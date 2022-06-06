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Зеленський (17463) Запорізька область (2565)

Зеленський відвідав позиції українських воїнів на Запоріжжі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції, які займають українські воїни на запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

"Запоріжжя. Передові позиції наших захисників. Дякую кожному й кожній, хто боронить Україну. За вашу велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас", - заначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав Запоріжжя та зустрівся із біженцями з окупованих територій

Зеленський відвідав позиції українських воїнів на Запоріжжі 01
Зеленський відвідав позиції українських воїнів на Запоріжжі 02
Зеленський відвідав позиції українських воїнів на Запоріжжі 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
Ни разу не самовлюбленный нарцисс с комплексом недонаполеона.
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06.06.2022 00:50
+28
Взгляд Фельмаршала на карту красноречив и больше не вызывает вопросов, кто же действительно руководит операциями на фронте. Ну и куда же без Ермака
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06.06.2022 00:40
+25
Шоколадки со своим портретом раздал? Если нет - зря съездил. Пиар не сработает.
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06.06.2022 00:34
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Шоколадки со своим портретом раздал? Если нет - зря съездил. Пиар не сработает.
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06.06.2022 00:34 Відповісти
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06.06.2022 00:37 Відповісти
Впевнений, що якість гірша за Рошен.
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06.06.2022 00:43 Відповісти
Ни разу не самовлюбленный нарцисс с комплексом недонаполеона.
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06.06.2022 00:50 Відповісти
Там что,некому пристрелить этого недомерка...
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09.06.2022 21:37 Відповісти
Странно что на шоколаде он без Дерьмака,везде с ним,а тут непорядок.
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06.06.2022 01:28 Відповісти
А где на фото позиции которые он посетил?)
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06.06.2022 00:35 Відповісти
Членовозом подъехать к позициям? И без броников и шлемов? Не смешите Бенины тапочки.
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06.06.2022 00:39 Відповісти
там ще має безмозка приїхати контролювати дії військових,тоді певно і буде фотозвіт)
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06.06.2022 00:41 Відповісти
алекс путинолиз - успокойся.
Сіверськодонецк - Україна.
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06.06.2022 01:07 Відповісти
Взгляд Фельмаршала на карту красноречив и больше не вызывает вопросов, кто же действительно руководит операциями на фронте. Ну и куда же без Ермака
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06.06.2022 00:40 Відповісти
А Безмозгла всьо кантраліруєт, сматряща
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06.06.2022 01:34 Відповісти
Єрмак маячить позаду. А каклєта ж де?
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06.06.2022 00:42 Відповісти
Бесит ****!
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06.06.2022 01:30 Відповісти
За весь час полону українська влада жодного разу НЕ ЗВ'ЯЗАЛАСЬ з полоненими бійцями "АЗОВ"!
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06.06.2022 00:48 Відповісти
А что они могут сделать? С самого начала было понятно что это плен и капитуляция. Но они врали, что всё контролируют. Ну вот. Всё что они теперь могут сделать это сказать - да, мы врали. Мы отдали наших людей потому что ситуация была для них безвыходная, а теперь орки творят с ними что хотят. Вот и всё. Как это Азову поможет? Никак.
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06.06.2022 00:56 Відповісти
Вообще когда кто-то говорит что у меня есть охренительные планы что делать, но я вам не расскажу и вообще надо их в тайне держать потому что так лучше, то этот человек просто врет. Но если кто-то в это верит, то это на их совести.
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06.06.2022 01:02 Відповісти
Кстати, именно так вел себя Трамп. Когда его спросили что он будет делать журналисты, то он сказал что это секрет, чтобы удивить там врагов. Оказалось что никакого секрета не было, а он просто напускал тумана, чтобы прикрыть отсутствие планов.
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06.06.2022 01:03 Відповісти
Єто шах и мат владе - что влада может ответить, когда настойчиво спросят? Обвинят спрашиваюших в пособничестве оккупантов? В купленности и предательстве? Осталось 30 дней на єто решение...
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06.06.2022 01:03 Відповісти
Азов это вообще не та история, где надо винить власть. Это как их сегодня боты пытались винить в обстрелах Киева. Россия отвечает за это. Наши власти и без этого каждый день ведут себя неадекватно. Но оставляйте вину виноватым. Россия виновата. Хотите помогать Азову? Напоминайте об этом постоянно. Обращайтесь в ООН, в Красный Крест, куда угодно. Используйте имя Азова и остальных заключенных на любых площадках при любом поводе. Чтобы они были на слуху и все помнили кто они и что они. Больше мы ничего сейчас сделать не можем.
