Мешканець Закарпаття намагався виїхати за кордон, сховавшись за сумками у багажнику автомобіля, - Держприкордонслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На Закарпатті прикордонники виявили військовозабов'язаного громадянина, який намагався виїхати за корон, сховавшись у багажнику автомобіля.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Правопорушення виявили у пункті пропуску "Малий Березний". Під час огляду мікроавтобуса української реєстрації, який прямував на виїзд з України, правоохоронці помітили, що у багажнику перебуває людина. Вона заховалася від контролю під заднім сидінням за дорожніми сумками", - йдеться у повідомленні.
Затриманий виявився 19-річним громадянином України, жителем Закарпаття.
Зазначається, що особу, яка намагалася поза контролем виїхати за межі України, буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Відносно водія в поліцію направлено повідомлення про виявлення можливого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через держкордон України".
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Подивись у себе між ніг. Там, щось є чи тільки суцільна рівність?
Або і жінки нехай служать на примусовій основі.
В 2000-х з мого покоління служили одиниці. Як вирішувалося питання знає вся Україна. Та й не потрібно було багато призовників.
Тому прикрий свій рот інтернет-херой
Насправді, ти якесь чмо і в реальному житті навряд чи зміг би щось тявкати. Інтерет-херой черговий
Обмеження прав за ознакою статті є проявом того що ми живемо в рускому мірі 2.0. Це печерний сексизм. Розуміння людських цінностей ваті не зрозуміле. Ми живемо у совку. Таку країну ніколи не приймуть у сімю цивілізованих країн.
П. С.
А тепер знову юдаляйте мій коментар з гордим виразом обличчя)))
З якого ви міста/села? Просто цікаво чи відчули ви на собі запах цієї війни? Бо здалеку то зовсім не те...
Очень смешно...