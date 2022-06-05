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У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Миколаєві в суботу, 4 червня, російські окупанти ракетами обстріляли склад із зерновим шротом - там спалахнула пожежа.

Про це повідомив у Телеграмі Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом 01

"Окрім житлового кварталу, вчора російські окупанти обстріляли у Миколаєві інфраструктурний об’єкт. Внаслідок чого там загорілись склади із зерновим шротом. Пожежу рятувальники ліквідовують досі", - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом 02
У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом 03

Пожежа виникла на площі 10 тис. кв метрів, для її ліквідації залучено 11 одиниць техніки та 50 вогнеборців.

Також читайте: Війська РФ обстріляли Корабельний район Миколаєва, троє загиблих, четверо поранених, - мер Сєнкевич. ФОТО

У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом 04

Загалом вогонь знищив два складські приміщення. Жертв та постраждалих немає.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Що з цього приводу скаже найвеличніВщий та його незамінний гетманцев?
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05.06.2022 13:44
+25
Процитують арестовича (про*балі )
Його цитуватимуть ще довго і часто.
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05.06.2022 13:45
+18
Давычтооо? Раzийа же по мирным обьектам не стреляет. Наверное в бункере прятали военные танки и корабли
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05.06.2022 13:44
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Давычтооо? Раzийа же по мирным обьектам не стреляет. Наверное в бункере прятали военные танки и корабли
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05.06.2022 13:44 Відповісти
для мссытельного хйла все, кто не в его персональном бункере-могиле - это нацисты, наркоманы, фошизды, милитаристы, бЕндеровцы и агрессивный блок НАТО.. и холопского населения Московии это тоже касается, только в самОй Московии об этом не принято говорить вслух..
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05.06.2022 14:27 Відповісти
Що з цього приводу скаже найвеличніВщий та його незамінний гетманцев?
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05.06.2022 13:44 Відповісти
Процитують арестовича (про*балі )
Його цитуватимуть ще довго і часто.
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05.06.2022 13:45 Відповісти
13.02.2019 06:06

В Украине запущены в серию сотни ракет «ВИЛЬХА»: Генеральный конструктор Олег Коростелев
- Мы занимаемся ремонтом и продлением сроков эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук", "Оса", "Стрела", С-300. Украина имеет все возможности для того, чтобы разработать свой зенитный ракетный комплекс средней дальности, то есть с радиусом поражения до 100 км. Работая над "Вільхой" и "Нептуном", мы закладываем хорошую базу для создания отечественного ЗРК.

- Если начать финансирование уже сейчас, то в течение 2-3 лет. Сейчас на любую такую систему сразу же появляется иностранный заказчик. А значит затраты на такой проект окупятся через самое непродолжительное время.

пророчі слова !
скільки ми вже втратили від повітряних нальотів !!!!
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05.06.2022 14:24 Відповісти
13.02.2019 06:06

