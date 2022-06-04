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Окупанти щодня вантажать українське зерно на судна у Севастополі, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На навантаження біля зернового терміналу в Севастопольській бухті 3 червня стали одразу два невеликі балкери класу "річка-море".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

На північно-східному березі Докової бухти, яка є частиною великої Севастопольської бухти, біля причалу зернового терміналу "Авліта" стоять два балкери, назви яких неможливо прочитати через велику відстань до них. Над суднами висить білий серпанок - так зазвичай буває при навантаженні зернових культур.

Окупанти щодня вантажать українське зерно на судна у Севастополі, - ЗМІ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пропонує Україні вивозити зерно, серед іншого, через окуповані Маріуполь і Бердянськ, а найпростішим шляхом вважає Білорусь

1 червня кореспондент спостерігав інший, більший балкер під навантаженням зерном.\Окупанти щодня вантажать українське зерно на судна у Севастополі, - ЗМІ 02

Раніше Крим.Реалії повідомляли, що колони вантажівок везуть до окупованого Криму українське зерно, захоплене Росією на окупованій території Запорізької та Херсонської областей.

Також дивіться: На ринку в окупованому Севастополі продають овочі і полуницю "з Херсона" й українські продукти. ФОТО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+23
хто відповідатиме за здачу оркам півдня України?
Хто пропустив їх через Чонгар?
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04.06.2022 19:55
+18
Добре, що Зе-команда виходи з Крима розмінувала,- не буде дефіциту борошна на росії. Сваіх не брасаем-Зе!
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04.06.2022 19:58
+13
Зелені гниди намагаються повністю узурпувати владу, а при такому розкладі існування політичної опозиційної сили виключається. Стратегія зе-********* проста: хто не з нами - той проти нас. "Своїми" вони вважають тих, що покірно вилизують сраку Нєлоху, не задають зайвих запитань і вкрай далекі від таких понять, як "совість" та "патріотизм".
Звідси переслідування патріотів, опозиції і всіх незгодних, закриття патріотичних телеканалів, корєша і росагентура на найвищих держпосадах.
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04.06.2022 20:23
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хто відповідатиме за здачу оркам півдня України?
Хто пропустив їх через Чонгар?
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04.06.2022 19:55 Відповісти
***** і Мордор і не тільки за Чонгар а за всю Україну відповідальний
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04.06.2022 19:58 Відповісти
я питав, хто їх пропустив так глибоко на нашу територію.
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04.06.2022 20:03 Відповісти
Зроуміло хто - Zе-кодло. Але, можна не сумніватися, винним приначать Порошенко. Падаляк вже винуватив Петра Олексійовича в рішеннях, що призвели до початку повномаштабної війни, а далі буде. Причепом ще Бутусова теж приначать відбувайлом за південь.
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04.06.2022 20:10 Відповісти
Зелені гниди намагаються повністю узурпувати владу, а при такому розкладі існування політичної опозиційної сили виключається. Стратегія зе-********* проста: хто не з нами - той проти нас. "Своїми" вони вважають тих, що покірно вилизують сраку Нєлоху, не задають зайвих запитань і вкрай далекі від таких понять, як "совість" та "патріотизм".
Звідси переслідування патріотів, опозиції і всіх незгодних, закриття патріотичних телеканалів, корєша і росагентура на найвищих держпосадах.
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04.06.2022 20:23 Відповісти
Ещё худшие гниды - избиратели зелёных гнид.
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04.06.2022 23:22 Відповісти
Хто не вивіз все і всіх, будучи за рік попередженим?
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04.06.2022 20:15 Відповісти
а хто організовує вивіз зерна з України, з неокупованих територій?
Чи Україна в числі тих, де треба організувати голод?? Відвакциновані, постріляні і голодні....Схоже, план такий???
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04.06.2022 20:32 Відповісти
І зелене ********** теж відповідатиме .
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04.06.2022 20:04 Відповісти
шо дурня клеїш
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04.06.2022 20:14 Відповісти
А не здається, що не тільки військові винні у здачі півдня України?
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05.06.2022 05:10 Відповісти
Как раз военных никто и не обвиняет, все знают ,что юг Украины здал Зеля и Ермак
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05.06.2022 09:15 Відповісти
Добре, що Зе-команда виходи з Крима розмінувала,- не буде дефіциту борошна на росії. Сваіх не брасаем-Зе!
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04.06.2022 19:58 Відповісти
Вся спец операция - прийти и ограбить. Вот и вся история расеи.
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04.06.2022 20:00 Відповісти
Там Контрнаступ, вже з кінця літа на вересень переносять... коротше готують 73% до звикання жити без Херсону Маріка Мелітополя Бердянська...
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04.06.2022 20:12 Відповісти
Так. Причому винними роблять не зелених уйобків, що поклали товстий хєр на розвиток оборонної промисловості і закатали всі гроші в асфальт, а США, бо, бачите, зброю амери надають дюже повільно і дюже мало.
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04.06.2022 20:31 Відповісти
Дорого клоун обошелся стране. Было бы намного дешевле потратить тысячу-другую на билет, сходить на квартал и успокоиться.
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04.06.2022 20:14 Відповісти
Намарадерят на десятки мільярдів, віддавти будут сотні мільярдів. Виродки.
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04.06.2022 20:15 Відповісти
Если нам не будут серьезней помогать только обсуждать подтверждать , ставить на голосование ,даем не даем , будет полная куйня . Эти твари работают на опережение , еще ****** -бульбаш в спину заходит. То Макрон куйню нести начинает , после общения с пидором раши.. Шведы дрыщи тупизну включают.
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04.06.2022 20:21 Відповісти
вафел, про что ты?

