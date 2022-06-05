На Київщині виявлено тіло розстріляного окупантами мирного жителя, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Київській області у лісі біля села Вишеград, де знаходились позиції армії РФ, знайшли тіло чоловіка. За попереднім даними цивільного жителя окупанти застрелили з вогнепальної зброї в голову.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.
"Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого" - повідомили в поліції.
Поліцейські, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Надалі тіло загиблого передадуть рідним для поховання.
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бо шось влада нифига не справилась с захыстом БЕЗОРУЖНЫХ Громадян, наоборот дала агрессору зелёный свет от Чонгара до Иванкова на террор, насилие, мародёрство и плавно "съехала с темы", ссылаясь на неэффективное НАТО... при чём тут НАТО?..- это вы, аматоры, не защитили налогоплательщика, кормильца вашего..
чи оружие предусмотрено только тищенкам-безуглым?.. и то, только для расстрелов украинцев..(
https://war.obozrevatel.com/ukr/na-hersonschini-bojoviki-dnr-zastrelili-podruzhzhya-zaradi-rozvagi-scho-vidbuvaetsya-na-okupovanih-teritoriyah.htm