ЗСУ ліквідували чергову партію рашистів з офіцерськими званнями. ФОТО

Збройні Сили України ліквідували чергову партію російських окупантів з офіцерськими званнями

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Список знищених рашистів:

підполковник ФСБ Дмітрій Молчанов з Краснодару;

старший лейтенант Валентин Мєркулов;

лейтенант Нікіта Мальковський з Краснодару;

лейтенант Віталій Голубь з Чіти;

лейтенант Антон Ситніков з Чехова







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