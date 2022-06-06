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Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР в Сєверодонецьку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєверодонецьк на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони. 

Як зазначається, на сьогодні це "найгарячіший" напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії.

"Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО України.

Також читайте: Бойова міць окупантів знизилася завдяки успішним контратакам ЗСУ в Сєверодонецьку, - американський Інститут вивчення війни

Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР в Сєверодонецьку 01
Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР в Сєверодонецьку 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
За про*оби у підготовці до вторгнення? 😲 Це навіть не мої слова - це зізнання наближеного до зеленої влади поручика Ржевского, вибачте, полковника Арєстовіча.
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06.06.2022 10:33
+29
А що мости зірвані чи захисників Маріуполя звільнено? Куди надалі піде інформація?Демченко?
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06.06.2022 10:30
+20
проінспектував безумну?
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06.06.2022 10:30
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ГУР України-респект...
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06.06.2022 10:28 Відповісти
А що мости зірвані чи захисників Маріуполя звільнено? Куди надалі піде інформація?Демченко?
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06.06.2022 10:30 Відповісти
За про*оби у підготовці до вторгнення? 😲 Це навіть не мої слова - це зізнання наближеного до зеленої влади поручика Ржевского, вибачте, полковника Арєстовіча.
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06.06.2022 10:33 Відповісти
А причому тут ГУР? Вони дають інформацію, але рішення приймає головнокомандуючий. Не на часі, треба будувати дороги, не треба паніку наводити тощо.
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06.06.2022 10:35 Відповісти
Нагадати для чого Буданова поставили на ГУР ?
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06.06.2022 10:51 Відповісти
Нагадайте будьте добрі .
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06.06.2022 10:55 Відповісти
Для боротьби з опозицією і прикриття Зєлєнского від вагнергейту.
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06.06.2022 10:57 Відповісти
Оде з дяох - або ГУР по*бала підготовку до вторгнення, пбо не зуміла донести вніормацвю до керівниутвп країни, що теж є про*обом керівництва ГУР, яке першочерговим вважали завдання дискредитації опозиції (бздур з Чаусом, наприклад). Иому не треба патетики.
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06.06.2022 10:55 Відповісти
Коли ви "рошенки" смоктали на курсах підвищення кваліфшкації Буданов був на рейді у Криму і підставляв власну голову. Зрозуміло звання звалилося зненацька, слава трохи придавила в такі роки генералом. Але він доказав свої спроможністі.
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06.06.2022 11:42 Відповісти
Він показав як вміє лизати зелену дупу янелоха!!!
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06.06.2022 12:06 Відповісти
ага в рейді по "тилах" на **** скавав твій бидланов,людина яка не може донести таку важливу інфу керівництву держави профнепридатне сраколизне бидло,тому ****** не обертайся
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06.06.2022 14:29 Відповісти
якщо запитати, хто здав південь, то це паніка? Шановний пане подивіться в Миколаївській області, в одній частині йдуть запеклі бої, а в тих містях, де недавно був ворог, будуються нові дороги, де задіяно до 20 одиниць новенької спецтехніки, де німецькі самоскиди, японські екскаватори і бульдознри і вдосталь пального, а на потреби війська воєнкоми забрали старенбкі ГАЗони у фермерів. Не соромно? Я вже не говорю за те, що три роки тільки тим і займалися що будували виключно дороги, а армію скорочували.
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06.06.2022 11:02 Відповісти
ну до чего ж тупой зеблан
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06.06.2022 10:50 Відповісти
проінспектував безумну?
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06.06.2022 10:30 Відповісти
Проїнспектував безальтернативну. Проблеми зеленої влади ще й у тому, що навіть замінити цих розумово обдарованих і зашкварених немає ким.
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06.06.2022 10:35 Відповісти
Я довго думала,навіщо вона там...щоб свій розстрільний проект довести до кінця,статус участника бойових дій заробити і заодно агітацію провести. Відчуття, що Залужний більше не командуючий, а маріонетка. Не має ні одної операції,тільки фіксація ,як орки готуються до зими. Бережіть себе і Україну
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06.06.2022 10:35 Відповісти
Так, вже і Зміїний острів перестали видбивати.
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06.06.2022 10:42 Відповісти
А хто проінспектує роботу самого Буданова?
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06.06.2022 10:30 Відповісти
Валуєв хвалив.
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06.06.2022 10:36 Відповісти
Гогілашвілі
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06.06.2022 10:37 Відповісти
Патрушев і Пуйло
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06.06.2022 12:07 Відповісти
Це друг Валуєва?
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06.06.2022 10:31 Відповісти
друг друга
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06.06.2022 10:35 Відповісти
такой малодинкАй - а уже ЖЕНЕРАЛЬ!)))..УБД УЖЕЖ ОПЯТЬ-ТАКИ)))
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06.06.2022 10:34 Відповісти
... чи достатньо всього ГУР для охорони Безуглої. З других джерел чому там Буданов.
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06.06.2022 10:35 Відповісти
Думаєте, вони таго , разом зустрічаються?)
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06.06.2022 10:44 Відповісти
як то кажуть : "кому і кобила нєвєста"))))
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06.06.2022 14:32 Відповісти
Нарцис
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06.06.2022 10:35 Відповісти
Ясний пень. Не відсиджуватись же в тилу коли самий Боанапарт Боневтік
Інспектував передову.
Так і під сраку можна отримати.
Коля Котлета в ростерянності. Закосить на больнічку?
