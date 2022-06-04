Безугла про знаходження у військовому штабі: Я не віддаю накази, а контролюю та допомагаю СКРІНШОТ
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Слуга народу" Мар’яна Безугла запевняє, що не дає вказівки командуванню.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Під одним з постів вона відповіла на питання, чи дає вона вказівки командуванню, знаходячись на Луганщині.
"Ніяких наказів не віддаю, звичайно. Контроль і допомога", - запевнила Безугла.
Нардепка повідомила в фейсбуці, що вважає обов‘язковим працювати на сході країни "як член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки". Також Безугла нагадала, що є резервісткою і не служить, бо є в парламенті.
"Отже, це ще й обов‘язок долучатися до оборони держави з військовими через призму депутатських можливостей та повноважень. Я вже пояснювала, та повторю. Якщо комусь із опозиційних до Президента політсил щось не подобається, це їх право. Але у війні чинити розкол і звинувачувати когось, що він у зоні бойових дій, це за гранню", - переконана вона.
Нардепка також додала згодом, що знаходиться на сході за власною ініціативою: "Інціатива особиста, на запит військових, родичів, звернення:
Який морально-психологічний стан? Боєготовність? Командири? Прагнення, чаяння, ідеї?
Чи доходить інформація зверху донизу, знизу догори?
Що з постачанням? Чи прибуває сучасне озброєння?
Як годують бійців на передовій?
Яке медичне забезпечення?
Що працює з законів, а що в реальності ні і треба міняти?
Це тільки кілька питань, чому потрібний цивільний демократичний контроль під час війни. І це парламентська функція. Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ніяких наказів і розпоряджень нардеп не віддає. Порада, допомога, комунікація, підтримка, контроль. Працюю майже непублічно, бо не час.
Бути разом з військовими в зоні бойових дій — це також ще і розділяти долю ризику. Сама свого часу була мобілізована, так що можу адаптуватися до обставин та звісно не потребую особливих умов перебування. Робочі групи, засідання Комітету маю онлайн".
Будь ласка, зачекайте...
Корочку УБД собі зробила ????
Скоріш за все спостерігає, щоби не стрельнули, не дай Боже, за фєдєрастовий кордон - риють падлюки під Залужного…
Це повний пізде..ць!
Мар'яша, іди в тролейбусне депо контролершою працювати!
Це твій максімум.
Раніше Люся казала, що бойовими діями керує Зеленський… це безумство, але в межах закону(
Єрмак колись давав команду зупинити операцію по вагнерівцям, тепер Безугла зізналася, що особисто ставить задачі підрозділам у Северодонецьку… це вже не лише безумство, а й беззаконня(
Писали, що Єрмак був у Залужного напередодні відходу рашиzьких колон з награбованим від Києва
Цікаво, хто зі слуг давав команди військовим по Маріуполю і Чонгару?
Де камінг-аути? Чи всюди дають, а саме там не давали?
3 ч
Як казав Ігор Лапін, понавибирають...
Косит под дуру, надеется, что пройдёт. Осторожно, не Мата Хари, но всё же...
Розказуємо яке дно прошибають москалі. Не менше дніще і у нас, своє!
https://www.youtube.com/watch?v=Mt1Mx3kQUQU
Це фото мені надіслали друзі військові.
Фото зроблене у штабі на сході країни.
На ньому депутат від партії слуга народу Мар'яна Безугла, яка темним лицарем від офісу президента контролює військові операції у Северодонецьку. Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії хто де і як має бути і в цілому координує дії військових як «людина згори».
Якого біса політик впливає на справи не її парафії, не ясно. І чому офіс президента шле туди цю пані, якщо є роками перевірені, натреновані, професійні командири - не зрозуміло самим командирам. Але найголовніше: хто нестиме відповідальність за наслідки вказівок цієї пані на фронті.
Повторюся, це фото мені надіслали військові.
Які категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей.
Володимир Зеленський якщо Ви не у курсі, зверніть увагу будь ласка. Довіра керівного складу між собою, генштабу і Міноборони, не потребує політикинь- агентів. Тим більше у країні, яка воює, є чимало справ у комітеті ВР, до якого входить Безугла. Військові самі впораються.
https://www.facebook.com/yanina.sokolova/posts/5602472929764094?__cft__[0]=AZVrAzLktV9Q9H_16QI3XLI69IaJmb-SmLmVOUnBY14qBXCrxnnmYyZgMMr71HvP8lxuoh3bIgh1kBV2qgN7Xx8Cs3VRnln1ndlJvNBchgWCKIgO6T3hM9GipCdX_g30gwU&__tn__=%2CO%2CP-R
У ней по Фрейду проблемы, но дамочка, совсем не обязательно искать партнера среди военных!