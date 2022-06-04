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авіація (1660) ракети (2810) Сумська область (2206)

Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні пообіді ворожий літак, який зайшов з боку російського села Миколаївка, здійснив 6 пусків ракетами по прикордонній території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України

Ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Шосткинського району Сумщини.

Це вже третій за сьогодні удар із застосуванням авіації. За 3 години до цього російський безпілотник здійснив скидання двох вибухових пристроїв у Великописарівському районі Сумщини. А близько 4-ї години ранку ворожа авіація здійснила 6 пусків ракети, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.

Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет 01
Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет 02
Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет 03

Крім цього, сьогодні з Росії уже тричі обстріляли українське прикордоння з мінометів. В одному випадку рашисти випустили 8 мін по території Шосткинського району Сумщини. Ще в двох випадках ворог випустив 19 мін по території Новгород-Сіверського району Чернігівщини.

Читайте також: Ворожий літак з території РФ випустив по Сумщині 6 ракет "повітря-земля", - Живицький (оновлено). ФОТО
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Топ коментарі
+28
Чим збивати ці латаки пане Президенте? Навчіть, як в цьому випадку дороги захистять українців від літаків і ракет, бо Ви все вклали всі гроші в дороги і сказали, що це наше майбутнє.
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04.06.2022 16:18
+13
Якщо довго не давати здачі, то потім увійде у звичку терпіти, а там потрошку будуть шукати плюси, у вигляді навіть задоволення від такого терпіння.
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04.06.2022 16:23
+9
Чому не збивають літаки над теріторією рашки?! Чому чекають, поки вони не вбють нашіх громадян?
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04.06.2022 16:26
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В поле отстреливается?
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04.06.2022 16:17 Відповісти
Скільки ще разів це повинно повторитися, доки влада додумається засоби ПВО туди поставить?
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04.06.2022 17:59 Відповісти
Чим збивати ці латаки пане Президенте? Навчіть, як в цьому випадку дороги захистять українців від літаків і ракет, бо Ви все вклали всі гроші в дороги і сказали, що це наше майбутнє.
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04.06.2022 16:18 Відповісти
з нього такий пан . як яух кувадло.
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04.06.2022 17:13 Відповісти
Ну не кажіть...Знаєте як він на піаніні гарно грає...))))))
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04.06.2022 17:23 Відповісти
так і є. а потім Канашєнкав докладає, що знищили С-300.
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04.06.2022 16:22 Відповісти
бибизяна исчо жрет бананы,где-то на Багамах...
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04.06.2022 16:25 Відповісти
Якщо довго не давати здачі, то потім увійде у звичку терпіти, а там потрошку будуть шукати плюси, у вигляді навіть задоволення від такого терпіння.
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04.06.2022 16:23 Відповісти
Чому не збивають літаки над теріторією рашки?! Чому чекають, поки вони не вбють нашіх громадян?
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04.06.2022 16:26 Відповісти
Та всі в ****
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04.06.2022 16:30 Відповісти
ооо.. щось таке і мені вікна у хаті з купою дечого винесло, після того, як у сусідки усю хату рознесло..
а трубу залишив собі на "світлу пам"ять" про блдскй узкій мір
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04.06.2022 16:30 Відповісти
Странно... В блок артиллерийских стволов Б-8 заряжается 20 ракет С-8. Например на МиГ-29 можно подвесить 4 таких блока, то есть 80 таких ракет. Отстрел идет или половина блока, или блок полностью, или учебный режим по 1 ракете из каждого блока. Возникает вопрос: рашоорки отправляют в боевой вылет самолеты с неполным боекомплектом? Боеприпасы заканчиваются?
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04.06.2022 16:36 Відповісти
Каждый вылет оплачивается независимо от выпущенных ракет
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04.06.2022 16:39 Відповісти
********
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04.06.2022 16:37 Відповісти
а у відповідь по території підарашки ніззя? путін нападе. формені підіраси зрадники.
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04.06.2022 17:06 Відповісти
Та зя, а чим?
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04.06.2022 17:17 Відповісти
Где стингеры?!
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04.06.2022 17:17 Відповісти
Блин, это же оружие небольшой дальности. Да и небольшой предел высоты на котором можно уничтожить цель. Вертолеты бы вглубь области залетали, то шанс был бы их сбить. А в этой ситуации наличие стингеров вряд ли чем поможет.
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04.06.2022 17:29 Відповісти
стингер-говно, надо NASAMS
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04.06.2022 17:30 Відповісти
мда. сумно, що ми такі беззахисні перед ними((
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04.06.2022 18:18 Відповісти
Офіційно попередити всіх мешканців прикордонних з Україною населених пунктів, у тому числі мешканців Курська і Бєлгорода, що ще один простріл чи наліт з боку московії, ми дамо відповідь, нанесемо удар по ним ... !!! Повідомити це через МЗС клятого путлера та його приспішників
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04.06.2022 19:16 Відповісти
 
 