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Ситуація в Сєверодонецьку дещо погіршилася, наразі ЗСУ утримують позиції в промзоні, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація в Сєверодонецьку дещо погіршилася, наразі відбуваються дуже динамічні бої.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

 За його словами, під час контрнаступу було відбито половину міста, але зараз утримуємо позиції в промзоні.

"Кількість обстрілів Сєверодонецька і Лисичанська збільшилася десятки разів. На Луганщині міст із ситуацією, яку можна порівняти з Маріуполем, багато: Щастя, Попасна, Рубіжне. Зараз росіяни рівняють із землею Сєверодонецьк і Лисичанськ", - зауважив очільник регіону.

За даними Луганської ОВА, рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1 000 кв. метрів в Лисичанську. Війська РФ обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів.

"Крім пекарні постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Під час ворожого обстрілу Привілля зазнала поранень місцева жителька. До лікарні її доправили поліцейські. Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. Скільки у Сєверодонецьку – порахувати важко, бо там точаться вуличні бої. Втім, Збройні сили України тримають оборону. У цьому пересвідчився і Глава держави, який вночі відвідав наші передові позиції на Луганщині", – зазначив Гайдай.

Він додав, що після ворожих обстрілів постраждала також цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойова міць окупантів знизилася завдяки успішним контратакам ЗСУ в Сєверодонецьку, - американський Інститут вивчення війни

Ситуація в Сєверодонецьку дещо погіршилася, наразі ЗСУ утримують позиції в промзоні, - Гайдай 01
Ситуація в Сєверодонецьку дещо погіршилася, наразі ЗСУ утримують позиції в промзоні, - Гайдай 02
Ситуація в Сєверодонецьку дещо погіршилася, наразі ЗСУ утримують позиції в промзоні, - Гайдай 03
Ситуація в Сєверодонецьку дещо погіршилася, наразі ЗСУ утримують позиції в промзоні, - Гайдай 04
Ситуація в Сєверодонецьку дещо погіршилася, наразі ЗСУ утримують позиції в промзоні, - Гайдай 05
Ситуація в Сєверодонецьку дещо погіршилася, наразі ЗСУ утримують позиції в промзоні, - Гайдай 06

Також повідомляється, що із мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляні Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка.

Окупанти вели штурмові дії в районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Авіаційних ударів завдано по цивільній інфраструктурі в Лисичанську.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
Вчора хтось в коментах на цензорі на Бутусова гнав, що він тіпа реально не в курсі, що Мар'яша Безумна відбила 50% Сєверодонецька...
Вже нема питань до Бутусова?
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06.06.2022 11:13
+24
А скільки зелені підори вже вилили помиїв на Бутусова за правду.
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06.06.2022 11:15
+18
А на Бутусова гнали. Спасибо Бутусову, что говорит правду. Это очень нужно при такой-то владе
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06.06.2022 11:19
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Гайдаю краще гайнути зі своєю брехнею за російським кораблем. Кого ви три дні дурили, своїх громадян?
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06.06.2022 11:12 Відповісти
Дурили про що? Інформація про контратаки була підтверджена з дуже багатьох джерел.

