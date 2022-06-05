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Мешканець Закарпаття намагався виїхати за кордон, сховавшись за сумками у багажнику автомобіля, - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Закарпатті прикордонники виявили військовозабов'язаного громадянина, який намагався виїхати за корон, сховавшись у багажнику автомобіля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Мешканець Закарпаття намагався виїхати за кордон, сховавшись за сумками у багажнику автомобіля, - Держприкордонслужба 01

"Правопорушення виявили у пункті пропуску "Малий Березний". Під час огляду мікроавтобуса української реєстрації, який прямував на виїзд з України, правоохоронці помітили, що у багажнику перебуває людина. Вона заховалася від контролю під заднім сидінням за дорожніми сумками", - йдеться у повідомленні.

Затриманий виявився 19-річним громадянином України, жителем Закарпаття.

Мешканець Закарпаття намагався виїхати за кордон, сховавшись за сумками у багажнику автомобіля, - Держприкордонслужба 02

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Зазначається, що особу, яка намагалася поза контролем виїхати за межі України, буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Відносно водія в поліцію направлено повідомлення про виявлення можливого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через держкордон України".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Шкода, що він - не депутат із ОПЗЖ. Тоді б йому на КПП побажали щасливої дороги і пригостили б кавою за щьот завєдєнія.
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05.06.2022 00:16
+16
Вот такое публиковать ? Почему умалчивается то что десятки влиятельных чиновников выехало без особых препятствий. А из этих бедолаг делают сенсацию.
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05.06.2022 01:30
+9
В Україні ґендерна рівність. Але жінки рівніші. Жінкам можна не воювати не йти в армію, а чоловік зобов'язаний віддати якийсь борг батьківщині. І взагалі все всім винен.
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05.06.2022 00:26
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усіх, хто від армії відкосячив треба з 8-им березня вітати.
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05.06.2022 00:15 Відповісти
В Україні ґендерна рівність. Але жінки рівніші. Жінкам можна не воювати не йти в армію, а чоловік зобов'язаний віддати якийсь борг батьківщині. І взагалі все всім винен.
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05.06.2022 00:26 Відповісти
О_О Полпотовець?
Подивись у себе між ніг. Там, щось є чи тільки суцільна рівність?
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05.06.2022 00:33 Відповісти
ти точно Стас, чи Анастасія?
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05.06.2022 04:54 Відповісти
Дурниці не пишіть. Не всі чоловіки мають служити. Тільки контрактники за бажанням.

Або і жінки нехай служать на примусовій основі.
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05.06.2022 00:37 Відповісти
Та навіть собаки служать краще ніж ти з тим "військовозобов'язаним". Не скигли, захистить вже тебе хтось... Навіть жінки.
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05.06.2022 00:45 Відповісти
Та хто ти такий, що ярлики людям вішаєш? В світській невойовничій Україні були сотні тисяч чоловіків, які навіть не думали йти до армії. Вони навчалися в ВУЗах, робили кар'єру десь в банках, торгівлі чи IT. Займалися творчими професіями.

В 2000-х з мого покоління служили одиниці. Як вирішувалося питання знає вся Україна. Та й не потрібно було багато призовників.

Тому прикрий свій рот інтернет-херой
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05.06.2022 00:58 Відповісти
Ти сидиш на форумі, щоб закривати людям рота після своїх постів, телепню?
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05.06.2022 02:22 Відповісти
Не в тій країні ти народилось. Щось чув про Ізраїль або Південну Корею? Ми у одному човні фактично, але на жаль є такі телепні як ти
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05.06.2022 04:57 Відповісти
Телепня тут два - це ти і шкаралупа. Бо тільки повні телепні не знають, чому величезна кількість чоловіків не проходили службу в армії.

Насправді, ти якесь чмо і в реальному житті навряд чи зміг би щось тявкати. Інтерет-херой черговий
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05.06.2022 09:44 Відповісти
От тому зараз половина не може взагалі володіти автоматом... я вже не говорю про якусь конкретну військову спеціалізацію... З цього у нас багато людських втрат. А от якщоб вони хочаб рік навчались у військових учебках, то були б у нас і танкісти і арта і ... і не у віку 45+
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05.06.2022 09:25 Відповісти
Ну так я і описав, чому так відбулося. Невойовнича нейтральна Україна забила болт на армію. Там відбувався бардак і тому притомні хлопці не йшли служити. Була ж альтернатива у вигляді університету. А потім кар'єра і т.д. І це було правильно, бо ми жили в нейтральній світській країні.
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05.06.2022 09:51 Відповісти
Герб кацапстану на лобі татуювати, а у майбутньому, після зміни Конституції, -- видавати ось це:

