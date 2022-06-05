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"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США", - ОП. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Гелікоптери Мі-17 для України вже завантажуються на базі Військово-Повітряних Сил США.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США, - ОП 01

"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США. Гарні пташки", - написав Єрмак, додавши відповідне фото.

Також читайте: США передали ЗСУ три гелікоптери Мі-17

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+85
в своём ответном письме, ***** лично поблагодарил дерьмака за вовремя слитую инфу.
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05.06.2022 15:36
+83
Знову цей гандон *********** свою пащу роззявив!
Не твоя заслуга покидьку, що ці гелікоптери летять в Україно.
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05.06.2022 15:37
+41
Амерам-черговий респект...
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05.06.2022 15:37
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в своём ответном письме, ***** лично поблагодарил дерьмака за вовремя слитую инфу.
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05.06.2022 15:36 Відповісти
Іґорь, ти сестра Єрмака?
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05.06.2022 18:47 Відповісти
Ти вже, вочевидь, записався? Чи як завше - хвороба/вік/діти-інваліди?
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05.06.2022 20:09 Відповісти
"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США. Гарні пташки", - написав Єрмак
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Чудо в перьях, как это Ермак не распространял инфу? Читай заголовок.
А если Ермак не делал фото, то чего он вообще об этом пишит?
И откуда Ермак знает, гарні пташки вони чи ні? Он что, на них летал?
И вообще, кто такой Ермак? Его должность не прописана в Конституции.
Так что, пусть он лучше ведет у себя учет канцелярских товаров.
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05.06.2022 20:26 Відповісти
Птички хорошие, а ты херовый.
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05.06.2022 18:19 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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05.06.2022 15:37 Відповісти
Знову цей гандон *********** свою пащу роззявив!
Не твоя заслуга покидьку, що ці гелікоптери летять в Україно.
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05.06.2022 15:37 Відповісти
В Україну, перепрошую.
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05.06.2022 15:40 Відповісти
та он уже каждый день подобные объявления дает -волну оседлал хайпонуть хочет типа он не фсбэшное дерьмо А за ЗСУ
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05.06.2022 15:44 Відповісти
Дуже гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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05.06.2022 16:24 Відповісти
А потім скажуть, що це Бутусов військову інформацію розголошує
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05.06.2022 16:40 Відповісти
Авиации мало не бывает. Уверен, ВСУ выжмут из этих машин 110% полезности.
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05.06.2022 15:37 Відповісти
Мені 42, і я не лох,а льотчик в бєгах від воєнкомату.
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05.06.2022 15:39 Відповісти
"Я в танкє гарєл, я льотчік" (с)
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05.06.2022 15:43 Відповісти
ага от голода опух
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05.06.2022 15:46 Відповісти
а чего у лысого харя в телевизор не влазит? диабет? гормоны? нет
а-а-а вот оно че - "казенные харчи"
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05.06.2022 22:05 Відповісти
Що вони жеруть,щоб так виглядати?
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05.06.2022 16:02 Відповісти
Повістки
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05.06.2022 16:40 Відповісти
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05.06.2022 16:44 Відповісти
дякую!
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05.06.2022 17:13 Відповісти
мені 42 і де мої шампура а а а а а а
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05.06.2022 16:41 Відповісти
Огидна мерзенна пика
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05.06.2022 17:03 Відповісти
Сколько таких вертолетов можно бы было перевезти нашей "Мрiей" !
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05.06.2022 15:40 Відповісти
До чого тут дєрмак? У кожній бочці затичка...
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05.06.2022 15:40 Відповісти
Для чого ДБР вилучило клістрони і що це таке
Для чого ДБР вилучило клістрони і що це таке - BBC News Україна
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05.06.2022 15:41 Відповісти
Можливо їх тоді і пошкодили, задля теперішньої ситуації!...
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05.06.2022 15:56 Відповісти
опять из каждой затычки русский штирлиц Ермак вещает... Вроде, уже Вове нормальные скрипты дают озвучивать, а не жидковское дерьмо, но ермаки еще не сдаются... еще бьются за опэшэчку
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05.06.2022 15:41 Відповісти
Это все еще "афганская" партия или другие вертолеты?
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05.06.2022 15:41 Відповісти
афганські. наскільки мені відомо,до сьогоднішнього дня поставлено всього чотири.
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05.06.2022 15:52 Відповісти
какая разница? сейчас это уже не важно... когда-то "одну" трофейную Нону в Словянске убивали раз пять. Ми-17, - это один наиболее распастраненых типов, в том чисте в странах НАТО ...
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05.06.2022 17:08 Відповісти
похоже и этому сыну с корнями хитрого народа нечем заняться...
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05.06.2022 15:44 Відповісти
ЗСУ здатні відбити Сєвєродонецьк, але це не має стратегічного значення - Гайдай

