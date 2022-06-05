В Одеську область річкою прибуде перший контейнерний караван із-за кордону. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Перший контейнерний караван вже скоро прибуде в річковий порт Ізмаїла (Одеська область). Караван вирушає в Україну з румунського міста Констанца.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Українського Дунайського пароплавства.
"Контейнерні перевезення з дунайських портів у Констанцу виходять на новий рівень і стають масштабнішими. Наприкінці травня в Ізмаїлі вперше було сформовано контейнерний караван у складі самохідного судна "Капітан Ширков" та п’яти барж (загальна місткість 300 TEU)", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на даний момент розвантажувальні роботи у Констанці завершено. Караван вже частково (180 TEU) завантажено імпортним вантажем. "Сподіваємось наприкінці наступного тижня зустрічати наші судна в Ізмаїлі", - наголосили у пресслужбі.
Контейнерний напрямок - це можливість використовувати флот УДП ефективніше. Адже каравани з зерном, як правило, змушені здійснювати зворотні переходи в баласті. Водночас контейнерні перевезення можуть бути затребувані як для експортних операцій, так і для імпортних.
"Ми починали контейнерні перевезення з невеликих об’ємів, у квітні-травні частка експортних вантажів в рази перевищувала імпорт. Але нам вдалось знайти баланс, зацікавити фрахтувальників, сформувати потрібні обсяги вантажу в обох напрямках. Наша ідея сформувати контейнерний караван спрацювала, попит на контейнерні перевезення зростатиме – ми це вже відчуваємо", - заявив керівник УДП Дмитро Москаленко.
Будь ласка, зачекайте...
А то не здогадуєтесь, чому рашисти на третій місяць війни почали ******* по мосту під Одесою?
Інфа для кацапів?
а якщо серйозно, галац зачекався, чертовски хочется поработать
https://www.facebook.com/groups/432500750231460/posts/2265819376899579/
Хто ті люди котрі спливають таку інфу, **#нати чи вороги ? СБУ та контррозвідка мають перевірити.