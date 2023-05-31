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Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ранком 5 червня росіяни нанесли ракетний удар по Дарницькому вагонно-ремонтному заводу в Києві. Журналістам показали наслідки цього обстрілу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Журналістам продемонстрували, що ракетами був знищений цех, який ремонтував вагони для зерна. Ніяких танків в цеху не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетних ударів було завдано по об'єктах "Укрзалізниці" у Києві, - Лещенко

Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 01
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 02
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 03
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 04
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 05
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 06
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 07
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 08
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 09
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 10
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 11
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 12
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 13
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 14
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 15
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 16
Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві 17

Фото, відео - Олег Богачук

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+80
Підараси ***** бензоколоночні. Жили донедавна нормально, но бензоколонка ***** рішила погратись в володарів Землі, уйобки кончені. Як завжди ця їбана імперія зла несе тільки ZЛО, жах і страждання!
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05.06.2022 20:50
+70
Танки - то відмазка. Їх саме вагони для зерна цікавлять, щоб не було чим наше зерно вивозити альтернативними шляхами.
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05.06.2022 20:48
+62
Підари
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05.06.2022 20:34
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05.06.2022 20:34 Відповісти
Підараси ***** бензоколоночні. Жили донедавна нормально, но бензоколонка ***** рішила погратись в володарів Землі, уйобки кончені. Як завжди ця їбана імперія зла несе тільки ZЛО, жах і страждання!
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05.06.2022 20:50 Відповісти
Емоційно, по суті, підтримую.
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05.06.2022 20:53 Відповісти
правильно треба писати "******", я вважаю. а по суті - підтримую.
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05.06.2022 21:22 Відповісти
Унікум, от цього суть не зміниться !!!
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06.06.2022 05:37 Відповісти
Варвары.
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05.06.2022 20:34 Відповісти
кацапстан завжди був і є джерелом світового зла
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05.06.2022 22:24 Відповісти
grebanye orki.....gde tam kakie tanki ? debyli
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05.06.2022 20:36 Відповісти
Танки - то відмазка. Їх саме вагони для зерна цікавлять, щоб не було чим наше зерно вивозити альтернативними шляхами.
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05.06.2022 20:48 Відповісти
nado prositj u amerikancev tomahawk(i)
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05.06.2022 20:49 Відповісти
Так оце ж орки так і переконують американців, що Україні пора надати Томагавки по лендлізу. І схоже на те, що переконають.
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05.06.2022 21:19 Відповісти
Шо за рожа? То Сірожа...
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05.06.2022 20:37 Відповісти
Это самый главный жополиз пре3,14здента.
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05.06.2022 20:59 Відповісти
Бородата Піхва і Колька Каклєта. Кількість підорів на 1 м² просто зашкалює.
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05.06.2022 21:13 Відповісти
видеоотчет кацапам
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05.06.2022 23:30 Відповісти
винторогий, иди спать!
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05.06.2022 20:42 Відповісти
Чим ти пропонуєш "хєрачіть" по території рашки?
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05.06.2022 20:47 Відповісти
Бєзмозглой
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05.06.2022 20:51 Відповісти
Хіба що.
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05.06.2022 21:57 Відповісти
Надо ракеты дальние и средние и очень много, иначе амебы у нас все разрушат.
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05.06.2022 20:44 Відповісти
Elvis2

"Надо ракеты дальние и средние и очень много"

Черговий диванний еХсперД-недоучка вилізло, ще і з клікухою замість ім'я?
Для особливо "обдарованних" - ракети середньої дальності, радіус дії 1000-5500 км, все що більше - великої, до 500 км - малої.
Хоча б термінологію вивчи, недолуге, ніяких "дальние и средние" в природі не існує.

В подібних випадках народна мудрість каже - мовчки проходь далі, за розумника зійдеш.
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05.06.2022 21:01 Відповісти
a shto skazatj hotelo , chuchelo kacapskoe ? znanijami v ************** poblestatj ?
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05.06.2022 21:06 Відповісти
nav svargi

А ти чим можеш "poblestatj", такими ж "знаннями", як пАпередній "знавець"?
Виходячи з "змістовного" тексту та грамотності, "chuchelo kacapskoe" саме ти,
мабудь з руцкоязичних "корінних" населюків Риги...