типо проклятая НАТО нипамагаит?
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04.06.2022 20:38 Відповісти
Відкачуйте кацапський газ з труб та нафту, замість нашого зерна.
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04.06.2022 20:53 Відповісти
Да пусть то гребаное зерно лучше сгниет чем его неграм будем поставлять ценой Одессы
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04.06.2022 21:17 Відповісти
насправді, Україна вже відвантажила біля 44 млн тон зерна з минулого врожаю, ще до повномасштабної агресії росії. - Це середня цифра зерна, яку Україна продає щороку.
Специфіка торгівлі зерном така, що основні продажі відбуваються взимку.
А тому, будь-які розмови зараз, про те, що хтось зараз "буде голодувати" без нашого зерна - то є відверта брехня й маніпуляція - аби Україна тільки розмінувала свої порти перед росію, зробила їх уразливими, та, аби з росії зняли санкції "в обмін на розблокування портів" - щоби росії було зручніше нас добивати. Виходить тільки так.
Плюс, зараз, під цей інформаційний шум вивозять зерно з України. Під час війни. Питання: а що, який резерв залишиться в нас? І яка ціна хліба, при тому, буде в Україні? Думайте.
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04.06.2022 23:02 Відповісти
"відверта брехня й маніпуляція" - от шоб ти з'їв та не ******!

продажі відбуваються на протязі всього року, а не "взимку"

ніякі порти за "зимок" не перевалять річний об'єм експортних поставок зерна
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04.06.2022 23:23 Відповісти
вофке боневтик нелоховичу дякуйте .
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04.06.2022 22:31 Відповісти
Названия судна на котором находится украденный груз известно, почему его не арестуют при проходе через Босфор
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04.06.2022 22:59 Відповісти
Потому что турки сами радостно скупают это зерно
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04.06.2022 23:25 Відповісти
За два месяца можно било всьо вивезти людей желающих евакуировать, и они бл. Расказивают ми так планировали су.и кончение проп..дари, а отмазка ми не говорили что би народ не заблокировал дороги, тут народ война шла не ехал и сейчас думают
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04.06.2022 23:10 Відповісти
Стиралки и холодильники и металл из мариуполя закончились...
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04.06.2022 23:47 Відповісти
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05.06.2022 00:12 Відповісти
срашка - страна воровка!
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05.06.2022 01:48 Відповісти
Жаль, что ОПУ не думал об этом раньше, готовились к шашлыкам а нужно было готовить юг Украины к вторжению русни
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05.06.2022 09:11 Відповісти
 
 