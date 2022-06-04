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Поліція Франції веде розслідування через антиукраїнські написи й свастики на стінах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Напередодні футбольного турніру на підтримку України невідомі намалювали кількох місцях у французському Ліллі антиукраїнські написи та свастики.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Напис "No Ukraine" - "Ні Україні" - виявили на паркані стадіону, де проводився футбольний турнір на підтримку України. Поруч намалювали дві свастики. Схожим чином розмалювали фасад приміщення асоціації українців-біженців, які організували подію, та їхній мікроавтобус - на ньому намалювали свастику з одного боку і зірку Давида з іншого.

Мер міста Мартін Обрі схарактеризувала написи як пронацистські та проросійські.

"Я найсуворіше засуджую цей вчинок. Місто подасть скаргу, як і завжди у подібних випадках", - зазначила вона.

Також читайте: Макрон виступив проти приниження Росії і за дипломатичне врегулювання: "Я сказав Путіну, що він скоїв історичну та фундаментальну помилку"

Благодійний матч через це вирішили перенести.

Поліція Франції веде розслідування через антиукраїнські написи й свастики на стінах 01
Поліція Франції веде розслідування через антиукраїнські написи й свастики на стінах 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
таке відчутя що той хто це малював хотів сказати що євреї це нацисти
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04.06.2022 16:38
+18
Лавров?
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04.06.2022 16:43
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таке відчутя що той хто це малював хотів сказати що євреї це нацисти
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04.06.2022 16:38 Відповісти
Лавров?
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04.06.2022 16:43 Відповісти
Это нарисовали кремляди !
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04.06.2022 16:45 Відповісти
кремлядь это разновидность пРусаков, которая ненавидит всех кто не пРусак !
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04.06.2022 16:47 Відповісти
"Я найсуворіше засуджую цей вчинок. Місто подасть скаргу, як і завжди у подібних випадках" Джерело: https://censor.net/ua/p3345941
Триндець як і завжди у Франції
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04.06.2022 16:40 Відповісти
Ще й матч благодійний перенесли. Зробили все так, як хотіли рашкованці.
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04.06.2022 21:50 Відповісти
Из-за пророссийской надписи решили отменить благотворительный матч для Украины? Что за бред? Где логика?
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04.06.2022 16:41 Відповісти
так, така у них "логіка"!.. а ті покидьки, що малювали на парканах, як виявилося, досягли своєї мети. виходить так...
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04.06.2022 21:44 Відповісти
Вхопились за цей випадок, щоб перенести матч.
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04.06.2022 21:54 Відповісти
Всіх кацапських смердючих свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу взад запарєбрік в радной свінарнік...
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04.06.2022 16:41 Відповісти
Евреев нацистами называют только кремляди ! Больше никто !
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04.06.2022 16:44 Відповісти
Так тут багато рюзького непотрібу вештається,але в Німеччині цього лайна ще більше.
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04.06.2022 16:44 Відповісти
Находить ублюдков и на родину отправлять. Нацистами до самих костей являются русские еще похлеще нацистов Германии - те хоть к славянским языкам, истории и культуре претензий не имели, русские же нацисты уничтожают все что считают неруским.
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04.06.2022 16:52 Відповісти
Німецьки нацисти знищували всіх, кого вони вважали унтерменш: українців, поляків, литвинів і , навіть, кацапів.
Кацапські нацисти знищують всіх, хто не вважає себе кацапом. Йо...ні зерги
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04.06.2022 19:09 Відповісти
Да забейте, дебилы есть усюди. Наша задача выиграть войду, а кто и что там пищит не стоит даже внимания.
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04.06.2022 16:54 Відповісти
это макрон со штольцем
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04.06.2022 17:07 Відповісти
розслідування ведуть жандарми і комісар Крюшо
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04.06.2022 17:28 Відповісти
Нехай на це гівно дивляться французи
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04.06.2022 17:35 Відповісти
в каждой европейской стране живут проплаченные кацапы, они для этого там и живут, чтобы выполнять такие заказы. Кто попало это рисовать не будет.
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04.06.2022 18:00 Відповісти
Ще й свастику не в той бік намалювали...
😐😐😐
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04.06.2022 18:01 Відповісти
это индийская свастика. (рисовали индусы?)
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04.06.2022 23:10 Відповісти
Лепен відпрацьовує «банківський кредит» від параши
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04.06.2022 18:14 Відповісти
Дивно, що досі не знайшли. А то звичайних дурнів знаходять швидко.
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04.06.2022 19:14 Відповісти
Это Лиза Писькова поработала.
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04.06.2022 19:54 Відповісти
Deportation ruzish swaine!!!
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04.06.2022 21:25 Відповісти
 
 