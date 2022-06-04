У Вільнюсі Марш рівності пройшов з традиційною символікою і прапорами України. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У Вільнюсі учасники цьогорічного маршу рівності принесли на акцію, окрім традиційної символіки ЛГБТ+, українські прапори, щоб висловити солідарність з боротьбою України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
У центрі Вільнюса зібралися тисячі людей. Поліція оцінила кількість учасників у близько 4500 осіб, хоча організатори наполягають, що це занижена цифра і фото та відеозйомка з дрона дає підстави говорити про близько 20 тисяч.
Окрім традиційної веселкової символіки ЛГБТ і плакатів, на фото з акції можна бачити щонайменш декілька прапорів України та прапор Євросоюзу.
У ході взяли участь низка литовських політиків, дипломатів і публічних осіб, зокрема ведучий Андрюс Тапінас, з ініціативи якого литовці зібрали понад 5 млн євро на "Байрактар" для України.
Паралельно проходило кілька акцій опонентів - молебен за християнські цінності, організований католицькою спілкою, та ще одна акція "За традиційну родину", ініційована громадським діячем.
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Яка різниця хто кого кохає, головне, що вони не розмножуються і не постять кожну хвилину, як Wasyl, що гомофоби їх дістали. Нікого не чипають і нікому не нав'язуються зі своїми ідеями.
Вам на Кубань треба, бо там дагестанці гвалтують місцевих кизяків. Хотів би побачити, як Ви дагестанцям би там тлумачили про "всествітню змову"😂. Напевно, до першого траха. Це в тернеті можна мозок виносити своїми постами, а даги швидко пояснили би хто геї, а хто підари.🤣
Гей - сексуальна орієнтація!
А 3,14дораси - це ви...
До гадалки не ходи.
Це не жарт.