Херсон скоро теж перестане мати *стратегічне значення*
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05.06.2022 15:49 Відповісти
В данном случае Гайдай совершенно прав! Вам шашечки или ехать?
Тебе Северодонецк сильно сейчас нужен ? Мне лично разгром орков в бОльшем приоритете!
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05.06.2022 16:58 Відповісти
Опять сливает инфу через средства массовой информации, открытым текстом, без позывного.
На героя россии тянет.
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05.06.2022 15:50 Відповісти
это чучело завхоза уже из каждой дыры вещает
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05.06.2022 15:51 Відповісти
який завхоз, вже пАлководець, він учора знищив 35-ту загальновійськову армію Росії

https://censor.net/ua/news/3345968/u_35yi_armiyi_rf_tilky_dyviziyi_pyat_vona_pid_izyumom_prosto_ne_pomistytsya_velykyh_vtrat_mogly_zaznaty
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05.06.2022 17:23 Відповісти
На безрыбье и рак рыба. По мне то апачи пару эскадрилей было бы краще.
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05.06.2022 15:52 Відповісти
Зрадник держави, агент гебні дєрьмак на псевдо "козирь" безуспішно намагається уникнути відповідальності))
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05.06.2022 16:01 Відповісти
Складається таке враження, що Байден є українським Президентом, а Володя російським шпіком, це я не просто так написав, аналіз по діях. Байден дав нам багато мільярдів доларів і купу різної зброї, а Володя не випустив ні одної ракети, танків, гармат, а все зарив у асфальт, щоб не принести шкоди нашому ворогу, та ще і підбріхував на американців, що вони брешуть на чесних расіянушок.
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05.06.2022 16:08 Відповісти
Байден не дал, а продал четыре б/у ми17 и восемь РСЗО за 700 млн.$. Это бизнес такой.
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05.06.2022 20:13 Відповісти
А ты каким боком керівник,слов нет.
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05.06.2022 16:08 Відповісти
Правильно, талибам "Апачи" оставили, а нам и совковый металлолом подойдет!!! Тешит то что собирали еще наверное в союзе, когда у людей руки росли с того места откуда надо, хоть по надежности все норм!!
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05.06.2022 16:11 Відповісти
Так тому їм "Апачі" і давали, що у них Єрмака не було... давно казав- до поки єрмаки, демченки та інш. Зе-клоунада при владі, високо-технологічної зброї не дадуть, нажаль!
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05.06.2022 16:44 Відповісти
Ермаку нужно конкретно указать где именно будут базироваться вертолеты за которые он так благодарен.....Штирлица ничего так не выдавало как тянущейся сзаде парашут....
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05.06.2022 16:26 Відповісти
Ермак главный сливатель о передвижении военной техники.
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05.06.2022 16:33 Відповісти
Ясно що дЄрмак ублюдок, але "афганські" вертольоти вже тиждень як в Україні.
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05.06.2022 17:28 Відповісти
а скільки би таких пташок за раз брала би Мрія?
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05.06.2022 16:36 Відповісти
Як би Апач, Команч дали, то були б гарні.
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05.06.2022 16:39 Відповісти
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак Джерело: https://censor.net/ua/p3346063. Блин, сколько ж развелось "повидомлятелей", может, пора провести сокращение поголовья этих бездельников? И бюджетные деньги сэкономили б, да и меньше информации вбрасывалось раньше срока. А то они друг перед другом, толкаясь локтями, спешат сообщить "благую весть", больше заняться им нечем. Да некому провести процесс сокращения, во главе тоже стоит артист разговорного жанра.
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05.06.2022 16:44 Відповісти
я могу сказать , что Ермак дурак.
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05.06.2022 16:45 Відповісти
Два вертолета и четыре РСЗО , это лендлиз такой?
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05.06.2022 17:26 Відповісти
наверное какие фрашисты - такой и лендлиз. хотя, конечно, да. история повторяется, как всегда.
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05.06.2022 17:39 Відповісти
Не власть, а предатели.
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05.06.2022 17:34 Відповісти
Еще никогда Штирлиц Козырь не был близок так к провалу.
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05.06.2022 17:47 Відповісти
Харе уже трындеть о том, что БУДЕТ поставляться! Молчите в тряпочку, умники, или хотите, что бы ***** опять пытался *********** помощь ракетами? Либо идиоты, либо откровенные враги Украины.
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05.06.2022 17:49 Відповісти
...якого милого військову тематику доносить цей завгосп (по-сумісництву агент). Коли в ОП надішлють туалетний папір та миючі засоби тоді коментуй.
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05.06.2022 18:18 Відповісти
ЦРУ закинуло гачок з наживкою,- "козирний" прорашистський карась із українського ОП, тут же клюнув ,чим себе в черговий раз видав.
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05.06.2022 19:32 Відповісти
Когда уже дерьмака снимут с Олимпа, эта нечисть крепко корни пустила в правительстве!
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05.06.2022 22:21 Відповісти
Якщо прибрати єрмака то весь світ побачить що насправді собою представляе найвеличніший перемовник **********.
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05.06.2022 22:42 Відповісти
 
 