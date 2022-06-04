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Безугла про знаходження у військовому штабі: Я не віддаю накази, а контролюю та допомагаю СКРІНШОТ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Слуга народу" Мар’яна Безугла запевняє, що не дає вказівки командуванню.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Під одним з постів вона відповіла на питання, чи дає вона вказівки командуванню, знаходячись на Луганщині.

"Ніяких наказів не віддаю, звичайно. Контроль і допомога", - запевнила Безугла.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла як "людина згори" контролює операції у Сєверодонецьку та дає вказівки командуванню, - журналістка Соколова. ФОТО

Безугла про знаходження у військовому штабі: Я не віддаю накази, а контролюю та допомагаю 01

Нардепка повідомила в фейсбуці, що вважає обов‘язковим працювати на сході країни "як член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки". Також Безугла нагадала, що є резервісткою і не служить, бо є в парламенті.

"Отже, це ще й обов‘язок долучатися до оборони держави з військовими через призму депутатських можливостей та повноважень. Я вже пояснювала, та повторю. Якщо комусь із опозиційних до Президента політсил щось не подобається, це їх право. Але у війні чинити розкол і звинувачувати когось, що він у зоні бойових дій, це за гранню", - переконана вона.

Безугла про знаходження у військовому штабі: Я не віддаю накази, а контролюю та допомагаю 02

Нардепка також додала згодом, що знаходиться на сході за власною ініціативою: "Інціатива особиста, на запит військових, родичів, звернення:

Який морально-психологічний стан? Боєготовність? Командири? Прагнення, чаяння, ідеї?

Чи доходить інформація зверху донизу, знизу догори?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про Безуглу: Нардеп відверто втручається в роботу СБУ. Сподіваюсь, що партія "Слуга народу" не промовчить і дасть оцінку

Що з постачанням? Чи прибуває сучасне озброєння?

Як годують бійців на передовій?

Яке медичне забезпечення?

Що працює з законів, а що в реальності ні і треба міняти?

Це тільки кілька питань, чому потрібний цивільний демократичний контроль під час війни. І це парламентська функція. Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ніяких наказів і розпоряджень нардеп не віддає. Порада, допомога, комунікація, підтримка, контроль. Працюю майже непублічно, бо не час.

Бути разом з військовими в зоні бойових дій — це також ще і розділяти долю ризику. Сама свого часу була мобілізована, так що можу адаптуватися до обставин та звісно не потребую особливих умов перебування. Робочі групи, засідання Комітету маю онлайн".

Дивіться також: "Слуги народу" хочуть прибрати заборону командирам на війні вбивати дезертирів та порушників. ДОКУМЕНТ

Безугла про знаходження у військовому штабі: Я не віддаю накази, а контролюю та допомагаю 03

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+128
Безмозгла складає списки "на растрєл"
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04.06.2022 19:04
+123
Контроль? Що це опудало може проконтролювати? Судячи з усього воно власне сечовипускання не проконтролює🤦
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04.06.2022 19:04
+81
************
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04.06.2022 19:04
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Сторінка 3 з 3
чим може допомогти безумна ??

Корочку УБД собі зробила ????
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04.06.2022 21:15 Відповісти
Тупая Бездумна контролирует и помогает !!!!!
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04.06.2022 21:23 Відповісти
Безглузда.
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04.06.2022 21:23 Відповісти
Яка допомога від тупої курки???
Скоріш за все спостерігає, щоби не стрельнули, не дай Боже, за фєдєрастовий кордон - риють падлюки під Залужного…
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04.06.2022 21:23 Відповісти
Хм...Чаяння...Що воно таке? Чай бійцям заварює? Може за японським звичаєм?
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04.06.2022 21:26 Відповісти
А яке право має ця "приСлуга" щось там "контролювати"??? Гнати ту мавпу ссяними ганчірками!
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04.06.2022 21:32 Відповісти
збирає інфу і стучить у ОПу хто підтримує чинну владу, а хто ні, а потім - бац - і зняли з посади, а ще не приведи Господи цукерки Рошен їдять на передовій, то і волонтерів не пустять
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04.06.2022 21:35 Відповісти
І хто їй доручив "контроль", військові її мають гарно послати, хай у ВР працює.
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04.06.2022 21:36 Відповісти
Таке чудо на біля військових - біда ! Але й в Парламенті теж воно не повинне смердіти .
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05.06.2022 05:26 Відповісти
Придушіть вже ту курву!
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04.06.2022 21:41 Відповісти
Безумна - контролерша!!!
Це повний пізде..ць!

