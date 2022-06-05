"Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу", - Зеленський. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна на полі бою покаже Росії, що нашу держави не підкорити.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Невідворотність покарання – це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу. Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Старый зольдат
показати весь коментар05.06.2022 11:38
+18 Mykola Trofimenko
показати весь коментар05.06.2022 11:37
+18 Small Jerboa
показати весь коментар05.06.2022 11:41
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Будь ласка, зачекайте...
на першому фото солдати знову бліндажі з палок та гівна будують.
бєтон на Крадівництві розікрали
І тебе повчити треба
Вільха, Гром, Нептун?
Стугна?
Богдана, **********, снаряди?
Розмінування Чонгара?
Київська танкова Дивізія?
Клістрони?
"евакуація" Азова?
********, не на часі, будем розбиратися...
Да, кацапы? Вы там уже окапываетесь?
Але - чи ваттники-малороси виліковні? - прикладів не знаю. Навіть біженці з Харькова в Тернополі хають "українців-бендеровців", буцім-то вони винні в руйнуванні їх житла російськими ракетами. - Москальство головного мізку.
А без ракет дальнего радиуса (хотя бы на 3000 км) и диверсионно-подрывной деятельности в глубоко в тылу врага решить эту задачу почти невозможно, поэтому нужно ставить вопрос перед высшил руководством Украины и союзников о ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ физического уничтожения лиц ответсвенных за эту бойню!
А я считаю, что все заявления и выступления должны быть направлены на западную аудиторию.
И поэтому лучше говорить, что не "Украина научит", а "Западу важно научить россию".
Убивать тоже не лишнее - даёшь 50000 дохлых орков
Бо воно порожне бібабо і жодної власної дії не чинив.
Дурня, звинуватити смітник, що в ньому купа бруду - він для того й призначений!
А от 73 дупоголових - це справжне зло для України
Пока что своим руководством пол народа растерял, своих наказал. Количество погибших с двух сторон не соизмеримы. И не в нашу пользу. Одна трескотня. Но выражение "неотвратимость наказания" мне понравилось. Если не исчезнет до того.
1. Що там з Пандора-пейперс та покаранням ЗЄ за відмивання грошей, вкрадених у Приваті Коломойським?
2. Що там з Вагнер-гейтом та покаранням за держзраду представників ЗЄ-влади?
3. Що з справою розкрадання Ковідного фонду?
4. Що с Татаровим? Що з Трухіним? Що з Єрмаком?
Їх вже покарали за корупцію та держзраду?
5. Що з Коломойським?
Його вже покарали за фінансові злочини та відмивання грошей?
От точно не представникам ЗЄ-влади казати про справедливість на невідворотність покарання.