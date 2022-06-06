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Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР в Сєверодонецьку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєверодонецьк на Луганщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, на сьогодні це "найгарячіший" напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії.
"Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста", - йдеться у повідомленні.
Також зауважується, що Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО України.
Топ коментарі
+31 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар06.06.2022 10:33
+29 Валентина Саюн
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+20 Ан Мур
показати весь коментар06.06.2022 10:30
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Інспектував передову.
Так і під сраку можна отримати.
Коля Котлета в ростерянності. Закосить на больнічку?
Але найвірогідніше - брешуть обидва, кожен зі свого боку
Сіверський Донець, по річці й назва міста.