якби Президентом був знову обраний Порох, ми б мали потужний ракетний щит !!!!
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05.06.2022 14:26 Відповісти
Треба все звідти вивозити
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05.06.2022 13:44 Відповісти
а голодаючій світ мовчить... а хер вам а не зерно... і будуть у них стройні фігури.. зможуть від куйла за шваброю сховатися
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05.06.2022 13:49 Відповісти
Да вывозите уже зерно в глубь страны, не держите его в обстреливаемых областях!
Верните защитника Николаева генерала Марченко, а то сами вместо него сядете!
Тут урону на миллиарды, в особо крупных размерах, а то без суда и следствия... Прокуратура, ау!
А то сожрём вместо зерна с голодухи, вредители!
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05.06.2022 14:02 Відповісти
Зерновий шріт - це те, що залишилося після екстракції олії з зерна. На корм тваринам.
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05.06.2022 15:20 Відповісти
А тварини не мають їсти? А хто потім їсть м'ясо, масло, сметану, п'є молоко?
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05.06.2022 15:46 Відповісти
Я цього не заперечую.
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05.06.2022 15:49 Відповісти
не обов'язково лише тваринам. В залежності від якості соєвий аж бігом піде в ковбасу низької і середньої цінової групи.
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07.06.2022 09:20 Відповісти
Яка в Миколаєві прокуратура, коли сам прокурор здавав кацапам місце дислокації наших військових і ті їх лупили ракетами? А навіщо Вам генерал Марченко, якщо там є пан Кім? Зробили все, щоб ворог зарився в землю, зробив бетонні украплення, навіз різної зброї, а потім кличуть Марченко. Краще покликати Боневтіка і його бойовий "квартал 95". Пам'ятаєте, як вони гарно співали, коли підпалили будинок і автомобілі Гончароєвої, бо вона хотіла поставити на місце Беню, який виводив, а точніше крав людські гроші?
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05.06.2022 16:17 Відповісти
Марченко того й задвинули,бо дуже гарно працював на Україну
зеленому шоблу це не потрібно,бо інакше вже б і Херсон був наш
і як тоді бути ***** з водою до Криму?!
а тепер нас херачать кожного дня з градів,піонів,літаків,гвинтокрилів
дякуючі зеленій гниді
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05.06.2022 17:47 Відповісти
семочку палыты антигуманно..ща офис взуйе шрёдера з шольцем вкупе.
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05.06.2022 14:10 Відповісти
це так параша не причетна до створення продовольчої кризи,
треба більше освітлювати такі факти у пресі для боротьби з пропагандою параши
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05.06.2022 14:38 Відповісти
Вивозити і продавати все що є, потім нове буде. Інакше ні товару ні грошей не залишиться!
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05.06.2022 14:59 Відповісти
От я подумав, по Україні випущено 2500 ракет які попадали по чому завгодно: нафтобазах, жд вузлах, мостах, будинках, аеродромах навіть в шиномонтаж потрапила, а от в ОП з Єрмаком та преЗедентом чомусь ні.
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05.06.2022 15:21 Відповісти
а тому, що ОП зробило все від них залежне, щоб в Україні не виготовилди жодної ракети, а ті що були просто розстріляли в море. Я напишу точніше, це не ОП зробило, це зробило кіно про Голобородьку і брехня "хуже не будєт", "свинарчуки", "ротердам +","збагатився у 80 раз", "вбив свого брата" і тому подібне, це все зробили ви, 73%.
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05.06.2022 16:22 Відповісти
Подивимось на реакцію "наших" арикано-азіацьких друзів
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05.06.2022 15:52 Відповісти
"Тільки не стріляйте по территорії параші", а то нам амери заборонили. По нам можна, по них ні. Якось так.
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05.06.2022 15:57 Відповісти
До чого тут "амери", коли в нас немає чим стріляти? Боневтік все закатав в дороги, Вам залишилися ржати, спати. Це ж Ви себе зробили разом. Хуже не будєт.
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05.06.2022 16:19 Відповісти
Я не розумію - чому я повинна жити в зруйнованій країні,а кацапи - в цілісінькій та ще й доношувати мої труси.Вони що,виграли війну,вони переможці?
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05.06.2022 16:17 Відповісти
Всі питання до Володі Боневтіка. До речі, а Ви знаєте, що він ще і став на одну волосинку сивий? Отож, йому дуже важко звиздіти в бінкері, бо він не може поїхати в Буковель, в Трускавець чи Оман думати про Вас. А де він може поїсти шаумички і пострибати з дітками із "95 кварталу" по фонтанах?
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05.06.2022 16:28 Відповісти
промышленный продовольственный терроризм от военных боевиков террористической организации кооператив озеро..
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05.06.2022 19:58 Відповісти
Я б навіть ширше висловився: ... боевиков террористической организации россия
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07.06.2022 10:07 Відповісти
І визнати їх терористами духу у ООН не вистачає ...
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07.06.2022 00:24 Відповісти
 
 