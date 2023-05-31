Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ранком 5 червня росіяни нанесли ракетний удар по Дарницькому вагонно-ремонтному заводу в Києві. Журналістам показали наслідки цього обстрілу.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Журналістам продемонстрували, що ракетами був знищений цех, який ремонтував вагони для зерна. Ніяких танків в цеху не було.
Фото, відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+80 Єто Другоє
показати весь коментар05.06.2022 20:50
+70 Rostyslav Komarnytsky
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+62 Ніхто Петрович
показати весь коментар05.06.2022 20:34
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Будь ласка, зачекайте...
"Надо ракеты дальние и средние и очень много"
Черговий диванний еХсперД-недоучка вилізло, ще і з клікухою замість ім'я?
Для особливо "обдарованних" - ракети середньої дальності, радіус дії 1000-5500 км, все що більше - великої, до 500 км - малої.
Хоча б термінологію вивчи, недолуге, ніяких "дальние и средние" в природі не існує.
В подібних випадках народна мудрість каже - мовчки проходь далі, за розумника зійдеш.
А ти чим можеш "poblestatj", такими ж "знаннями", як пАпередній "знавець"?
Виходячи з "змістовного" тексту та грамотності, "chuchelo kacapskoe" саме ти,
мабудь з руцкоязичних "корінних" населюків Риги...
Дуй за расєйським кораблем, недолуге.
расея использует ракеты против Украины и запрещает Украине использовать ракеты на её территории.... и весь мир 🗺 носится с этим дерьмом....
но есть другой фактор который можно перевернуть- расеяни так блеют о нашем сходсте, так мы легко покажем что деверсионные группы могут успешно работать на территории приполярной....
ПТН-ПНХ!
Зелені курви тепер завели нову практику давати чітку картинку результатів попадань рашистських ракет, щоб додатково прилетіло, бо видно вцілілі вагони і цех. Працює тепер наводчиком сама влада, прорив конкретний.
Так что стреляли прицельно в этот завод и попали туда, куда хотели попасть.
Можна зробити висновки, що майже всі ті заводи виробляли різну зброю, готуючись для нападу на Україну-Русь.
Когда же та гнида по фамилии путин и по должности президент рф наконец-то сдохнет и попадёт прямиком в ад?
Знаю, что на его место придёт такое же чмо, но есть разница - конкретно чмошный лилипутин уже много чего натворил, а его чмошный сменщик - пока ещё нет.
И угроза массового голода -тоже тАм. и СЕКТА убийц умалишенных.
ТомКруз обязан выполнить Миссию по знищенню ворожого логова.__
которые позволят прекратить эти атаки ?
Если ракеты запущены с самолётов, базирующихся под Саратовым -
уничтожить взлётные полосы, ремонтную базу, топливохранилища, подъездные пути вкупе с "медведями" и "белыми лебедями" ....
Пусть приезжают и любуются.