Поліція Франції веде розслідування через антиукраїнські написи й свастики на стінах. ФОТО

Напередодні футбольного турніру на підтримку України невідомі намалювали кількох місцях у французському Ліллі антиукраїнські написи та свастики.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Напис "No Ukraine" - "Ні Україні" - виявили на паркані стадіону, де проводився футбольний турнір на підтримку України. Поруч намалювали дві свастики. Схожим чином розмалювали фасад приміщення асоціації українців-біженців, які організували подію, та їхній мікроавтобус - на ньому намалювали свастику з одного боку і зірку Давида з іншого.

Мер міста Мартін Обрі схарактеризувала написи як пронацистські та проросійські.

"Я найсуворіше засуджую цей вчинок. Місто подасть скаргу, як і завжди у подібних випадках", - зазначила вона.

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Благодійний матч через це вирішили перенести.



