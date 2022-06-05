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"Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу", - Зеленський. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна на полі бою покаже Росії, що нашу держави не підкорити.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Невідворотність покарання – це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу. Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 01
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 02
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 03
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 04
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 05
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 06
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 07
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Хорошо бы, Вовсаныч этот принцип применить и к тем, кто в течении почти 3 последних лет грабил бюджет, не выделял деньги на обороноспособность страны, разваливал армию, покупает автогаз за полцены и перепродаёт его уже по полной, сливал спецоперации и т.д.
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05.06.2022 11:38
+18
Невідворотність покарання - це ти про себе?
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05.06.2022 11:37
+18
Вагнергейт?
Вільха, Гром, Нептун?
Стугна?
Богдана, **********, снаряди?
Розмінування Чонгара?
Київська танкова Дивізія?
Клістрони?
"евакуація" Азова?
********, не на часі, будем розбиратися...
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05.06.2022 11:41
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Невідворотність покарання - це ти про себе?
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05.06.2022 11:37 Відповісти
еге ж !

на першому фото солдати знову бліндажі з палок та гівна будують.
бєтон на Крадівництві розікрали
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05.06.2022 13:33 Відповісти
Хорошо бы, Вовсаныч этот принцип применить и к тем, кто в течении почти 3 последних лет грабил бюджет, не выделял деньги на обороноспособность страны, разваливал армию, покупает автогаз за полцены и перепродаёт его уже по полной, сливал спецоперации и т.д.
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05.06.2022 11:38 Відповісти
Ти теж вивчай...
І тебе повчити треба
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05.06.2022 11:38 Відповісти
Бити по кацапським місцям без жалю.
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05.06.2022 11:38 Відповісти
Вагнергейт?
Вільха, Гром, Нептун?
Стугна?
Богдана, **********, снаряди?
Розмінування Чонгара?
Київська танкова Дивізія?
Клістрони?
"евакуація" Азова?
********, не на часі, будем розбиратися...
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05.06.2022 11:41 Відповісти
"********", чи навмисно здали? В них дилема- чи визнати себе ідіотами і довбнями, чи зрадниками.
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05.06.2022 11:47 Відповісти
Тільки удари ствольною та реактивною артилерією по містах і дєрєвнях рашки може чомусь навчити кацапів!

Да, кацапы? Вы там уже окапываетесь?
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05.06.2022 11:42 Відповісти
Ну тогда Вова, не возмущение проявлять при ракетных ударах по городам Украины, а смело заявить ***********, чтобы все услышали, что будут ответные удары по территории **********. Только это прекратит обстрелы наших городов.
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05.06.2022 11:43 Відповісти
"Смело заявить" -це не хоробрість. Треба не говорити, а робити, чи принаймі не заважати профі-військовим робити свою справу по звільненню України.
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05.06.2022 11:59 Відповісти
а як же він потім подивиться в очі плешфюрера?
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05.06.2022 15:57 Відповісти
і хто тебе за язика тягнув?
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05.06.2022 11:45 Відповісти
"каратель" млять( , за три месяці навіть небо Київа закрити ППО і ПРО не зміг ((...-" Київ захищений як ніколи -дев'ять ліній оборони .." )
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05.06.2022 11:47 Відповісти
Опять биполярка. Это тот Зеленский, бравый фитнесс-тренер в зеленой флиске, оптимист и герой? Или небритое перепуганное лупоглазое существо, что ставит камеру внизу на уровне гениталий и рассказывает о состоянии на 24.02.2022 и всяких ужасах о 20-ти кратном преимуществе врага в технике, нависая лохматой мордой над зрителями прямо с экрана?
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05.06.2022 11:48 Відповісти
Коли буде покараний дЄрмак за злив операції по вагнерівцях, Татарченко за корупційні оборудки, Таран з Хомчаком за зрив оборонних замовлень, зашкварені слуги? Коли буде покарання за розмінований Чонгар і головне КОМУ? Чомусь про це повна тиша.
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05.06.2022 11:50 Відповісти
Будуть покарані, коли 73% вилікуються и проголосують за патріота україни- українця, досвідченного і розумного. Проголосують за депутатів,чки на ділі виявили себе гідно в військовий час - як економісти, юристи, військові, бізнесмени...

Але - чи ваттники-малороси виліковні? - прикладів не знаю. Навіть біженці з Харькова в Тернополі хають "українців-бендеровців", буцім-то вони винні в руйнуванні їх житла російськими ракетами. - Москальство головного мізку.
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05.06.2022 12:05 Відповісти
у Львові таку худобу,яке биканула на прибиральницю в школі,де вони сиділи,вночі ***** повикидали на вулицю з їх виводками,і сказали петляти туди звідки приперли,інакше то бидло не розуміє...
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05.06.2022 14:03 Відповісти
Неотвратимость наказания - это тот принцип должен распространятся не только на исполнителей преступных приказов, а прежде всего на бенифициаров этой агрессивной и захватнической ЫМПЕРСКОЙ ВОЙНЫ (политическое и военное руководство паРашики, подстрекателей и ПРОПАГАНДОНОВ)!
А без ракет дальнего радиуса (хотя бы на 3000 км) и диверсионно-подрывной деятельности в глубоко в тылу врага решить эту задачу почти невозможно, поэтому нужно ставить вопрос перед высшил руководством Украины и союзников о ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ физического уничтожения лиц ответсвенных за эту бойню!
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05.06.2022 11:51 Відповісти
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу.

