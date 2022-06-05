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ЗСУ ліквідували чергову партію рашистів з офіцерськими званнями. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Збройні Сили України ліквідували чергову партію російських окупантів з офіцерськими званнями

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

ЗСУ ліквідували чергову партію рашистів з офіцерськими званнями 01

Список знищених рашистів:

  • підполковник ФСБ Дмітрій Молчанов з Краснодару;
  • старший лейтенант Валентин Мєркулов;
  • лейтенант Нікіта Мальковський з Краснодару;
  • лейтенант Віталій Голубь з Чіти;
  • лейтенант Антон Ситніков з Чехова

ЗСУ ліквідували чергову партію рашистів з офіцерськими званнями 02
ЗСУ ліквідували чергову партію рашистів з офіцерськими званнями 03
ЗСУ ліквідували чергову партію рашистів з офіцерськими званнями 04

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ЗСУ ліквідували чергову партію рашистів з офіцерськими званнями 05

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+73
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05.06.2022 17:26
+57
Чергові дохлі кацапські свині...
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05.06.2022 17:11
+47
От души желаю матерям орков увидеть фото своих детей на таких вот крестах.
Да по-быстрее.
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05.06.2022 17:13
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Чергові дохлі кацапські свині...
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05.06.2022 17:11 Відповісти
Навіщо свиней ображати?
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05.06.2022 17:14 Відповісти
так,бо всі росіяни є-свинособаки!
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05.06.2022 18:10 Відповісти
Сдохли орки за )(уйла
там-парам...ла-ла..ла-ла...
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05.06.2022 18:28 Відповісти
Штефан(a_shtirlitz) - молодець !
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05.06.2022 17:19 Відповісти
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05.06.2022 17:26 Відповісти
Не ображайте свиней, вони кляті свинособаки !!!
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05.06.2022 18:17 Відповісти
первое фото какбудто мундир к голове прифотошопили))
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05.06.2022 17:12 Відповісти
И второе тоже. Очень многих рашистов хоронят с прифотошопленными мундирами.
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05.06.2022 17:26 Відповісти
Вот такие у вас, у кацапов, дегенераты...
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05.06.2022 17:27 Відповісти
Так здається. Вони народжуться одразу у формі.
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05.06.2022 17:31 Відповісти
От души желаю матерям орков увидеть фото своих детей на таких вот крестах.
Да по-быстрее.
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05.06.2022 17:13 Відповісти
всех вместе с матирями
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05.06.2022 18:00 Відповісти
расея бросит тебя всегда, сьінок!

Украинская служба доставки на тот свет работает четко и бесперебойно!
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05.06.2022 17:13 Відповісти
"Они сражались за Гадину"
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05.06.2022 17:17 Відповісти
Чому у кацапів SS-сівська парадна форма? Може тому що вони грьобані фашисти?!
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05.06.2022 17:20 Відповісти
Німці такої *****,як роблять кацапи та робили пабядітелі,ніколи не робили.
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05.06.2022 17:29 Відповісти
У СС форму разрабатывал Хьюго Босс, а эта выглядит как дешевая китайская подделка abibas.
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05.06.2022 17:47 Відповісти
сволота рашистская.., хорошо, давайте в том же духе истребляйте кровавых ублюдков
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05.06.2022 17:23 Відповісти
Земля їм бетоном та скловатою.
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05.06.2022 17:25 Відповісти
Горіть у пеклі, орки.
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05.06.2022 17:27 Відповісти
Маловато, маловато будя, аднакось 🤔🧐😁
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05.06.2022 17:28 Відповісти
ГЕРОЯМ УКРАИНСКИМ СЛАВА!
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05.06.2022 17:29 Відповісти
Подохли во благо Ху...ла и родственники ими гордятся. Вот такая жизнь у скота...
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05.06.2022 17:29 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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05.06.2022 17:31 Відповісти
Той ублюдок, що на фоні кремля - покаує, що анекдот про одну звивину мозоку, яка не звивина, а слід від картузу, це зовсім не анекдот. А рашкореалії.

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05.06.2022 17:34 Відповісти
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05.06.2022 17:34 Відповісти
Яке дизайнерське чудо розробляло парадну форму для рашистів? Воно ж убоге що жах.
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05.06.2022 17:35 Відповісти
Особистий вибір Сергія Кужугетовича, виходячи з його уявлень про прекрасне.
Яка б ******* не діялася в російській армії, це його ініціатива.
Танковий біатлон, військовий храм схожий на гніздо дияволопоклонників, взяття картонного рейхстагу чи ось, ця військова форма, гібрид парадної форми Вермахту та тувінського шовкового халату, це все він, Шойгу.
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05.06.2022 17:48 Відповісти
Це ви тільки верню частину - мундир бачили. А нижню частину - галіфе і ялові чоботиська навіть рускі фотографи соромляться показувати.
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05.06.2022 18:26 Відповісти
А оно им надо было лезть к нам в угоду старцам кремлёвским? Возможная мотивация - деньги? Так могила в итоге. Может стремление освободить нас от европейского гнёта? Совсем пропогандонская херня жидкая. Припёрлись с энтузиазмом и восторгом нас убивать - теплее, хотя за гранью моего понимания.
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05.06.2022 17:36 Відповісти
Земля ********** мразям щебенкой.
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05.06.2022 17:36 Відповісти
Кобздон в Аду уже на концертах стадионы снимает
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05.06.2022 17:42 Відповісти
просто замечательно!
больше кацапского жареного мяса 💥💥💥🔥🔥🔥
такие фото должны украшать страници Цензора каждый новый день
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05.06.2022 17:49 Відповісти
Вспомним Газманова. Ничего не изменилось, хотя песня написана про Афган. Россия мастера граблеведения.

