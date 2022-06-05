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Дві біженки з України загинули в аварії на залізниці у Німеччині

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

За даними німецького видання Bild am Sonntag, внаслідок великої залізничної аварії, що сталася 3 червня поблизу німецького міста Гарміш-Партенкірхен (земля Баварія) загинуло дві біженки з України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Дві біженки з України загинули в аварії на залізниці у Німеччині 01

Як повідомило видання, одна з жінок-українок була з дитиною, яка дістала серйозних травм та зараз перебуває в лікарні. Жінки проживали в регіоні у німецьких родинах, які прихистили їх після втечі від російської війни в Україні.

За офіційною інформацією, поранень внаслідок аварії зазнали близько 40 людей, серед яких діти. Загалом у поїзді, що прямував з Гарміш-Партенкірхена до Мюнхена, на момент катастрофи перебувало 140 людей. Потяг зійшов з рейок у районі села Бурграйн, три вагони перекинулися на бік.

Дві біженки з України загинули в аварії на залізниці у Німеччині 02

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Наразі причина аварії невідома. Залізничники припускають, що аварія могла статися через технічну несправність. У поліції повідомили, що жертвами, за інформацією на даний момент, стали четверо жінок у віці 32, 39, 51 та 70 років, а також хлопець-підліток.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Від долі не втечеш. Якщо судилося померти, то смерть наздожене, де б ти не сховався.
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05.06.2022 15:33
+4
idiot))
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05.06.2022 15:49
+3
((( інколи і дойчебаном від свого року не втечеш.....- співчуття родинам ...
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05.06.2022 15:14
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((( інколи і дойчебаном від свого року не втечеш.....- співчуття родинам ...
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05.06.2022 15:14 Відповісти
Я бы этот Дойчебахн распустил в первый же день появись у меня такая возможность. Чистый распил бабла, похеризм, халатность вплоть до неуправляемости ситуации.
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05.06.2022 15:31 Відповісти
idiot))
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05.06.2022 15:49 Відповісти
да прям. австрийский бан рядом- воплощение немецкого порядка.
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05.06.2022 16:17 Відповісти
От же ш біда...
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05.06.2022 15:15 Відповісти
Від долі не втечеш. Якщо судилося померти, то смерть наздожене, де б ти не сховався.
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05.06.2022 15:33 Відповісти
140-наших-?
40-наших-?
5-наших-2, де ж та теорія ймовірності?
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05.06.2022 15:40 Відповісти
Німеччина прийняла майже 1 млн біженців. У Баварії їх більше, ніж у землях на північ, просто тому, що Баварія багата і тут вже було немало українців. З району Гарміша жінки могли їхати по справах, у біженців їх може буте багато і часто неочікувані. Так що гадаю, з теорією ймовірності все непогано.
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05.06.2022 15:53 Відповісти
Які такі справи?
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05.06.2022 21:37 Відповісти
Российская диверсия 100%
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05.06.2022 15:56 Відповісти
Сейчас акция 9 евро билет на все виды транспорта на месяц. Народ рванул на выходные отдыхать. Может из-за прегруза тоже
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05.06.2022 18:17 Відповісти
Царство Небесне...
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05.06.2022 19:41 Відповісти
 
 