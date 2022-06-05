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Донецька область (5707) Кириленко Павло (866) воєнні злочини (1567)

Протягом 5 червня росіяни на Донбасі вбили 3 та поранили 2 мирних мешканців, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко оприлюднив інформацію про вбивство росіянами цивільних осіб 5 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"За 5 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Дружківці. Ще 2 людини дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу 4 червня на Донеччині війська РФ вбили 6 і поранили 9 цивільних, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Протягом 5 червня росіяни на Донбасі вбили 3 та поранили 2 мирних мешканців, - ОВА 01

Автор: Роман Свиридович
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Прочитала сьогодні Гайдая і про не стратегічний Сєверодонецьк. Як можна стратегію мирними жителями,містами в руїнах міряти Все це Україна, а не стратегічний об'єкт. Згадайте Бучу,також була не стратегічний об'єкт, а на сьогодні братська могила. Бережіть людей, вони стратегічний і безцінний фонд України
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05.06.2022 23:21 Відповісти
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05.06.2022 23:23 Відповісти
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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05.06.2022 23:40 Відповісти
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05.06.2022 23:58 Відповісти
 
 