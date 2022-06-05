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Росіяни обстрілювали Донеччину з "Градів", "Смерчів" та "Точок У". Є загиблі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зафіксовано 15 ударів з авіації, ракетних комплексів "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", артилерії, танків. Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів. На місцях обстрілів правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

"Російські війська били по населених пунктах – Бахмут, Авдіївка, Святогірськ, Костянтинівка, Соледар, Краматорськ, Дружківка, Новоселівка 1, Первомайське, Гостре, Нетайлове, Хрестище, Времівка", - йдеться у повідомленні.

Росіяни обстрілювали Донеччину з Градів, Смерчів та Точок У. Є загиблі, - Нацполіція 01
Росіяни обстрілювали Донеччину з Градів, Смерчів та Точок У. Є загиблі, - Нацполіція 02

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Росіяни обстрілювали Донеччину з Градів, Смерчів та Точок У. Є загиблі, - Нацполіція 03
Росіяни обстрілювали Донеччину з Градів, Смерчів та Точок У. Є загиблі, - Нацполіція 04
Росіяни обстрілювали Донеччину з Градів, Смерчів та Точок У. Є загиблі, - Нацполіція 05
Росіяни обстрілювали Донеччину з Градів, Смерчів та Точок У. Є загиблі, - Нацполіція 06
Росіяни обстрілювали Донеччину з Градів, Смерчів та Точок У. Є загиблі, - Нацполіція 07
Росіяни обстрілювали Донеччину з Градів, Смерчів та Точок У. Є загиблі, - Нацполіція 08
Росіяни обстрілювали Донеччину з Градів, Смерчів та Точок У. Є загиблі, - Нацполіція 09
Росіяни обстрілювали Донеччину з Градів, Смерчів та Точок У. Є загиблі, - Нацполіція 10
Росіяни обстрілювали Донеччину з Градів, Смерчів та Точок У. Є загиблі, - Нацполіція 11
Росіяни обстрілювали Донеччину з Градів, Смерчів та Точок У. Є загиблі, - Нацполіція 12

Інформують про пошкодження 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівок, комунального підприємства, дитячого табору, заводу та двох релігійних споруд. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Orda ***** !!!
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05.06.2022 11:13 Відповісти
Кремлебот с сегодняшней регистрацией, ты что здесь забыл?
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05.06.2022 11:17 Відповісти
Разумеется, ты идиот полный.
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05.06.2022 11:31 Відповісти
Путінпамагі! Допоміг.
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05.06.2022 11:18 Відповісти
Підараси кацапські уже задовбали своїм руZZьким міром
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05.06.2022 11:32 Відповісти
Когда мы уже сможем ответить обещанными РСЗО, время идёт..
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05.06.2022 11:43 Відповісти
Европейские и западные партнёры нас в очередной раз продимнамили ( ПРОСТО ******* )
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05.06.2022 13:26 Відповісти
 
 