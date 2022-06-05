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В Одеську область річкою прибуде перший контейнерний караван із-за кордону. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перший контейнерний караван вже скоро прибуде в річковий порт Ізмаїла (Одеська область). Караван вирушає в Україну з румунського міста Констанца.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Українського Дунайського пароплавства.

"Контейнерні перевезення з дунайських портів у Констанцу виходять на новий рівень і стають масштабнішими. Наприкінці травня в Ізмаїлі вперше було сформовано контейнерний караван у складі самохідного судна "Капітан Ширков" та п’яти барж (загальна місткість 300 TEU)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на даний момент розвантажувальні роботи у Констанці завершено. Караван вже частково (180 TEU) завантажено імпортним вантажем. "Сподіваємось наприкінці наступного тижня зустрічати наші судна в Ізмаїлі", - наголосили у пресслужбі.

В Одеську область річкою прибуде перший контейнерний караван із-за кордону 01

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Контейнерний напрямок - це можливість використовувати флот УДП ефективніше. Адже каравани з зерном, як правило, змушені здійснювати зворотні переходи в баласті. Водночас контейнерні перевезення можуть бути затребувані як для експортних операцій, так і для імпортних.

В Одеську область річкою прибуде перший контейнерний караван із-за кордону 02

"Ми починали контейнерні перевезення з невеликих об’ємів, у квітні-травні частка експортних вантажів в рази перевищувала імпорт. Але нам вдалось знайти баланс, зацікавити фрахтувальників, сформувати потрібні обсяги вантажу в обох напрямках. Наша ідея сформувати контейнерний караван спрацювала, попит на контейнерні перевезення зростатиме – ми це вже відчуваємо", - заявив керівник УДП Дмитро Москаленко.

В Одеську область річкою прибуде перший контейнерний караван із-за кордону 03
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Топ коментарі
+74
...возите контейнеры молча..(
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05.06.2022 15:27
+53
ну то й мовчіть... нащо ото вихвалятися ???
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05.06.2022 15:28
+42
Это целеуказание?
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05.06.2022 15:30
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...возите контейнеры молча..(
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05.06.2022 15:27 Відповісти
Ви такі наївні.
А то не здогадуєтесь, чому рашисти на третій місяць війни почали ******* по мосту під Одесою?
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05.06.2022 16:10 Відповісти
ну то й мовчіть... нащо ото вихвалятися ???
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05.06.2022 15:28 Відповісти
Это целеуказание?
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05.06.2022 15:30 Відповісти