Дуй за расєйським кораблем, недолуге.
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05.06.2022 23:49 Відповісти
а в чем он не - после этой атаки удар по российским территориям напрашиваеться как бы сам собой ,другое дело что нам особо нечем , но надеюсь это вопрос времени
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05.06.2022 21:45 Відповісти
из расеян воины как из туПина атлет.....

расея использует ракеты против Украины и запрещает Украине использовать ракеты на её территории.... и весь мир 🗺 носится с этим дерьмом....
но есть другой фактор который можно перевернуть- расеяни так блеют о нашем сходсте, так мы легко покажем что деверсионные группы могут успешно работать на территории приполярной....
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05.06.2022 20:44 Відповісти
Это дикое стадо похоже целенаправленно разрушает экономику
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05.06.2022 20:54 Відповісти
Ну вот почему вы решили, что они бьют по танкам?? "да их цель любой завод, любое предприятие, любой гражданин
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05.06.2022 20:55 Відповісти
Це не ми вирішили, це орки оголосили,що сьогодні знищили в Києві базу ремонту танків.
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05.06.2022 21:13 Відповісти
полностью согласен - в Ретровиле ну вообще ни каких танков не было
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05.06.2022 21:48 Відповісти
4 ракети по 7 000 000$. Ради чого?
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05.06.2022 21:01 Відповісти
Х-22 безкоштовні, їм вже по 70 років радянський спадок
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05.06.2022 21:09 Відповісти
Из них наверное половину мы отдали в 90-х... теперь принимаем назад...
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05.06.2022 21:20 Відповісти
Представь себе как рашисты хотят уничтожить Украину что ничего для етого не жалеют. Сами говно жрут а миллиарды в день тратят на уничтожение Украины. Поетому с рашистами никаких переговоров и договоров. Рашисты должны быть уничтожены а Раzzия развалена на мелкие части чтобы хотя бы лет на 50 оставили Украину в покое
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05.06.2022 21:15 Відповісти
А Зе так не вважає.
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05.06.2022 21:28 Відповісти
Ой яке горе, 1 раз прилетіло....а ви там собі в Києві уявляєте такі обстріли кожного кожнісенького дня 4 місяці підряд на півдні, Донбасі і інших не київських регіонах, нє? Журналістів нагнали, які свою жопу в професійних цілях з Києва і не думають витягати в інші регіони, піар піар піар ....фу ***!
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05.06.2022 21:04 Відповісти
Пропонуєте мірятись кому більше прилетіло? ...фу ***.
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05.06.2022 21:15 Відповісти
Києву прилітало не раз, не два... Прилітало по Гостомелю, по Бучі, Ірпеню.... так що слабка маніпуляція, фу *** а не людина, яка таке пише. Майбуть ще й не з України
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05.06.2022 21:33 Відповісти
Не стоило Киеву в девяностых этих ********** дамбаских пускать, чтоб касками стучали, может, меньше бы прилетало, а, может, и не прилетало вовсе.
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05.06.2022 22:13 Відповісти
ты за кого голосовал? за тех кто "устал от войны"? тогда освежись ..
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05.06.2022 23:31 Відповісти
а что там мразина зеленая леЩенко делает?какого хера ему повестку не вручают?
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05.06.2022 21:06 Відповісти
виправдовуються, що танків не було. (якимсь дивом)
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05.06.2022 21:25 Відповісти
Говнюки мокшанские!
ПТН-ПНХ!
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05.06.2022 21:08 Відповісти
Ну показали журналістам для бенямарафону розбомблений цех, ну напишіть вони якусь ху*ню і далі що? Міноборони Рашки має готові фото-відеозвіти і тепер свою ху*ню приплетуть про самообстріли або як замаскували військову техніку. Для чого це все? Рашисти стріляють куди попало і для них чим більше руйнувань, ти краще.
Зелені курви тепер завели нову практику давати чітку картинку результатів попадань рашистських ракет, щоб додатково прилетіло, бо видно вцілілі вагони і цех. Працює тепер наводчиком сама влада, прорив конкретний.
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05.06.2022 21:11 Відповісти
Очевидно цілилися по дарницькому танкоремонтному, але старі ракети (чи бухі кацапсткі навідники) попали в сусідній абсолютно мирний завод. І у виправдання криворукості кацапи придумали, що там теж ремонтують танки!
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05.06.2022 21:12 Відповісти
А если бы попали в танкоремонтный, нам бы было легче?...
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05.06.2022 21:16 Відповісти
А навіщо кацапам туди повторно попадати - після репортажу г+г танкоремонтний на другий день і розбомбили ((
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05.06.2022 22:30 Відповісти
Зерно это стратегический продукт. Поскольку порты заблокированы, его пытаются вывозить по железной дороге. Нет вагонов-зерновозов, нет и экспорта зерна по альтернативным портам пути.
Так что стреляли прицельно в этот завод и попали туда, куда хотели попасть.
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05.06.2022 21:18 Відповісти
По бронетанковому в Києвіорки стріляли і знищили частиину 28 квітня після наводки зеленого телемарафону - "як чудово в Києві ремонтують орківські танки для ВСУ" з повною картинкою де саме ці цехи знаходятсья.
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05.06.2022 21:18 Відповісти
Еще полгода войны и у нас не останется ни одного завода и половины домов. Вперед в 19 век! Но стрелять по параше нельзя! Рашисты обидятся!
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05.06.2022 21:14 Відповісти
Варвари та ще й рашисти - це страшна річ.Вони обісрались з денацифікацією та демілітаризацією,от і вирішили провести деіндустріалізацію.
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05.06.2022 21:19 Відповісти
Зепредатели уже и Киевское ПВО на метал порезали,что искать мир в очке х.у.йла.
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05.06.2022 21:51 Відповісти
Іскандер не збити українськими ппо, можливо тільки петріот або про
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05.06.2022 22:13 Відповісти
На зупинці тролейбуса ми розмовляли з жінкою, яка осінню була в Туреччині і там розмовляла з жінкою з Єкатеринбурга. Та говорила, що всі заводи в них працюють.