Офицеpы, офицеpы, Ваше сеpдце под пpицелом за Россию и свободу до конца.
Офицеpы, pоссияне, пусть свобода в вас сияет, заставляя в унисон звучать сеpдца.

Господа офицеpы, как сбеpечь вашу веpу на pазpытых могилах Ваши души хpипят,
Что ж мы бpатцы наделали не смогли убеpечь их и тепеpь они вечно в глаза нам глядят.
Вновь уходят pебята, раствоpяясь в закатах, позвала их Россия, как бывало не pаз
И опять вы уходите может пpямо на небо, и откуда-то свеpху пpощаете нас
Так куда ж вы уходите? Может пpямо на небо и откуда-то свеpху пpощаете нас.

Офицеpы, офицеpы, Ваше сеpдце под пpицелом за Россию и свободу до конца.
Офицеpы, pоссияне, пусть свобода в вас сияет, заставляя в унисон звучать сеpдца.
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05.06.2022 17:50 Відповісти
Немає в московії офіцерів, одні козлопідори без честі та совісті.
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05.06.2022 18:10 Відповісти
Ну, конечно, они уже не те и не стреляются как в свое время, но тем не менее это офицерские звания. Элита. Британцы пишут, что потери младшего офицерского состава у России уже непоправимые. Они по сути потеряли два-три поколения.
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05.06.2022 18:25 Відповісти
хотят ли руские войни? спросите ви у...????
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05.06.2022 17:50 Відповісти
сатаны.И вам ответит сатана что жизнь кацапская война
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05.06.2022 18:24 Відповісти
Чем больше мертвой кацапни, тем лучше!
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05.06.2022 18:09 Відповісти
Сколько лет ребенку на третьем фото сверху?
Такой маленький, а уже лейтенант
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05.06.2022 18:10 Відповісти
орки это ошибка природы настало время очистится от быдла - утилизацией...
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05.06.2022 18:21 Відповісти
Самая короткая жизнь на фронте
Это жизнь младшего офицерского состава /они на перередке всегда/
Во время второй мировой составляла 3 дня
Надо сотни снайперов чтобы были в каждом подразделения
Тогда и статистика улучшится по 200
Они атакуют подходят близко
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05.06.2022 18:29 Відповісти
крепкого здоровья покойным Слава Україні
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05.06.2022 18:35 Відповісти
Не знаю сколько лет ребёнку
Но думаю он точно сын или внук маршала
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05.06.2022 18:40 Відповісти
Ihor Levytskyy

16 hrs ·Таке враження,що у Северодонецку готується котел для Іноземного Легіону,який підкоряється Буданову(рос.агент),а не Залужному.Оточення, а потім і полон ІЛ може мати глобальні наслідки.Можливість шантажувати багато країн,які помагають Україні.Заставити їх припинити допомогу.Посадити їх за стіл переговорів,як сторону яка просить… Це також нанесе удар по престижу ЗСУ і в першу чергу по Залужному,який буде назначений винним у поразці і зміщений з посади.Таким чином Зеленському буде надана можливість піти на поступки путіну,нібито під тиском обставин на які він був змушений піти.На даний момент депутат Безугла находиться в штабі у Северодонецку і координує зусилля зрадників.Так ця ситуація виглядає у двох словах…
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05.06.2022 18:48 Відповісти
Чушь какая-то. Там просто бои. А в боях умирают. И никто не будет из-за парочки европейцев устраивать скандалы - они сами пошли воевать.
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05.06.2022 18:49 Відповісти
это замечательный сценарий для фильма-катастрофы..., можно сериал...
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05.06.2022 19:18 Відповісти
Красивое,как это прекрасно видеть,побольше жмурьте этих ублюдков
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05.06.2022 19:21 Відповісти
Здохле п.дло...
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05.06.2022 19:37 Відповісти
Форма у них із минулого, самі вони живуть минулим, тому такі зомбовані рашисти - люди з минулим, але без достойного майбутнього !
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05.06.2022 20:03 Відповісти
Форма в них із минулого, самі вони якісь із минулого, бо зомбовані минулим "чиїмось героїзмом", тому і майбутнього у них ніякого немає !
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05.06.2022 20:10 Відповісти
В смысле?! У кацапов же потерь нет. Как можно уменьшить нулевые потери? Неужто в процессе "спецоперации" дилды воскресать стали?
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05.06.2022 21:08 Відповісти
Подохли як скажені псини на позірній путінській війні. Шкода що не можуть здохнути вдруге.
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05.06.2022 22:12 Відповісти
 
 