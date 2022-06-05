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На Київщині виявлено тіло розстріляного окупантами мирного жителя, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Київській області у лісі біля села Вишеград, де знаходились позиції армії РФ, знайшли тіло чоловіка. За попереднім даними цивільного жителя окупанти застрелили з вогнепальної зброї в голову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

На Київщині виявлено тіло розстріляного окупантами мирного жителя, - Нацполіція 01

"Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого" - повідомили в поліції.

На Київщині виявлено тіло розстріляного окупантами мирного жителя, - Нацполіція 02

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Поліцейські, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Надалі тіло загиблого передадуть рідним для поховання.

На Київщині виявлено тіло розстріляного окупантами мирного жителя, - Нацполіція 03

Автор: Володимир Янченко
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Ніхто не думав що буде варварство.
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05.06.2022 16:58 Відповісти
Усі хто казав "війни не буде" у НОРМАЛЬНИХ націях після початку війни стають політичними мерцями.... іноді й реальними. А в Україні їх у "Герої" та "Мудрі" возносять.....
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05.06.2022 17:00 Відповісти
Так тих хто намагався попередити про неймовірну загрозу, цькували, цькували і ще раз цькували. Може сподівалися, що Україна не встоїть, але помилилися вони з народом
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05.06.2022 17:10 Відповісти
и шо там с "законом об оружии"?..
бо шось влада нифига не справилась с захыстом БЕЗОРУЖНЫХ Громадян, наоборот дала агрессору зелёный свет от Чонгара до Иванкова на террор, насилие, мародёрство и плавно "съехала с темы", ссылаясь на неэффективное НАТО... при чём тут НАТО?..- это вы, аматоры, не защитили налогоплательщика, кормильца вашего..
чи оружие предусмотрено только тищенкам-безуглым?.. и то, только для расстрелов украинцев..(
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05.06.2022 17:11 Відповісти
Закон "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" вже прийнято. Можете вбивати окупантів з власної зброї. Якщо не маєте - то придбайте в збройовому магазині. Якраз недавно у них поповнились асортименти. Короткоствол, звісно, придбати не дадуть, але з гвинтівки валити орків навіть зручніше.
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05.06.2022 18:29 Відповісти
А сейчас орда дауна-фсбшника, решившего уничтожить Украину, продолжает убивать мирных жителей на оккупированной территории

https://war.obozrevatel.com/ukr/na-hersonschini-bojoviki-dnr-zastrelili-podruzhzhya-zaradi-rozvagi-scho-vidbuvaetsya-na-okupovanih-teritoriyah.htm
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05.06.2022 18:20 Відповісти
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05.06.2022 19:34 Відповісти
Чи це є приводом для збудження головної прокурорки? Хоча б за фактом
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05.06.2022 20:40 Відповісти
 
 