Можна зробити висновки, що майже всі ті заводи виробляли різну зброю, готуючись для нападу на Україну-Русь.
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05.06.2022 22:21 Відповісти
Обычный плешивый карликовый фашист.
Когда же та гнида по фамилии путин и по должности президент рф наконец-то сдохнет и попадёт прямиком в ад?
Знаю, что на его место придёт такое же чмо, но есть разница - конкретно чмошный лилипутин уже много чего натворил, а его чмошный сменщик - пока ещё нет.
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05.06.2022 22:31 Відповісти
__В крэМле находится производство оружия массового истребления.
И угроза массового голода -тоже тАм. и СЕКТА убийц умалишенных.
ТомКруз обязан выполнить Миссию по знищенню ворожого логова.__
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05.06.2022 23:16 Відповісти
Какие аргументы нужны американцам для передачи средств,
которые позволят прекратить эти атаки ?
Если ракеты запущены с самолётов, базирующихся под Саратовым -
уничтожить взлётные полосы, ремонтную базу, топливохранилища, подъездные пути вкупе с "медведями" и "белыми лебедями" ....
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05.06.2022 23:27 Відповісти
А вот музей дальней авиации можно оставить - мы же не звери.
Пусть приезжают и любуются.
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05.06.2022 23:29 Відповісти
Відео бомбардувань. https://t.me/m0sc0wcalling/6666
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06.06.2022 00:25 Відповісти
Сами орки пишут что там приводили в порядок советские танки которые поставляют восточноевропейские страны.
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06.06.2022 04:36 Відповісти
 
 