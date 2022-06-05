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Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабної війни окупанти зруйнували або пошкодили у Донецькій області щонайменше 43 релігійні споруди, більшість із них належала до Московського патріархату.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримавши благословення московського патріарха Кирила, росіяни нищать українську культурну та релігійну спадщину – навіть ті об’єкти, що перебувають безпосередньо в підпорядкуванні самого московського патріархату. Вчора внаслідок обстрілу Святогірська згорів Всіхсвятський скит Святогірської лаври, але це далеко не перша релігійна споруда, знищена росіянами", - йдеться у повідомленні.

Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині. Горить Всіхсвятський скит. ФОТО

"У самому тільки Святогірську, який об’єднує три пам’ятки архітектури і культури, росіяни пошкодили історико-архітектурний музей, знищили храм, два скити і два корпуси келій Святогірської лаври, вбивши чотирьох монахів. Всього по області росіяни зруйнували або пошкодили вже щонайменше 43 релігійні споруди – абсолютна більшість із них належала до московського патріархату. Це – цілеспрямоване нищення будь-яких проявів української культури. Росія має бути зупинена – інакше під загрозою опиниться культура решти європейських народів!" - додав Кириленко.

Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 02
Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 03
Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 04
Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 05
Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 06
Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 07
Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 08
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Топ коментарі
+5
шкода тільки історичних споруд
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05.06.2022 15:56
+4
Нічіво страшнага! Ате жи ж братскій агонь!
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05.06.2022 16:03
+3
Яка чудова новина!
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05.06.2022 16:02
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шкода тільки історичних споруд
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05.06.2022 15:56 Відповісти
Сатаністи в храм не ходять. Колись совєти знищили шаманів і вони всі стали сатаністами, такі вони сруські. Орда в чистому вигляді.
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05.06.2022 16:01 Відповісти
ФСБшна секта їх осквернила, тому пох)
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05.06.2022 16:02 Відповісти
Яка чудова новина!
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05.06.2022 16:02 Відповісти
Нічіво страшнага! Ате жи ж братскій агонь!
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05.06.2022 16:03 Відповісти
бо закон не соблюдают...
Закон № 2662-VIII про зміну назви релігійних організацій, керівний центр яких розташований в країні-агресорі.
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05.06.2022 16:03 Відповісти
Добре, що орда не наважилася зруйнувати Софію, хоча..., вони ж показушні християни, як і все в них.
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05.06.2022 16:04 Відповісти
Попів зібрати і на передок- хай там собі гундяя славлять, хай уже там здохнуть.
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05.06.2022 16:06 Відповісти
Кто их отправит на передок- те, которые им руки лижут?
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05.06.2022 16:35 Відповісти
В цьому вони винуватять українців.
Навмисне.
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05.06.2022 16:06 Відповісти
Хорошо РФ отдать Украина им должна самой РФ!
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05.06.2022 16:13 Відповісти
жалуйтесь гундяю...
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05.06.2022 16:13 Відповісти
Рашисты проводят в Украине дегундяизацию.
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05.06.2022 16:21 Відповісти
бурятам з кадырОвцам пох..
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05.06.2022 16:24 Відповісти
Хоч якась користь
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05.06.2022 17:00 Відповісти
Отстроенные храмы будут принадлежать УПЦ.
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05.06.2022 17:13 Відповісти
Пречудово
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05.06.2022 22:55 Відповісти
 
 