Мар'яша, іди в тролейбусне депо контролершою працювати!
Це твій максімум.
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04.06.2022 21:43 Відповісти
На х.. ? Щоб пасажири ригати в салоні почали ?
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05.06.2022 05:28 Відповісти
смотрящая зеко-*****
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04.06.2022 21:43 Відповісти
***** то точно.
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04.06.2022 22:32 Відповісти
шпионит для дермака и парашки
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04.06.2022 21:45 Відповісти
Олександр Бригинець@bryhynets

Раніше Люся казала, що бойовими діями керує Зеленський… це безумство, але в межах закону(
Єрмак колись давав команду зупинити операцію по вагнерівцям, тепер Безугла зізналася, що особисто ставить задачі підрозділам у Северодонецьку… це вже не лише безумство, а й беззаконня(
Писали, що Єрмак був у Залужного напередодні відходу рашиzьких колон з награбованим від Києва
Цікаво, хто зі слуг давав команди військовим по Маріуполю і Чонгару?
Де камінг-аути? Чи всюди дають, а саме там не давали?
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04.06.2022 22:07 Відповісти
комісарша в пильном піксєлє, бл
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04.06.2022 21:56 Відповісти
Шалений Равлик@LarysaTaran

3 ч

Як казав Ігор Лапін, понавибирають...

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05.06.2022 00:43 Відповісти
і що вона може контролювати на фронті? якщо харчування воїнів - ну аби і там не напартачила!
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04.06.2022 21:56 Відповісти
У прізвищі цієї панянки роблять граматичні помилки. Вона не Безугла, вона - БЕЗУМНА
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04.06.2022 21:59 Відповісти
а потім буде розповідати і показувати шрами, яки вона отримала на фронтах.
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04.06.2022 22:02 Відповісти
і якому мууудрагелю прийшло в голову ОЦЕ відправляти з місією контролю професійних військових! от що воно добре вміє робити - то це виконувати роль п'ятої колони в країні
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04.06.2022 22:06 Відповісти
Краще запитайте чи є мізки в тих , хто вибирав ОЦЕ .
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05.06.2022 05:31 Відповісти
Цікаво, що вона контролює? Щ
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04.06.2022 22:08 Відповісти
Ще цікавіше, чим вона може допомогти?
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04.06.2022 23:02 Відповісти
Спецзадание спецагента для спецоперации спецгруппы спецштаба. Где то так.
Косит под дуру, надеется, что пройдёт. Осторожно, не Мата Хари, но всё же...
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04.06.2022 22:19 Відповісти
дура
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04.06.2022 22:31 Відповісти
просто і зрозуміло
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04.06.2022 22:34 Відповісти
Пришелепкувата "контрольорша" хоче корочку УБД
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04.06.2022 22:40 Відповісти
отвратительная рожа
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04.06.2022 23:05 Відповісти
У нее на лице написано - дебилка.
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04.06.2022 22:51 Відповісти
З таким реноме можна тільки висадити у ворожий тил, щоб зносила мозок москалям!
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04.06.2022 23:08 Відповісти
Дебілка! Голова комітету ВР має бути на передку?
Розказуємо яке дно прошибають москалі. Не менше дніще і у нас, своє!
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04.06.2022 23:09 Відповісти
І що може контролювати дурна баба, яка конкретно з головою не дружить навіть у цивільних питаннях, у військовому штабі?
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04.06.2022 23:23 Відповісти
Мар'яна ************
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04.06.2022 23:27 Відповісти
Ну нихера се отмазалась. Что ты там или кого контролируешь??? Вас тварей с мандатами нужно контролировать и желательно чтоб военные контролировали.
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04.06.2022 23:29 Відповісти
Кабьіла готовітся к вьіборам
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04.06.2022 23:35 Відповісти
Хто це тупориле пустив в район бойових дій.
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04.06.2022 23:38 Відповісти
тИ тупарила тварь, що ти може контролювати і кого?????? тИ чмо двух слів не можеш зв"язати, про який контроль а тим більше в військовому штабі ти ЧМО ведеш??? йди до дому прибирай срач в своїй хаті і зникни з поля зору в Україні, це все що ти коза срана можеш!!!!!!
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04.06.2022 23:38 Відповісти
Коли ти здохнеш????
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04.06.2022 23:38 Відповісти
Довбойобка. Розвелось контролюючих дегенератів.
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04.06.2022 23:40 Відповісти
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04.06.2022 23:55 Відповісти
А то без безмозглої на передовій не розберуться...
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04.06.2022 23:55 Відповісти
Марьяна Безуглая о тарифе на газ. Кличко отдыхает
https://www.youtube.com/watch?v=Mt1Mx3kQUQU
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04.06.2022 23:56 Відповісти
Yanina Sokolova

