Безугла про знаходження у військовому штабі: Я не віддаю накази, а контролюю та допомагаю СКРІНШОТ

"Слуга народу" Мар’яна Безугла запевняє, що не дає вказівки командуванню.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Під одним з постів вона відповіла на питання, чи дає вона вказівки командуванню, знаходячись на Луганщині.

"Ніяких наказів не віддаю, звичайно. Контроль і допомога", - запевнила Безугла.

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Нардепка повідомила в фейсбуці, що вважає обов‘язковим працювати на сході країни "як член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки". Також Безугла нагадала, що є резервісткою і не служить, бо є в парламенті.

"Отже, це ще й обов‘язок долучатися до оборони держави з військовими через призму депутатських можливостей та повноважень. Я вже пояснювала, та повторю. Якщо комусь із опозиційних до Президента політсил щось не подобається, це їх право. Але у війні чинити розкол і звинувачувати когось, що він у зоні бойових дій, це за гранню", - переконана вона.

Нардепка також додала згодом, що знаходиться на сході за власною ініціативою: "Інціатива особиста, на запит військових, родичів, звернення:

Який морально-психологічний стан? Боєготовність? Командири? Прагнення, чаяння, ідеї?

Чи доходить інформація зверху донизу, знизу догори?

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Що з постачанням? Чи прибуває сучасне озброєння?

Як годують бійців на передовій?

Яке медичне забезпечення?

Що працює з законів, а що в реальності ні і треба міняти?

Це тільки кілька питань, чому потрібний цивільний демократичний контроль під час війни. І це парламентська функція. Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ніяких наказів і розпоряджень нардеп не віддає. Порада, допомога, комунікація, підтримка, контроль. Працюю майже непублічно, бо не час.

Бути разом з військовими в зоні бойових дій — це також ще і розділяти долю ризику. Сама свого часу була мобілізована, так що можу адаптуватися до обставин та звісно не потребую особливих умов перебування. Робочі групи, засідання Комітету маю онлайн".

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