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06.06.2022 10:36 Відповісти
Тоненька шийка,ручки як у дівчинки,хенерал блд,ще й погляд як у пихатого дегенератам,тепер зрозуміло чому "********",одні самозакохані підараси у керівництві країни.
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06.06.2022 10:38 Відповісти
Але він був багато років у спеназі ГРУ, може припинив тренуватися на посаді)
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06.06.2022 10:46 Відповісти
Ага . Розвідник має бути таким ,як Рембо або Шварцнегер . Інші кастинг у цензорівських зрадойобів не проходять.
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06.06.2022 10:59 Відповісти
Дегенерат,розвідник повинен бути фізично підготовлений,особливо якщо він військовий розвідник,а це якась дівчинка на фото,самозакохана.
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06.06.2022 11:23 Відповісти
А з чого ти взяв , що Буданов не підготовлений фізично для виконання завдань ? Бо тобі так по фото стало очевидно ?
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06.06.2022 11:27 Відповісти
Так,по фото,по діяльності до війни,та по співмешканцям у будинку.Це звичайне лайно,яке повинне керувати максимум жеком.
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06.06.2022 11:49 Відповісти
А я шо-то думала, шо резведчик должен быть умным и просчитывать все ходы. Хотя откуда мне знать про розвидныкив? Но Буданов, кажется, не отличается ни умом, ни силой, ни смекалкой
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06.06.2022 11:45 Відповісти
То у службі зовнішньої розвідки не обов'язково бути фізично підготовленим,а у військовій потрібно постійно тренуватись для виконання завдань.
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06.06.2022 11:52 Відповісти
ну от і побачила що він тупий дистрофік-дегенерат,сраколиз і столоначальник
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06.06.2022 14:34 Відповісти
Твій авторитетний голос з дивану почуто . Можеш починати гасити свій палаючий пукан .
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06.06.2022 15:08 Відповісти
Ума и смекалки хватило выполнить боевое задание в составе ДРГ на севере Крыма и прорваться с боем без потерь сквозь многочисленные вражеские заслоны в Херсонскую область, когда их русня искала по всему Крыму
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06.06.2022 16:33 Відповісти
Ага,як брава спецназівка люська арєстовіч,так і це посміховисько вигадала собі легенду про гіраїческій бой і спасєніє в Криму.
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07.06.2022 01:36 Відповісти
зате ти, по сраколизтву, всіх обійшов дурко случкаш
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06.06.2022 14:33 Відповісти
А от ти по зрадній зраді ще пасеш задніх . Інші тобі фору тут дадуть . Так що тренуйся , бо поки що непереконливо.
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06.06.2022 15:06 Відповісти
якщо один заявляє "Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста", а другий - "у Сєвєродонецьку ситуація для ЗСУ погіршилася" - то хтось один з них бреше.
Але найвірогідніше - брешуть обидва, кожен зі свого боку
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06.06.2022 10:39 Відповісти
а "зелена влада" бреше вся. А не соромно Боневтіку піаритися на армії, їздити до них і щось там із розумних виглядом лічіка говорити, коли три роки знищував цю армію, скоротив на 40 тисяч, заборгованість довів до декількох мільярдів зарплати, що заставило найкращих піти з війська? Всі гроші зарив в дороги, то можливо краще йти і піаритись на фоні спецтіхніки асфальукладників, бітумовозів, бульдозерів, чи не так?
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06.06.2022 11:09 Відповісти
Якщо більше виборів не буде або виберуть зелену гниду ще раз - країна втрачена навіки
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06.06.2022 18:05 Відповісти
проинспектировал, и получит медаль за участие, и пожизненные выплаты из бюджета.
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06.06.2022 10:43 Відповісти
Шпигував для орків?
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06.06.2022 10:55 Відповісти
****** кацапня...
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06.06.2022 10:56 Відповісти
Сіверодонецьку, прибирайте вже нарешті змоскальщення назви, річка
Сіверський Донець, по річці й назва міста.
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06.06.2022 11:01 Відповісти
Страшно читати ці коментарі. Бутусов, закривай коментарі, тут 90 %уйобків
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06.06.2022 11:05 Відповісти
ну то уйобуй уйобок,що правда писок коле, то ****** ***** на телелохотрон молись,банку з сечею постав хай заряджається,потім скажеш що то "божа роса"
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06.06.2022 14:37 Відповісти
Зайда зайшов якось не з того боку, чи не з того місця.
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06.06.2022 14:49 Відповісти
Ну раз там Безуглая,Зеленский и Буданов,значит Северодонецк точно сдадим.Видимо **** сильно ругается и нервничает,вот шобла и приехала корректировать действия ВС
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06.06.2022 11:14 Відповісти
Показуха...не инспектируй ,а организовывай работу, 2- 3 вылазки встан врага ,2-3 взрыва в на военных обьектах в России вот такая его должна быть работа
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06.06.2022 11:39 Відповісти
Зарубежные и наши аналитики утверждали, что для сохранения жизней наших военных Генеральный штаб правильно делает, что отводит от Северодонецка войска временно на более выгодные позиции. Потом появляется информация, что на помощь нашим военным отправлен иностранный легион и Северодонецк мы держим. Думаю, что Буданов там появился не случайно, так как иностранный легион в подчинении ГУР, а еще говорят, что в легионе уже есть жертвы в Северодонецке. И еще в той стороне возникает слуга народа Безуглая (смотрящая от Ермака). Возникает вопрос: кто у нас руководит военными действиями?
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06.06.2022 13:46 Відповісти
К нам єдєт рєвізор!
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06.06.2022 14:45 Відповісти
Что-то вся зеленая гидота вдруг резко полезла к Северодонецку.... и бедоносец в том числе, и безмозглая---не нравится мне это...
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06.06.2022 21:06 Відповісти
Бо тупнули з мокші ногою: "Слішком большіє патєрі ми нєсьом в Сєвєродонєцкє!"
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07.06.2022 13:00 Відповісти
 
 