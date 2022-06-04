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Бійці 24-ї ОМБр захопили БМД-4м російських десантників з Ульянівська. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На Луганщині бійці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ захопили БМД-4м 31-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
Зазначається, що саме цей підрозділ окупантів вчиняв звірства на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.
"Після невеличкого ремонту, машина буде виконувати бойові завдання, а ось її екіпажу, не допоможе вже нічого", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+37 Владислав
показати весь коментар04.06.2022 20:27
+27 Салаутдин
показати весь коментар04.06.2022 20:23
+24 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар04.06.2022 20:23
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Будь ласка, зачекайте...
Гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем могут использоваться активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние.https://t.me/UkrainaOnlline/30273
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Ещё один танк орков сгорел (надеемся, вместе с экипажем)
https://t.me/dneproperatyv/31773
Только вот, наш воин немного расстроился, потому что хотел забрать танк себе.
Ну ничего, ещё успеет