Це фото мені надіслали друзі військові.

Фото зроблене у штабі на сході країни.
На ньому депутат від партії слуга народу Мар'яна Безугла, яка темним лицарем від офісу президента контролює військові операції у Северодонецьку. Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії хто де і як має бути і в цілому координує дії військових як «людина згори».

Якого біса політик впливає на справи не її парафії, не ясно. І чому офіс президента шле туди цю пані, якщо є роками перевірені, натреновані, професійні командири - не зрозуміло самим командирам. Але найголовніше: хто нестиме відповідальність за наслідки вказівок цієї пані на фронті.

Повторюся, це фото мені надіслали військові.
Які категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей.

Володимир Зеленський якщо Ви не у курсі, зверніть увагу будь ласка. Довіра керівного складу між собою, генштабу і Міноборони, не потребує політикинь- агентів. Тим більше у країні, яка воює, є чимало справ у комітеті ВР, до якого входить Безугла. Військові самі впораються.

https://www.facebook.com/yanina.sokolova/posts/5602472929764094?__cft__[0]=AZVrAzLktV9Q9H_16QI3XLI69IaJmb-SmLmVOUnBY14qBXCrxnnmYyZgMMr71HvP8lxuoh3bIgh1kBV2qgN7Xx8Cs3VRnln1ndlJvNBchgWCKIgO6T3hM9GipCdX_g30gwU&__tn__=%2CO%2CP-R
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05.06.2022 00:05 Відповісти
ВИВЕСТИ ПІД РУКИ ЗІ ШТАБУ, ЦЕ СЕКРЕТНИЙ ОБЄКТ, НАМ ЩЕ ОДНОГО ВАГНЕРГЕЙТУ НЕ ВИСТАЧАЛО.
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05.06.2022 00:07 Відповісти
Ну шо вы на бедную бабу накинулись.
У ней по Фрейду проблемы, но дамочка, совсем не обязательно искать партнера среди военных!
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05.06.2022 00:13 Відповісти
Знаючи останні хвилі, які заливають ОПу, стає зрозумілим, що цих тупих зелупутатів порозсилали по штабах, аби завадити Пороху доставляти допомогу на передову.
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05.06.2022 00:26 Відповісти
Список інформаціі яку збираю ця особа, називається збором розвідувальних даних. Хто ій надав повноваження збирати таку інформацію? Яке саме вона збирається іі використовувати так кому передасть? Агов, Баканов, що скажеш
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05.06.2022 01:32 Відповісти
неужели некому её выкинуть, конченую
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05.06.2022 03:31 Відповісти
Интересно а у нее есть с собой маузер? Или только вибратор в кобуре? *****, декомомунизация превратилась в озеленивание всей страны - в дело пошли члены и членкини зеввоенсоветов как призраки Мехлиса...
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05.06.2022 04:56 Відповісти
Контролер ти наш хренів...найкраща допомого нашим військовим-не мішати робити свою роботу...пішла б зварила борщу хлопцям, чи що?
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05.06.2022 05:49 Відповісти
Контроль і допомога від тупої курки? Оце круто. Було було, а це вже насрала так насрала.
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05.06.2022 06:01 Відповісти
Все чім ця марамойка може допомогти,то це міньєтом.
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05.06.2022 07:12 Відповісти
копняка ій під сраку воно неадекватне і тупе
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05.06.2022 07:27 Відповісти
Зелена команда повернула інститут "Смотрящих" - це нова версія Партії Регіонів 2.0
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05.06.2022 08:52 Відповісти
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