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Війська РФ обстріляли Корабельний район Миколаєва, троє загиблих, четверо поранених, - мер Сєнкевич. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні зранку вчергове постраждав Корабельний район.
"Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні). Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики", - зауважив він.
Крім того, як зазначається, попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки.
"Наразі збираємо детальну інформацію. Більше зможу вам повідомити згодом", - резюмує він.
Топ коментарі
+31 Анатолий К 65c6a92d
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+12 Aks World
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Чому подібні Макрони&Шольци на стороні крокодила, а не жертви ?
Так вон надеюсь что прилетает таким, как он, а не кому-то нормальному.
не будет даже смотреть в сорону Порошенко. В этом ведь причина, не так ли? Полный идиотизм!