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Інтернаціональний легіон оборони України повідомив про загибель 4 своїх бійців. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Інтернаціональний легіон оборони України, в якому за нашу державу воюють іноземні добровольці, сповістив про загибель чотирьох своїх бійців.

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Легіону у фейсбуці.

Загиблі добровольці були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.

Інтернаціональний легіон оборони України повідомив про загибель 4 своїх бійців 01

"Ми хочемо вшанувати пам’ять побратимів — Рональда Вогелара, Майкла О’Ніла, Бйорна Бенджаміна Клавіса та Вільфріда Блеріо.

Інтернаціональний легіон оборони України повідомив про загибель 4 своїх бійців 02

Вони обрали захищати суверенітет України. Вони вирішили боротися та показати ворогу, що цінності свободи та демократії, які цивілізований світ зараз захищає разом, не можуть і не будуть стерті ракетами чи артилерією.

Інтернаціональний легіон оборони України повідомив про загибель 4 своїх бійців 03

Також дивіться: Іноземний легіон ЗСУ увійшов до Сєверодонецька. Бої за місто тривають. ВIДЕО

Інтернаціональний легіон оборони України повідомив про загибель 4 своїх бійців 04

Український народ та Збройні Сили України віддають шану жертовності іноземних героїв, які прийшли захистити український народ від цього варварського вторгнення, а також відстояти свободу та демократію всюди", - йдеться у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Росіяни мають вас боятися. Для мене честь допомагати вам", - британський доброволець Конор Брейсвейт на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+163
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04.06.2022 19:44
+132
Герої не вмирають!
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04.06.2022 19:45
+112
Царство небесне Героям, які загинули за Україну.
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04.06.2022 19:47
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04.06.2022 19:44 Відповісти
Герої не вмирають!
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04.06.2022 19:45 Відповісти
Слава справжнім друзям України. Загибель мразоті із запоребріковій території
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04.06.2022 19:47 Відповісти
Царство небесне Героям, які загинули за Україну.
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04.06.2022 19:47 Відповісти
До речі, зараз на Майдані, є невелика експозиція присвячена бійцям добровольцям з різних країн світу, що зараз боронять Україну. Мене шокувала кількість добровольців з маленьких Грузії (більше 1000 чол), Естонії (500+), Латвія та Литва (більше 300 з кожної). Велика група зі США, Британії (500+чол), Франція (200-300чол), Ізраїль (100чол). Навіть із Сербії воює 10 чоловік. Розчарувала польща - її контингент усього 15 бійців, на фоні братніх Грузії і Естонії - це крапля в морі.
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04.06.2022 20:02 Відповісти
Польща дала прихісток майже 2.5 міліону беженців з України. До чього тут їх контінгент, вони не зобов'язані взагалі воювати в Україні.
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04.06.2022 20:14 Відповісти
Вони і прихисток біженцям давати не зобов"язані. Щось про мораль, совість, мужність ... чував (прогугли)?
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04.06.2022 20:29 Відповісти
Ты кацапик не мозговой а Безмозглый. Шо Гугл хреново переводит? А сам? Мозгов не хватает?
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04.06.2022 21:19 Відповісти
все не так - Польша виступає 2 фронтом - другий фронт був на заводах в лікарнях итд
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04.06.2022 21:21 Відповісти
З Ічкерії теж багато
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04.06.2022 21:28 Відповісти
Азербайджан , пропустил. Свыше 500 человек
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04.06.2022 21:56 Відповісти
Uważam, że ze względów politycznych liczba ochotników z Polski jest specjalnie zaniżona. Chodzi o to by nie dawać Rosji argumentu, że Polska wysyła swoich najemników do Ukrainy by przyłączyć do Polski zachodnie tereny Ukrainy.
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04.06.2022 22:38 Відповісти
А белорусский полк? Там не меньше, чем у грузин легион.
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04.06.2022 22:39 Відповісти
Щось ти поплутав. Були новини про формування польського полку, бо батальйону мало було.
Поляків чи не найбільше з іноземців в Україні за нас воюють.
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05.06.2022 01:35 Відповісти
R.I.P. guys...
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04.06.2022 19:47 Відповісти
Світла пам'ять полеглим воїнам.
І шана.
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04.06.2022 19:48 Відповісти
Eternal memory for heroes who helped Ukraine against our enemy...Thanks you a lot that you defenced us...but it is very sad you died(((((((( thanks men
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04.06.2022 19:51 Відповісти
Героям Слава!!!!!!!!!!
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04.06.2022 19:53 Відповісти
Слава Героям.

