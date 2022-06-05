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У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Миколаєві в суботу, 4 червня, російські окупанти ракетами обстріляли склад із зерновим шротом - там спалахнула пожежа.
Про це повідомив у Телеграмі Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Окрім житлового кварталу, вчора російські окупанти обстріляли у Миколаєві інфраструктурний об’єкт. Внаслідок чого там загорілись склади із зерновим шротом. Пожежу рятувальники ліквідовують досі", - йдеться у повідомленні.
Пожежа виникла на площі 10 тис. кв метрів, для її ліквідації залучено 11 одиниць техніки та 50 вогнеборців.
Загалом вогонь знищив два складські приміщення. Жертв та постраждалих немає.
Топ коментарі
+27 Чайка Київ
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+25 Ksenia VB
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Його цитуватимуть ще довго і часто.
В Украине запущены в серию сотни ракет «ВИЛЬХА»: Генеральный конструктор Олег Коростелев
- Мы занимаемся ремонтом и продлением сроков эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук", "Оса", "Стрела", С-300. Украина имеет все возможности для того, чтобы разработать свой зенитный ракетный комплекс средней дальности, то есть с радиусом поражения до 100 км. Работая над "Вільхой" и "Нептуном", мы закладываем хорошую базу для создания отечественного ЗРК.
- Если начать финансирование уже сейчас, то в течение 2-3 лет. Сейчас на любую такую систему сразу же появляется иностранный заказчик. А значит затраты на такой проект окупятся через самое непродолжительное время.
пророчі слова !
скільки ми вже втратили від повітряних нальотів !!!!
якби Президентом був знову обраний Порох, ми б мали потужний ракетний щит !!!!
Верните защитника Николаева генерала Марченко, а то сами вместо него сядете!
Тут урону на миллиарды, в особо крупных размерах, а то без суда и следствия... Прокуратура, ау!
А то сожрём вместо зерна с голодухи, вредители!
зеленому шоблу це не потрібно,бо інакше вже б і Херсон був наш
і як тоді бути ***** з водою до Криму?!
а тепер нас херачать кожного дня з градів,піонів,літаків,гвинтокрилів
дякуючі зеленій гниді
треба більше освітлювати такі факти у пресі для боротьби з пропагандою параши