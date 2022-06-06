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Наслідки обстрілу Гуляйполя окупантами: 6 осіб травмовано, пошкоджено будівлі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

З 4 на 5 червня рашисти обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі. Внаслідок цього травмовано 6 осіб.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Запорізької ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці російської армії продовжують нищити домівки жителів Гуляйполя та місцеву цивільну інфраструктуру. Внаслідок збройної атаки травмовано шість осіб. До органів поліції надійшло сім повідомлень про наслідки артилерійського обстрілу", - йдеться в повідомленні.

З 4 на 5 червня ворог поцілив по багатоповерхівкам та приватним будинкам гуляйпільців. Від ракетних влучень в багатьох приміщеннях відбулося займання, вибуховою хвилею повиносило вікна та двері. Також у людей пошкоджено гаражні приміщення та інші господарчі будівлі.

Також окрім помешкань громадян, російські загарбники обстріляли й інші об’єкти місцевої інфраструктури. Пошкоджено місцевий стоматологічний кабінет та продовольчу крамницю. Приміщення залишилися із зруйнованими дахами, потрощеними стінами та вибитими вікнами.

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Наслідки обстрілу Гуляйполя окупантами: 6 осіб травмовано, пошкоджено будівлі 01
Наслідки обстрілу Гуляйполя окупантами: 6 осіб травмовано, пошкоджено будівлі 02
Наслідки обстрілу Гуляйполя окупантами: 6 осіб травмовано, пошкоджено будівлі 03

Автор: Богдан Гуньковський
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На що чекає керівництво України? (напевно дурне питання) Здати Україну, як припускали за три дні не вийшло - значить починайте завдавати ударів по території Росії, (а то виникає підозра, що керівництво України зрадники та агенти ФСБ)
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06.06.2022 10:52 Відповісти
 
 