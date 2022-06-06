Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР в Сєверодонецьку. ФОТО

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєверодонецьк на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, на сьогодні це "найгарячіший" напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії.

"Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО України.

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