Завжди будемо памʼятати.
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04.06.2022 19:58 Відповісти
Спасибо ВАМ ребята, за Вашу смелость, отзывчивость , доброту, человечность, героизм. Украина будет помнить Вас вечно. Героям слава.
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04.06.2022 20:02 Відповісти
Вшануємо пам'ять хвилиною мовчання.
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04.06.2022 20:03 Відповісти
Этими именами надо назвать улицы в городах. В Черновцах например тебе и Суворова и Щепкина и Новиков-Прибой даже есть. И это после 8 лет войны с рф...
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04.06.2022 20:03 Відповісти
Мemory of Soldiers of Freedom !

Героям Слава!
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04.06.2022 20:11 Відповісти
R.I.P.
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04.06.2022 20:13 Відповісти
Вічна пам'ять і Слава полеглим Героям... Схиляю голову перед вашим подвигом,😢 ми завжди пам'ятатимемо і триматимемо світлу пам'ять про вас у наших💛💙 серцях😒😞
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04.06.2022 20:16 Відповісти
Слава Героям, де б вони не були 🇦🇺🇩🇪🇳🇱🇫🇷 !!!
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04.06.2022 20:18 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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04.06.2022 20:20 Відповісти
Кинули в самое пекло, скорее всего сразу сдали их координаты "добрые люди". Впечатление, что идет централизованная политика, уничтожать всех мотивированных: патриотов, терроборону и интернационалистов, а вата вся целехонька сидит по домам их берегут.
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04.06.2022 20:28 Відповісти
С умняка спрыгни, разговорчивый. Тут другая тема.
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04.06.2022 20:50 Відповісти
Вечная память героям, погибшим за свободу Украины!
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04.06.2022 20:30 Відповісти
Glory to heroes! Thank you guys.
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04.06.2022 20:33 Відповісти
Вечная память погибшим героям.
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04.06.2022 20:51 Відповісти
Боляче неймовірно.
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04.06.2022 20:54 Відповісти
Героям Слава!
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04.06.2022 20:58 Відповісти
Слава Героям інтернаціоналістам! й подяка від всієї України.
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04.06.2022 21:12 Відповісти
Шана
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04.06.2022 21:23 Відповісти
Вони в Раю
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04.06.2022 21:27 Відповісти
Стаю на коліна перед Героями,що віддали життя за Україну...Їх безсмертні душі воїнів назавжди з нами-в землі,в дощу,в журавлиному клині у небі...
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04.06.2022 21:31 Відповісти
Достойні поваги і вічної памяті!Дякуємо! Герої не вмирають!
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04.06.2022 22:12 Відповісти
повага.
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04.06.2022 22:33 Відповісти
Нажаль гинуть кращі! А зелене Безугле лізе керувати!
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04.06.2022 23:11 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.06.2022 23:18 Відповісти
Земля вам пухом, хлопці.
У Франції зараз так квітнуть троянди, як ніколи. А ти, француз, віддав життя за Україну.
Як же треба було ненавидіти рашу! Дякую вам, хлопці.

Українці, назвіть їхніми іменами вулиці. Вони заслужили.
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04.06.2022 23:19 Відповісти
Як боляче...але кацапи всі здохнуть...абсолютно всі...їхня територія буде належати чукчам...бо так воно і є...
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04.06.2022 23:37 Відповісти
Frieden in Ruhe !
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04.06.2022 23:52 Відповісти
Вечная слава героям!
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05.06.2022 00:14 Відповісти
то були файні хлопи.. Вічна пошана та пам'ять !
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05.06.2022 00:43 Відповісти
Земля пухом Героям України.
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05.06.2022 00:47 Відповісти
SKÁLD - Ó Valhalla
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05.06.2022 00:56 Відповісти
R.I.P HERO
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05.06.2022 04:18 Відповісти
нужно в честь этих ребят улицы называть в местах где они погибли
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05.06.2022 10:12 Відповісти
 
 