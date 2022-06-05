Кадиров змінив реєстрацію свого приватного літака з Бермудських островів на Росію. ФОТО

Керівник Чечні Рамзан Кадиров змінив місце реєстрації свого літака з Бермудських островів на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці журналіст Михайло Ткач.

Він зазнаичв: "Рамзан кадиров перереєстрував свій приватний борт Airbus A319 вартістю 80 мільйонів доларів. Тепер він має реєстрацію не на Бермудських островах як у несправжнього чеченського патріота протягом останніх дев’яти років, а в росії - як у загнанного санкціями злодія. Тепер бортовий номер кадирова RA- 73417.

Після перереєстрації літак вже відвідав москву і повернувся до грозного. Чекаємо на переліт на Мальдіви чи до Дубая".

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