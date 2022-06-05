Протягом 5 червня росіяни на Донбасі вбили 3 та поранили 2 мирних мешканців, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко оприлюднив інформацію про вбивство росіянами цивільних осіб 5 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"За 5 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Дружківці. Ще 2 людини дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.

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