А я считаю, что все заявления и выступления должны быть направлены на западную аудиторию.
И поэтому лучше говорить, что не "Украина научит", а "Западу важно научить россию".
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05.06.2022 11:55 Відповісти
Хто буде покараний за невжиті заходи щодо підготовки до війни та евакуації населення після отримання інформації рік тому від іноземних розвідок про московитське вторгнення?
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05.06.2022 11:56 Відповісти
Всем пленным оркам рубить правую руку , чтобы больше оружие в руки не брали

Убивать тоже не лишнее - даёшь 50000 дохлых орков
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05.06.2022 11:56 Відповісти
вова зе не може нести відповідальність за .... та ні за що!
Бо воно порожне бібабо і жодної власної дії не чинив.
Дурня, звинуватити смітник, що в ньому купа бруду - він для того й призначений!
А от 73 дупоголових - це справжне зло для України
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05.06.2022 11:58 Відповісти
Ти не можеш зробити невідворотність покарання для коломойського, кучми , порошенка, ахмєдова , фірташа, пінчука , суркіса , і т д і всіх інших , але ти хочеш навчити невідворотності покарання ***** ?
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05.06.2022 12:25 Відповісти
Баканова і Юзіка забув. Да?
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05.06.2022 13:25 Відповісти
що бидло "апять винават парашенка" гей бидло поверни біометричний закодонний паспорт і всі субсидії які давали щоб ти бидло не здохло зимою 15го.
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05.06.2022 14:05 Відповісти
Зеленського, Єрмака, Арахамію,
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05.06.2022 15:48 Відповісти
Угу. На передостанньому фото права антена спрямована на кацапській супутники. Там лише цвях у голову допоможе
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05.06.2022 12:38 Відповісти
Чи куля
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05.06.2022 15:50 Відповісти
Пусть Зе не забывает об этом принципе и в Украине - кто предал и пустил войска раши без единого выстрела , что стоило тысяч жизней - должен быть наказан , это не должно быть запылено. В военное время все догадываются кто винова
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05.06.2022 13:19 Відповісти
Правильно кажеш, Вова. Невідворотність покарання -це те про що ти повинен думати днями та ночами.
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05.06.2022 13:24 Відповісти
Мы пахали, я и трактор. Надо было ещё кулочком помахать в сторону путина, вдруг тот испугается.
Пока что своим руководством пол народа растерял, своих наказал. Количество погибших с двух сторон не соизмеримы. И не в нашу пользу. Одна трескотня. Но выражение "неотвратимость наказания" мне понравилось. Если не исчезнет до того.
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05.06.2022 13:36 Відповісти
кирдык кацапам...буба лично очолыть батальон симсорок...но у вильный вид роботы час...
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05.06.2022 13:56 Відповісти
Перечитав 2 рази, думав примарилося про невітворотизм покарання, ан ні. Жесть.
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05.06.2022 14:46 Відповісти
Правда?

1. Що там з Пандора-пейперс та покаранням ЗЄ за відмивання грошей, вкрадених у Приваті Коломойським?

2. Що там з Вагнер-гейтом та покаранням за держзраду представників ЗЄ-влади?

3. Що з справою розкрадання Ковідного фонду?

4. Що с Татаровим? Що з Трухіним? Що з Єрмаком?
Їх вже покарали за корупцію та держзраду?

5. Що з Коломойським?
Його вже покарали за фінансові злочини та відмивання грошей?

От точно не представникам ЗЄ-влади казати про справедливість на невідворотність покарання.
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05.06.2022 15:27 Відповісти
як воно готувалося до рашистської агресiї
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05.06.2022 18:07 Відповісти
Епть, ты смотри какой учитель ********** выискался. Чем учить собрался, если в глазки ***** заглядывал и ведел там мир? Может сруЦький мирЬ ты там видел? В лучшем случае на границы от 23.02. и ничего не значащее для ***** и ********** соглашение о прекращении огня. А потом лет 100 страна будет добиваться репараций в международных судах от вечного коллективного *****, учитывая количество двойников. Потом лет 200 будем стягивать с уродов те репарации.
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05.06.2022 18:45 Відповісти
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05.06.2022 19:11 Відповісти
Зе-шобла накерувала...

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05.06.2022 19:13 Відповісти
 
 