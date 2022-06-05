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війна (56544) Маріуполь (2820) вода (910) Андрющенко Петро (636)

В окупованому Маріуполі жителі змушені кілька днів стояти в черзі по воду, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина - падіння рівня води в природних джерелах забору воду. Прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини - літню спеку
Гуманітарну допомогу від окупантів вже скорочено. Тепер її видають виключно людям пенсійного віку. Всім іншим виключно через "роботу". Практика їжі за роботу поновилася.

Молодь змушують записуватись в "дружини" та допомогати мобільним патрулям, у т.ч. У фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в армію "днр".  Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців",- йдеться в повідомленні.

Читайте: Прапор, що майорів над "Азовсталлю", передали до музею. ФОТО

В окупованому Маріуполі жителі змушені кілька днів стояти в черзі по воду, - Андрющенко 01
В окупованому Маріуполі жителі змушені кілька днів стояти в черзі по воду, - Андрющенко 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
я бы не был столь категоричен. Есть масса причин по которым люди не смогли или не захотели эвакуироваться. Например тяжелобольные члены семьи
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05.06.2022 10:05
+10
Там залишились хіба любителі "руского міра" ,так що не варто за них переживати так
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05.06.2022 09:59
+10
В Маріуполі тероборона? Самим не смішно? Це зона російського впливу. Виборців ОПЗЖ або навіть шарія там до половини населення міста. Луганська і Донецька обл - це взагалі непридатні для ТРО області.
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05.06.2022 10:05
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Там залишились хіба любителі "руского міра" ,так що не варто за них переживати так
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05.06.2022 09:59 Відповісти
я бы не был столь категоричен. Есть масса причин по которым люди не смогли или не захотели эвакуироваться. Например тяжелобольные члены семьи
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05.06.2022 10:05 Відповісти
откуда там сейчас куча здоровых мужиков? Предприниматели? или ожидатели?
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05.06.2022 14:36 Відповісти
400 000 людей кинули в окупацію. Тепер читати пости від біглого мера від тік токерів. Якби розвернули тероборону і видали зброю,то не було б черг і драм театру не було. Такі мери перші кандидати для розслідування.
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05.06.2022 10:00 Відповісти
В Маріуполі тероборона? Самим не смішно? Це зона російського впливу. Виборців ОПЗЖ або навіть шарія там до половини населення міста. Луганська і Донецька обл - це взагалі непридатні для ТРО області.
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05.06.2022 10:05 Відповісти
В Маріуполі було багато людей у ТРО. Просто робилося це вже після початку вторгнення, тому й результат такий.
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05.06.2022 10:21 Відповісти
З 2019 по 2022 армію скоротили на 50 тис., бо не вистачало грошей на "велике будівництво"... Всі дані є у відкритому доступі в інтернеті...
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05.06.2022 10:22 Відповісти
Азов там вмирав до останнього за повністю зруйноване місто.
Про що ви мелете с теробороною.
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05.06.2022 12:32 Відповісти
I'м в ФРГ таке передали.
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18.07.2022 13:39 Відповісти
Я до войны жил в Донецке, но меня сейчас там нет (это личный выбор каждого, мы сами ответственны за свою судьбу)! От меня жалости никому не будет (и прежде всего к себе самому) сопливую и слюнтяйскую позицию не разделяю, если ты НЕ РАБ и тебе есть ЧТО и КОГО защищать (имущество, родных или близких), то надо было воевать с врагом с оружием в руках (и умереть если не получиться отстоять), а если нечего или некого, то чего там "ловить"!?
А если ты никчемный и НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ, то не надо жаловаться на судьбу, ибо за тебя ее все равно решают другие!
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05.06.2022 10:15 Відповісти
А мені шкода, що ви так розділяєте людей.А як би він був болгарін, але народився і жив у Донецьку? Теж таке вівдношення було б?
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05.06.2022 10:58 Відповісти
на номерах заклеїли український прапор.

ненависть до України в кожній дрібниці
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05.06.2022 10:26 Відповісти
Так виглядає русскаязичіє.
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05.06.2022 10:33 Відповісти
Ну вибрали люди окупацію .Мож вони цих росіянців і чекали
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05.06.2022 10:40 Відповісти
Выбор без выбора.зеленожопые их просто сдали
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05.06.2022 14:21 Відповісти
ЛюбІтелі руzzкага мірра ,дочекались АсвАбадітелей ,то нехай насолоджуються мовчки.
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05.06.2022 10:57 Відповісти
РусZzкій їзик = руZZкій мір!
Голосували за рускій їзик і рускій мір, от він в Маріполь і прийшов!
Як не Янека із його радикалами, то ОПЗЖ цілували взасос, то 73% -хуже нє будет!
Всі 30 років працювали на путін пріді, от він і прийшов!
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05.06.2022 11:19 Відповісти
А про першопричину всієї біди, про те хто розмінував кримський перешийок вже ніхто навіть і не згадує, прямо суперсекретна державна таємниця.
Мабуть тому, що винуватці дуже високо сидять((
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05.06.2022 14:08 Відповісти
 
 