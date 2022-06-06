Зеленський відвідав позиції українських воїнів на Запоріжжі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції, які займають українські воїни на запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

"Запоріжжя. Передові позиції наших захисників. Дякую кожному й кожній, хто боронить Україну. За вашу велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас", - заначається у повідомленні.

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