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Кадиров (481) літак (2003)

Кадиров змінив реєстрацію свого приватного літака з Бермудських островів на Росію. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Керівник Чечні Рамзан Кадиров змінив місце реєстрації свого літака з Бермудських островів на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці журналіст Михайло Ткач.

Він зазнаичв: "Рамзан кадиров перереєстрував свій приватний борт Airbus A319 вартістю 80 мільйонів доларів. Тепер він має реєстрацію не на Бермудських островах як у несправжнього чеченського патріота протягом останніх дев’яти років, а в росії - як у загнанного санкціями злодія. Тепер бортовий номер кадирова RA- 73417.

Після перереєстрації літак вже відвідав москву і повернувся до грозного. Чекаємо на переліт на Мальдіви чи до Дубая".

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Кадиров змінив реєстрацію свого приватного літака з Бермудських островів на Росію 01
Кадиров змінив реєстрацію свого приватного літака з Бермудських островів на Росію 02
Кадиров змінив реєстрацію свого приватного літака з Бермудських островів на Росію 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Как там крымчане, ждут туристов? Сколько за сезон заработать собирайтесь? Учитывая, что цены на росжд такие же, как на самолет. А также, что туристов-мужчин будут хватать и отправлять на фронт защищать Херсон.
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05.06.2022 23:38
+12
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05.06.2022 23:53
+11
В какой самолёт его не посади - так и останется обезьяной.
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05.06.2022 23:37
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Сейчас и медведев-младший перерегистрируется на рашку. Будет жить рядом с самолетом кадырова.
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05.06.2022 23:29 Відповісти
А что ету бородатую Обезьяну насилующую детей еще не подали в международный розыск как террориста?
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05.06.2022 23:37 Відповісти
он возможно будущий президент, а его в террористы определить ...
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05.06.2022 23:40 Відповісти
не будет он президентом - он в силе пока путин при власти
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05.06.2022 23:48 Відповісти
там и народ такой, так что в тему все...
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05.06.2022 23:48 Відповісти
В какой самолёт его не посади - так и останется обезьяной.
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05.06.2022 23:37 Відповісти
Как там крымчане, ждут туристов? Сколько за сезон заработать собирайтесь? Учитывая, что цены на росжд такие же, как на самолет. А также, что туристов-мужчин будут хватать и отправлять на фронт защищать Херсон.
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05.06.2022 23:38 Відповісти
А разминировать кто будет ?
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05.06.2022 23:47 Відповісти
ніхерово так дуполизи х!йла бабла отримують,
донгандон засцяв що конфіскують
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05.06.2022 23:42 Відповісти
Херасе, на каком расстоянии "смельчак" рамзан Украину облетает! Аж в Казахстан занесло!
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05.06.2022 23:50 Відповісти
Ось така мразота , як кадирка , який зрадив свій народ і просрав вільну країну , має приватний літак 😠
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05.06.2022 23:51 Відповісти
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05.06.2022 23:53 Відповісти
Прямо бермудский треугольник какой-то. Чета рашистского патриотизма у рамзанки не наблюдается. Ах да, что-то там про первого руского в 16 лет он когда-то излагал.
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05.06.2022 23:57 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1533548783782580226

Момент сбития российско самолёта
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06.06.2022 00:00 Відповісти
В свою любимую овечку тоже вывез из Бермуд?
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06.06.2022 06:37 Відповісти
 
 