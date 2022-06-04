Окупанти щодня вантажать українське зерно на судна у Севастополі, - ЗМІ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На навантаження біля зернового терміналу в Севастопольській бухті 3 червня стали одразу два невеликі балкери класу "річка-море".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
На північно-східному березі Докової бухти, яка є частиною великої Севастопольської бухти, біля причалу зернового терміналу "Авліта" стоять два балкери, назви яких неможливо прочитати через велику відстань до них. Над суднами висить білий серпанок - так зазвичай буває при навантаженні зернових культур.
1 червня кореспондент спостерігав інший, більший балкер під навантаженням зерном.\
Раніше Крим.Реалії повідомляли, що колони вантажівок везуть до окупованого Криму українське зерно, захоплене Росією на окупованій території Запорізької та Херсонської областей.
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Хто пропустив їх через Чонгар?
Звідси переслідування патріотів, опозиції і всіх незгодних, закриття патріотичних телеканалів, корєша і росагентура на найвищих держпосадах.
Чи Україна в числі тих, де треба організувати голод?? Відвакциновані, постріляні і голодні....Схоже, план такий???
типо проклятая НАТО нипамагаит?
Специфіка торгівлі зерном така, що основні продажі відбуваються взимку.
А тому, будь-які розмови зараз, про те, що хтось зараз "буде голодувати" без нашого зерна - то є відверта брехня й маніпуляція - аби Україна тільки розмінувала свої порти перед росію, зробила їх уразливими, та, аби з росії зняли санкції "в обмін на розблокування портів" - щоби росії було зручніше нас добивати. Виходить тільки так.
Плюс, зараз, під цей інформаційний шум вивозять зерно з України. Під час війни. Питання: а що, який резерв залишиться в нас? І яка ціна хліба, при тому, буде в Україні? Думайте.
продажі відбуваються на протязі всього року, а не "взимку"
ніякі порти за "зимок" не перевалять річний об'єм експортних поставок зерна