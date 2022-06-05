В окупованому Маріуполі жителі змушені кілька днів стояти в черзі по воду, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина - падіння рівня води в природних джерелах забору воду. Прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини - літню спеку
Гуманітарну допомогу від окупантів вже скорочено. Тепер її видають виключно людям пенсійного віку. Всім іншим виключно через "роботу". Практика їжі за роботу поновилася.
Молодь змушують записуватись в "дружини" та допомогати мобільним патрулям, у т.ч. У фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в армію "днр". Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців",- йдеться в повідомленні.
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Про що ви мелете с теробороною.
А если ты никчемный и НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ, то не надо жаловаться на судьбу, ибо за тебя ее все равно решают другие!
ненависть до України в кожній дрібниці
Голосували за рускій їзик і рускій мір, от він в Маріполь і прийшов!
Як не Янека із його радикалами, то ОПЗЖ цілували взасос, то 73% -хуже нє будет!
Всі 30 років працювали на путін пріді, от він і прийшов!
Мабуть тому, що винуватці дуже високо сидять((