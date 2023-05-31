Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ранком 5 червня росіяни нанесли ракетний удар по Дарницькому вагонно-ремонтному заводу в Києві. Журналістам показали наслідки цього обстрілу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Журналістам продемонстрували, що ракетами був знищений цех, який ремонтував вагони для зерна. Ніяких танків в цеху не було.

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Фото, відео - Олег Богачук