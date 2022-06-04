Поліція Франції веде розслідування через антиукраїнські написи й свастики на стінах. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Напередодні футбольного турніру на підтримку України невідомі намалювали кількох місцях у французському Ліллі антиукраїнські написи та свастики.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Напис "No Ukraine" - "Ні Україні" - виявили на паркані стадіону, де проводився футбольний турнір на підтримку України. Поруч намалювали дві свастики. Схожим чином розмалювали фасад приміщення асоціації українців-біженців, які організували подію, та їхній мікроавтобус - на ньому намалювали свастику з одного боку і зірку Давида з іншого.
Мер міста Мартін Обрі схарактеризувала написи як пронацистські та проросійські.
"Я найсуворіше засуджую цей вчинок. Місто подасть скаргу, як і завжди у подібних випадках", - зазначила вона.
Благодійний матч через це вирішили перенести.
Будь ласка, зачекайте...
Триндець як і завжди у Франції
Кацапські нацисти знищують всіх, хто не вважає себе кацапом. Йо...ні зерги
😐😐😐