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06.06.2022 01:07 Відповісти
Азов надо было вывести вовремя. А в идеале - вообще такого не допустить....
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06.06.2022 01:16 Відповісти
Это уже другая история. По югу надо целое расследование. И не только по югу, но это вообще не по теме. Многие критики власти видя что та пришла на лжи и манипуляциях верят, что только так это и работает. Может они в чем-то и правы и попытка привязать Зеленского к ситуации Азова выгодна политически, тем не менее у нас как бы форум, а не канал пропаганды.
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06.06.2022 01:20 Відповісти
расследование надо не только по югу. Мутная позиция была у власти, которая имея данные всех разведок курила бамбук и привела к неподготовленности и смерти тысяч людей
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06.06.2022 01:25 Відповісти
Я би їх всіх на поліграфі прогнала, але головне, щоб розслідуванням не Венедіктова займалася!!!
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06.06.2022 03:52 Відповісти
И где ж Подоляк только находит таких, как ты, Ваня, идиотов? Ваня, запомни, своим Zeленым ватным мозжечком и другим вашим Ze-ватным тролям "подолячим" передай - Азов и весь оставшийся в живых гарнизон Мариуполя, был сдан кацапам Zeленой ватной антиукраинской шоблой, которая пообещала пацанам в Мариуполе обмен, а в итоге 2500 наших Героев получили плен. И сейчас Zeленая шобла уже третью неделю молчит про 2500 наших Воинов, которые сложили оружие, лишь только поверив приказу вашего Zeленого квартального "хенералисимуса" и заверениям, что их всех обменяют на пленных москалей... Ваня, ты спроси там у Zeленых мерзавцев - что с нашими пацанами? Или в ОПе надеются, что все уже про них забыли??? Украине лучше прямо сейчас всю продажную Ze-шоблу обменять на наших пацанов из Мариуполя и на всех остальных наших ребят, кто ждет освобождения, по принципу: всех промоскальских предателей - на всех наших героев.
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06.06.2022 02:16 Відповісти
Все дело в том ,что кацапам эта зеленая шобла нахрен здалась,она им здесь нужна,она отлично выполняет ихние задания...
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09.06.2022 21:48 Відповісти
Подзвонити, ні - не можуть?
З Червоним Хрестом зв'язатися, запит відправити, ні - не можуть?
У свій час, з "закрийте небо" вони всіх ЗАДОВБАЛИ! Хоч зразу було зрозуміло, що небо ніхто не закриє. Про полонених не можуть задовбати?
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06.06.2022 10:33 Відповісти
Им дали приказ - ВЫХОДИТЬ.
Они сами не вышли.
Они живы - уже хорошо.
путлеру - верить НЕЛЬЗЯ. Конечно же он никого не собирался так просто выпускать.
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06.06.2022 01:11 Відповісти
Никто им не давал такого приказа. Об этом сказал Прокопенко.
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06.06.2022 01:25 Відповісти
А почему свиньи в Киеве уже в первый день были? И на житомирской трассе расстреливали ВСЕХ.
Зачем Мрию сожгли, почему Бучу расстреляли?
Ты - руцкий троль - засохни.
Это война - УКРАИНЦЫ делают что в их силах с твоей "второй" армией, которая готовилась к войне с Украиной 20 лет.
И то, что деоает ЗСУ - это большой подвиг.
Украина победит. А вы сдохните.
Слава Украине, Героям Слава!
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06.06.2022 01:16 Відповісти
вопрос не к ЗСУ, а к Зеленскому вообще-то
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06.06.2022 01:17 Відповісти
,при владі ворог України,і тільки дегенерати цього не помічають.
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06.06.2022 01:30 Відповісти
***** то туди,сраколиз-отбєліватєль
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06.06.2022 01:43 Відповісти
Стратег приперся, тепер все буде добре, мабуть, військові ледь дочекалися наймудріших вказівок від найвеличнішого полководця
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06.06.2022 01:05 Відповісти
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06.06.2022 01:14 Відповісти
На фото: наш зелёный палка-водец расспрашивает дорогу на Мариуполь...
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06.06.2022 01:24 Відповісти
На Мелітополь,лєнка черешні захотіла,скумбрія набридла.
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06.06.2022 01:31 Відповісти
Из ЗЕленого поноса лепят "пулю" для видосов ...
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06.06.2022 01:47 Відповісти
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06.06.2022 02:19 Відповісти
піариться, скотина. не допоможе, військові все прекрасно розуміють. так само, як і всі притомні люди.
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06.06.2022 07:51 Відповісти
Смело. Хотя, сначала могли безуглую туда запустить, для проверки.
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06.06.2022 09:00 Відповісти
Ну что вы прицепились к фельдмаршалу, ему на карту даже глядеть не надо, он наизусть всё знает.
Главное, чтобы Ермак запомнил профессиональным взглядом.
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06.06.2022 10:12 Відповісти
 
 