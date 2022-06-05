Росіяни обстріляли "Азот" у Сєверодонецьку, будівлі поліції та пошти - у Лисичанську, є постраждалі, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Так, вчора зранку внаслідок обстрілів армією РФ у своєму помешканні в Лисичанську загинула жінка. Вдень у цьому ж місті зазнали поранень двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу та відвезли до лікарні. Неймовірними зусиллями, але нам вдалося евакуювати трьох жителів області до іншого регіону. У поточних обставинах навіть такі поодинокі випадки рятування вкрай важливі", - йдеться в повідомленні.

Втім, ситуація в області залишається вкрай важкою. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.

Авіаційних ударів вертольотами Ка-52 завдано в районах Гірського і Мирної Долини, літаками Су-25 – по Устинівці. Ракетного удару із комплексу "Точка-У" завдано по Лисичанську.

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Відомо про значні руйнування в Гірському, де пошкоджено 13 будинків. У Лисичанську – п’ять, а також відділення Укрпошти та будівля відділу поліції. У Сєверодонецьку після артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на території об’єднання "Азот". Інформація по іншим населеним пунктам ще уточнюється.

Зараз за підтримки артилерії російська армія продовжує штурмові дії у Сєверодонецьку, контролює східну частину міста. Крім того, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.







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