Інтернаціональний легіон оборони України повідомив про загибель 4 своїх бійців. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Інтернаціональний легіон оборони України, в якому за нашу державу воюють іноземні добровольці, сповістив про загибель чотирьох своїх бійців.
Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Легіону у фейсбуці.
Загиблі добровольці були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.
"Ми хочемо вшанувати пам’ять побратимів — Рональда Вогелара, Майкла О’Ніла, Бйорна Бенджаміна Клавіса та Вільфріда Блеріо.
Вони обрали захищати суверенітет України. Вони вирішили боротися та показати ворогу, що цінності свободи та демократії, які цивілізований світ зараз захищає разом, не можуть і не будуть стерті ракетами чи артилерією.
Український народ та Збройні Сили України віддають шану жертовності іноземних героїв, які прийшли захистити український народ від цього варварського вторгнення, а також відстояти свободу та демократію всюди", - йдеться у дописі.
Будь ласка, зачекайте...
Поляків чи не найбільше з іноземців в Україні за нас воюють.
І шана.
Завжди будемо памʼятати.
Героям Слава!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
У Франції зараз так квітнуть троянди, як ніколи. А ти, француз, віддав життя за Україну.
Як же треба було ненавидіти рашу! Дякую вам, хлопці.
Українці, назвіть їхніми іменами вулиці. Вони заслужили.