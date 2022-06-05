Мешканець Закарпаття намагався виїхати за кордон, сховавшись за сумками у багажнику автомобіля, - Держприкордонслужба. ФОТО

На Закарпатті прикордонники виявили військовозабов'язаного громадянина, який намагався виїхати за корон, сховавшись у багажнику автомобіля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Правопорушення виявили у пункті пропуску "Малий Березний". Під час огляду мікроавтобуса української реєстрації, який прямував на виїзд з України, правоохоронці помітили, що у багажнику перебуває людина. Вона заховалася від контролю під заднім сидінням за дорожніми сумками", - йдеться у повідомленні.

Затриманий виявився 19-річним громадянином України, жителем Закарпаття.

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Зазначається, що особу, яка намагалася поза контролем виїхати за межі України, буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Відносно водія в поліцію направлено повідомлення про виявлення можливого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через держкордон України".