрения, но интересно чья это была идея, а в прочем не важно это сборище безответственных не компетентных людей которым проблемы в стране не интересуют а только свои вот такой и получился результат.
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04.06.2022 19:51 Відповісти
Це - пздц! 100 днів протрималися не завдяки, а всупереч!
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04.06.2022 20:06 Відповісти
Насправді це погано - виходить ОП не довіряє військовим.
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04.06.2022 20:27 Відповісти
Вперед її...від йойной пики усі орки разбігуться.
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04.06.2022 20:44 Відповісти
тупа наволоч
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04.06.2022 21:03 Відповісти
Розігніть цю курву вже!
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04.06.2022 21:47 Відповісти
Та дайте ей подсрачник и не выход...
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04.06.2022 21:55 Відповісти
я ж, звісно, як і личить мені хтів написати щось чергове з приводу зелених недоумків, але потім схаменувся й згадав про 73%, які цей паноптикум імбецилів привели до влади...

наразі єдина слабка надія на те, що 73% троха стиснулися - ну, вибачайте, але -маріуполь, -херсон, -трохи харкова - й наступного разу "мудрий нарід" не вистрелить собі у другу ногу... хоча, надія невелика...
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04.06.2022 22:25 Відповісти
Здайте це курвисько в полон москалям- нехай хоч там користь Україні принесе, бо воно мозок винесе геть усім!
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04.06.2022 22:52 Відповісти
Эту не дое банную кто нибудь т-ра хнет чтоб забыли о ней на всегда?
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04.06.2022 23:29 Відповісти
Сімейний лікар керує обороною Севіродонецька, прямо стендап якийсь. Якби не війна, краща шутка 95 кварталу.
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04.06.2022 23:56 Відповісти
Безмозгла... 🧐
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05.06.2022 00:10 Відповісти
Медаль "за освобождение кишечника" и статус УБД уже есть я так понимаю
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05.06.2022 06:45 Відповісти
Так от кому ми завдячуємо усіма нашими воєнними успіхами! Цій скромній жінці!
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05.06.2022 07:49 Відповісти
Наверное Безуглая не столько контролирует, сколько является политическим надзирателем команды президента, его порученцем. Думаю в данной ситуации её присутствие оправдано...
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05.06.2022 08:18 Відповісти
Пані, Мар'яно. Вам би як члену комітету ВРУ варто було б перейматися питаннями оборони до війни, зокрема питаннями індивідуального захисту бійців. Броніки у нас коли почали з'являтися? І завдяки кому?
а так да, ваша присутність суттєво «мотивує».
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05.06.2022 09:18 Відповісти
Це пісець . Цю координаторшу в бліндаж хай їсти готує якщо вміє. Ця мавпа в питаннях безпеки як свиня в цитрусових. Теж мені Анька кулеметниця. І це створіння випише собі посвідчення учасника бойових дій, таких багато було в Афганістані. Як кажуть у мене на півдні поставити в поставу кози яка п'є воду і дати доброго копняка щоб просвистіла аж до Львова в'язати маскувальні сітки
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05.06.2022 11:21 Відповісти
А що цю Безмозглу не можна послати за Русским кораблем?
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05.06.2022 12:07 Відповісти
--- У кожного правителя є " НУЖНИК " ---довірена людина.. яка виконує - таємні забаганки.--./здебільше це підступні жінки. яким легко вдається те .що чоловікаи НЕ підсилу.../ Згадаймо : витівки Міледі-Де-- Вінтер . агентку к-ла Рішельє /із " Три мушкитери " Дюма / У Леніна теж була комісарша/П*єса Корнійчука " Загибель ескадри"/ Саме її він відправив .до моряків --чорноморців із указом--- втопити український флот...знав чоловіка братва . неодмінно . поставе . до стінки!!! Подібна ситуація і сьогодні.../А Безугла так .догідливо .підтвердила свою вірнопідданість ЗЕ--комікам.-: врятувавши їх своїм висновком слідчої комісії при ВР : щодо НЕ причетності їх. до здачі " Вагнерівців "...ЯК і наскільки вона сприяла майже здачі С/Донецька--час покаже...А можливо їй Героя України відчибучать?! НЕ буває худо без добра... Світ переконався. що ми НЕ спроможні більше утримувати місто і надіслав допомогу . Із далекої Австралії . перетнувши Тихий океан . поспішили на допомогу нам мисливці на кенгуру та алігаторів і діла пішли... куди й славетні кадировці пощезли : за день виперли . прбулі легіонери . кацапидлів на 20% від зайнятої території міста...
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05.06.2022 15:10 Відповісти
Блін, невже яйця тільки в хлопців на передовій?, а у командування нема і генерали з полковниками будуть принизливо терпіти нахабне втручання лярви, яка затримувала фінансування ЗСУ перед вторгненням. Та вона повинна бути арештована військовими, разом зі всіма лепутатами, які в тому приймали участь. Влада вже визнала, що знали про невідворотність вторгнення, а значить нефінансування ЗСУ то диверсія.
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05.06.2022 21:48 Відповісти
З таким фейсо можна не переживати ,якби попала до полону))Сексуальні домагання відпадають))Ну ,хіба якийсь збоченець з Бурятії реалізує свої хтиві мрії))
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07.06.2022 19:48 Відповісти
Безглузда у своєму репертуарі, плачте кляті очі бо бачили кого вибирали.
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13.08.2022 13:38 Відповісти
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