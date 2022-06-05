На Київщині виявлено тіло розстріляного окупантами мирного жителя, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області у лісі біля села Вишеград, де знаходились позиції армії РФ, знайшли тіло чоловіка. За попереднім даними цивільного жителя окупанти застрелили з вогнепальної зброї в голову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

"Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого" - повідомили в поліції.

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Поліцейські, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Надалі тіло загиблого передадуть рідним для поховання.