Інфа для кацапів?
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05.06.2022 16:53 Відповісти
да вы уже надоели со своими "молчите". по вашему сейчас 40- года прошлого века? не существует аероразведки, спутников? агентуры врага в наших рядах? а разведданные берутся из новостей в интернете? крылатые ракеты наводятся на отметки на земле, а не по геолокации спутников? светоизоляция домов что б враг не стрелял? вы там дома еще свечками пользуетесь? или уже лампочку иллича нашли?
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05.06.2022 19:59 Відповісти
це повідомляє пресслужба Українського Дунайського пароплавства. Джерело: https://censor.net/ua/p3346062
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05.06.2022 15:48 Відповісти
Це для чого оприлюднили?????
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05.06.2022 15:32 Відповісти
об носа втерти...тіпа, змогли все одно, бе-бе-бе...
а якщо серйозно, галац зачекався, чертовски хочется поработать
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05.06.2022 16:10 Відповісти
,,,Щоб ще пару десятків тисяч люду частково без вісті, частково в чім є в білий світ вигнати. Нам свій, леґітимно обраний нашими ж людьми ворог набагато підступніший, ніж ***** зі своїм конченим лаптєстаном. Вони ЯВНІ, а ота наша ******* ще й фарбована в кольори Прапора і Тризуб мало не на ширінки собі поначіпало...
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05.06.2022 17:51 Відповісти
За такие сообщения в военное время (в приличных странах) расстреливают.
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05.06.2022 15:33 Відповісти
Дядюшка, ти повинен постити, що у тебе коло хати, на лугу сів B-52 Stratofortress і льотчики-негри приходили та просили напитися водички з криниці.
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05.06.2022 16:01 Відповісти
Незрозуміло, чому ви кривляєтесь ? Насправді Дядюшка Ау правий.
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05.06.2022 22:27 Відповісти
Координати та точний час прибуття забули вказати.
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05.06.2022 15:36 Відповісти
не кіпішуйте- це лаптеногим фей скинули
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05.06.2022 15:41 Відповісти
ти при розумі? Зараз ***** переоре нах Ізмаїл....думай трохи, це місто і люди, а не просто порожня територія. Якщо це деза, то за такі висери садити треба!!!
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05.06.2022 16:26 Відповісти
Якщо ж НЕ деза, то прізвища вже відомі, теж до джайлу!
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05.06.2022 16:28 Відповісти
Не верю своим глазам! Это ж как цинично оставили кацапские штирлицов без куска хлеба - они секретный доклад, а им статью на стол, мол вот где вы информацию черпаете, а сами деньги типа на агентуру пропиваете и хрясь их по морде, хрясь!! !
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05.06.2022 15:42 Відповісти
Теперь ждем прилета...? На какой хрен эта информация?
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05.06.2022 15:45 Відповісти
Чуваки, все правильно! Я більш ніж впевнена, що це деза для кацапів. Я сама постила про величезні потяги з товстими ракетами і сотнями грубезних, нічних літаків над хатою.
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05.06.2022 15:45 Відповісти
это их фейсбук
https://www.facebook.com/groups/432500750231460/posts/2265819376899579/
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05.06.2022 16:12 Відповісти
Перевірка як відреагує НАТО. 30 метрів територія Румунії. Хай кацапи спробують.
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05.06.2022 15:50 Відповісти
Наприкінці тижня чекаємо прильоту
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05.06.2022 16:00 Відповісти
А таки не дарма безумна на тебе , Юрєц, наїхала. Походу ти хочеш, щоби москальнота ************ Ізмаїл? ***** шастати по другій лінії, повернись на роботу і або наведи лад на сайті, або закрий його *****.
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05.06.2022 16:01 Відповісти
Фільтруйте інфу! Ну не можна у військовий час тріпати язиками! Мені здається що це вже не дурість.Надто систематично!
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05.06.2022 16:06 Відповісти
**#нати чи вороги ось питання???
Хто ті люди котрі спливають таку інфу, **#нати чи вороги ? СБУ та контррозвідка мають перевірити.
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05.06.2022 16:10 Відповісти
Треба всьму світу по секрету всюди казати. Одним довбням давай правду, іншим давай перемоги.
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05.06.2022 16:11 Відповісти
дивный модер тут мат надыбав... удачи.
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05.06.2022 16:18 Відповісти
От не терпиться журналугам смажену новину видати... Ну налагодили коридор і добре. Для чого горлати на кожному розі? Так, кацапи і без ЗМІ взнають звісно, в Україні досить багато шпигунів та підарасів які за три копійки і матір рідну кацапам продадуть. Але ж вони назло будуть нищити те, де Україна налагоджує життєдіяльність...
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05.06.2022 16:19 Відповісти
Щось мало інфи, потрібні день, час та точні координати похвилинно, бажано з відеозйомкою наживо
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05.06.2022 16:21 Відповісти
Бутусов, это шо там у тебя за наводчики-корректировщики работают? Если это введение противника в оману, то шо позвольте вас спросить редактор, в Украине что много работающих портов осталось? Прямо куйня какая то происходит….
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05.06.2022 16:34 Відповісти
Це злив Андрюши Єрмака для кацапів.
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05.06.2022 16:56 Відповісти
Ребята вы что там на всю голову больные вы что делаете зачем сообщать противнику такие данные
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05.06.2022 16:45 Відповісти
Значить, зерно ми їм віддаємо все, а від них ніякої зброї в потрібній кількості? Це як???
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05.06.2022 16:56 Відповісти
*** вашу мать, ви не можете, суки, помовчати? Чи піар дорожче життів, дорожче за все? Грьобані журнашлюхи...
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05.06.2022 17:06 Відповісти
Це ви відразу оркам даєте знати, куда ракети пускати? Ви народники?!!! Куда СБУ дивиться???
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05.06.2022 18:37 Відповісти
картинка для орочьих торпед с неба,,,???тсн уже так убили несколько человек..
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05.06.2022 19:50 Відповісти
Тупее придумать ни чего не могли? Еще и в будущем времени. Ждите прилеты и всей инфраструктуре хана. Пока нет реальной ПВО нельзя такое даже обсуждать.
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05.06.2022 20:55 Відповісти
 
 