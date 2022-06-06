Зеленський відвідав позиції українських воїнів на Запоріжжі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції, які займають українські воїни на запорізькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
"Запоріжжя. Передові позиції наших захисників. Дякую кожному й кожній, хто боронить Україну. За вашу велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас", - заначається у повідомленні.
Топ коментарі
+33 18c49ed2
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+28 Дмитрий Иванов 933bda32
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Сіверськодонецк - Україна.
З Червоним Хрестом зв'язатися, запит відправити, ні - не можуть?
У свій час, з "закрийте небо" вони всіх ЗАДОВБАЛИ! Хоч зразу було зрозуміло, що небо ніхто не закриє. Про полонених не можуть задовбати?
Они сами не вышли.
Они живы - уже хорошо.
путлеру - верить НЕЛЬЗЯ. Конечно же он никого не собирался так просто выпускать.
Зачем Мрию сожгли, почему Бучу расстреляли?
Ты - руцкий троль - засохни.
Это война - УКРАИНЦЫ делают что в их силах с твоей "второй" армией, которая готовилась к войне с Украиной 20 лет.
И то, что деоает ЗСУ - это большой подвиг.
Украина победит. А вы сдохните.
Слава Украине, Героям Слава!
Главное, чтобы Ермак запомнил профессиональным взглядом.