Інтернаціональний легіон оборони України повідомив про загибель 4 своїх бійців. ФОТО

Інтернаціональний легіон оборони України, в якому за нашу державу воюють іноземні добровольці, сповістив про загибель чотирьох своїх бійців.

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Легіону у фейсбуці.

Загиблі добровольці були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.

"Ми хочемо вшанувати пам’ять побратимів — Рональда Вогелара, Майкла О’Ніла, Бйорна Бенджаміна Клавіса та Вільфріда Блеріо.

Вони обрали захищати суверенітет України. Вони вирішили боротися та показати ворогу, що цінності свободи та демократії, які цивілізований світ зараз захищає разом, не можуть і не будуть стерті ракетами чи артилерією.

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Український народ та Збройні Сили України віддають шану жертовності іноземних героїв, які прийшли захистити український народ від цього варварського вторгнення, а також відстояти свободу та демократію всюди", - йдеться у дописі.

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