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05.06.2022 00:37 Відповісти
Шкода, що він - не депутат із ОПЗЖ. Тоді б йому на КПП побажали щасливої дороги і пригостили б кавою за щьот завєдєнія.
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05.06.2022 00:16 Відповісти
а чому австріякі жаліються на закарпатських циган - які прибули до них у якості "біженців" ?
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05.06.2022 00:30 Відповісти
Они уже расползлись по всей Европе.
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05.06.2022 00:42 Відповісти
Ни одного / ни одну не видел хотя тут уже давно
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05.06.2022 11:23 Відповісти
Вот такое публиковать ? Почему умалчивается то что десятки влиятельных чиновников выехало без особых препятствий. А из этих бедолаг делают сенсацию.
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05.06.2022 01:30 Відповісти
Треба роботу показати. І взагалі, постановочне фото. Хтось когось затримав.
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05.06.2022 01:35 Відповісти
то відтяпай собі того органа, він тобі не потрібний
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05.06.2022 05:00 Відповісти
Якщо тобі не подобається наявність у тебе первинних чоловічих ознак, то зроби собі операцію, і тоді Святославу залюбки випустять закордон.
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05.06.2022 06:54 Відповісти
От дурко он Портнов без всяких ховань виїхав i пропустили також выйськовозабовязаний
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05.06.2022 06:55 Відповісти
Просто цей пасажир намагався проїхати митницю без білету. А от купив би собі "білет" на митниці, то міг би ще й чемодан грошей вивезти, як суркіс чи шуфрич.
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05.06.2022 06:59 Відповісти
Надеюсь, расстреляли мерзавца? Если еще нет, то нужно обязательно! Это ведь не Портнов с сынулей или Шуфрич и им подобные.
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05.06.2022 07:22 Відповісти
А вообще выезжал он неправильно, нужно в сопровождении специально обученных людей, например таких, которые помогали выехать Портнову с вылупком.
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05.06.2022 07:28 Відповісти
Падло сцикливе! Як на москву стіни мазать, то аж шуба заворачувалась, і мовчки ковтало коли хохлом вонючим називали. Гнида!
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05.06.2022 08:10 Відповісти
Леночка, ты это квартальному сцыкуну напиши. Где его квартальные любители Украины со сцены? Их призвали, или только такие вот из Закарпатья, как ты пишешь "гниды" должны идти на войну? А где же все эти потапы, юзики, лещенки, геращенки, обдристовичи и так далее, у них иммунитет от войны? Они не гниды, при всем том, что депутаты иностранцы пооставляли свои сеймы, ландтаги и приехали добровольцами защищать Украину? Что ж ты гнидами квартально-************** мразоту не величаешь?
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05.06.2022 11:29 Відповісти
Цензор постійно видаляє мої коментарі усюди. Напишу знову, не знаю скільки часу це жовте видання це не видалить!

Обмеження прав за ознакою статті є проявом того що ми живемо в рускому мірі 2.0. Це печерний сексизм. Розуміння людських цінностей ваті не зрозуміле. Ми живемо у совку. Таку країну ніколи не приймуть у сімю цивілізованих країн.

П. С.
А тепер знову юдаляйте мій коментар з гордим виразом обличчя)))
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05.06.2022 08:42 Відповісти
Ну не зовсім так. Є Закон України про воєнний стан і в ньому передбачені обмеження прав і свобод громадян. Тобто, деякі статті Конституції просто не діють під час воєнного стану.

З якого ви міста/села? Просто цікаво чи відчули ви на собі запах цієї війни? Бо здалеку то зовсім не те...
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05.06.2022 09:36 Відповісти
Ти хоч зрозумів що я написав? У нас не обмежили права всіх громадян. Обмежили лише права певної статі. Тобто у нашому совку твої права залежать від органу нижче пояса. Люди з радянським мегталітетом не усвідомлюють в чому проблема.
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05.06.2022 10:32 Відповісти
50 тисяч вооруженных и экипированных головорезов в безопасном месте на границе с ЕС развлекаются, ловят уклонистов и пилят на таможне грузы.
Очень смешно...
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05.06.2022 08:46 Відповісти
Поймали млять преступника, это же житель Закарпатья. А как же суки квартальные у вас потапы повыезжали и все остальные говромажоры? Тем типа своим дружбанам можно выезжать, а простому из Закарпатья нельзя, этот должен на войну идти вас гнид квартальных прикрывать своей жопой на фронте?
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05.06.2022 11:19 Відповісти
 
 