28 945 64
"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США", - ОП. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Гелікоптери Мі-17 для України вже завантажуються на базі Військово-Повітряних Сил США.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США. Гарні пташки", - написав Єрмак, додавши відповідне фото.
Топ коментарі
+85 Fjall_Raven
показати весь коментар05.06.2022 15:36
+83 mrSmith
показати весь коментар05.06.2022 15:37
+41 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар05.06.2022 15:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чудо в перьях, как это Ермак не распространял инфу? Читай заголовок.
А если Ермак не делал фото, то чего он вообще об этом пишит?
И откуда Ермак знает, гарні пташки вони чи ні? Он что, на них летал?
И вообще, кто такой Ермак? Его должность не прописана в Конституции.
Так что, пусть он лучше ведет у себя учет канцелярских товаров.
Не твоя заслуга покидьку, що ці гелікоптери летять в Україно.
а-а-а вот оно че - "казенные харчи"
Для чого ДБР вилучило клістрони і що це таке - BBC News Україна
Херсон скоро теж перестане мати *стратегічне значення*
Тебе Северодонецк сильно сейчас нужен ? Мне лично разгром орков в бОльшем приоритете!
На героя россии тянет.
https://censor.net/ua/news/3345968/u_35yi_armiyi_rf_tilky_dyviziyi_pyat_vona_pid_izyumom_prosto_ne_pomistytsya_velykyh_vtrat_mogly_zaznaty
фрашисты - такой и лендлиз. хотя, конечно, да. история повторяется, как всегда. ШтирлицКозырь не был близок так к провалу.