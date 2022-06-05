Дві біженки з України загинули в аварії на залізниці у Німеччині

За даними німецького видання Bild am Sonntag, внаслідок великої залізничної аварії, що сталася 3 червня поблизу німецького міста Гарміш-Партенкірхен (земля Баварія) загинуло дві біженки з України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як повідомило видання, одна з жінок-українок була з дитиною, яка дістала серйозних травм та зараз перебуває в лікарні. Жінки проживали в регіоні у німецьких родинах, які прихистили їх після втечі від російської війни в Україні.

За офіційною інформацією, поранень внаслідок аварії зазнали близько 40 людей, серед яких діти. Загалом у поїзді, що прямував з Гарміш-Партенкірхена до Мюнхена, на момент катастрофи перебувало 140 людей. Потяг зійшов з рейок у районі села Бурграйн, три вагони перекинулися на бік.

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Наразі причина аварії невідома. Залізничники припускають, що аварія могла статися через технічну несправність. У поліції повідомили, що жертвами, за інформацією на даний момент, стали четверо жінок у віці 32, 39, 51 та 70 років, а також хлопець-підліток.