Те, що зараз відступили - ну так ніхто і не обіцяв СД утримувати.
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06.06.2022 11:25 Відповісти
Дурило на сайті один ти, ще і клоун. Контратака, де відбили пів міста і на другій день знову в промзоні опинилися свідчить, що Бутусов учора казав правду.
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06.06.2022 11:36 Відповісти
Дурили, що відбили половину міста, коли фактично утримували тілтьки промзону і один квартал. Бо крам "зеленої" брехливої влади є друзі, які знаходятьмя прямо там і вони знають краще.
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06.06.2022 11:42 Відповісти
Підтвердження від багатьох джерел це яких? Ніхто там пів міста учора не відбивав, це вже зрозуміло останньму йолопу. Гайдай кинув у медіапростір фейкову перемогу, а інші "джерела" її підхватили. Була контратака, яка дозволила хлопцям організовано відійти у назад на позиції.
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06.06.2022 11:47 Відповісти
То ж Гидрант приезжал, вот и нужны были победы, а как Гидрант поехал, вертай всё в зад. Гайдай - карьерист и пидлабузник, веры ему нет.
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06.06.2022 11:55 Відповісти
Вчора хтось в коментах на цензорі на Бутусова гнав, що він тіпа реально не в курсі, що Мар'яша Безумна відбила 50% Сєверодонецька...
Вже нема питань до Бутусова?
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06.06.2022 11:13 Відповісти
Ну не кажіть, з усих утюгів вчора гнали пра перемогу, один Бутусов розносив зраду, а виявилось навпаки. Шо там Безугла, разом з енералами подільского паркетно-зализного округу продовжуе керевати обороною, чи вони вже в Київі перемагають.
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06.06.2022 11:20 Відповісти
А скільки зелені підори вже вилили помиїв на Бутусова за правду.
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06.06.2022 11:15 Відповісти
ситуація постійно змінюється не розганяйте зраду там де їі нема.
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06.06.2022 11:26 Відповісти
Зради не було. Був 3.14здеж від Гайдая.
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06.06.2022 11:39 Відповісти
Під розписку.
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06.06.2022 11:48 Відповісти
Півміста, це не вулиця із рук в руки. Це півміста. Не кажіть маячню, будь ласка.
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06.06.2022 11:49 Відповісти
Це писали зелені підори гандона подоляка.

⚡️⚡️Как говорят, вспомнишь про говно, вот и оно. Порохобот Бутусов решил вытащить язык из задницы и таки найти зраду. Говорит, плохо воюют ВСУ в Северодонецке и информация Генштаба, Гайдая, да и наши источники о том, что армия отбросила рашистов к восточной части города является неправдой.

Ну очень хочется Бутусову, чтобы поскорее пал Северодонецк. Ведь тогда он сможет вновь надуть пузырек «зрады» и существовать в нем, получая деньги за свое зрадофильство.

Особенно любопытно, что Бутусов вещает в стиле Кадырова и кадыровцев, которые снимают видосики с окраин Сееродонецка, выдавая их за полный контроль над городом.

Таки правду говорил о Бутусове Тарас Чмут из «Повернись живим». Он просто политическая фигура. Кроме откровенно безумного желания славы ценой правды у Бутусова есть цель капитализировать свой бред в политическую карьеру. К счастью, он живет в демократической Украине, ведь в России его хоть и похваливает пропагандист Коц за наводки, но посадили бы надолго за такое вредительство во время войны.
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06.06.2022 12:42 Відповісти
Гайдаю поменше 3,14здіти треба.
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06.06.2022 11:15 Відповісти
це стиль і методи роботи "зеленої влади" - брехати, дуже брехати, максимум брехати.
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06.06.2022 11:31 Відповісти
Робота така. Йому ж за це гроші платять. Та й Зєлєнскому потрібно було перед круїзом до Лисичанська зробити приємний інформаційний фон.
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06.06.2022 11:50 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.06.2022 11:17 Відповісти
А на Бутусова гнали. Спасибо Бутусову, что говорит правду. Это очень нужно при такой-то владе
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06.06.2022 11:19 Відповісти
Так щось бистро погіршало,коли Бутусов правду опублікував. Чого ще ми не знаємо? Бо мене 60% окупованої частини Запоріжжя якось заставило задуматись. Україна воює яи тільки забаганки слуг виконує
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06.06.2022 11:19 Відповісти
городские бои. ситуация может быстро меняться в любую сторону. там сложно определить реальную обстановку.
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06.06.2022 11:28 Відповісти
Чтобы город за ночь сдать, бежать нужно галопом. Вчера вечером зачистка города, а сегодня утром опять в промке? Быть этого не может.
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06.06.2022 12:00 Відповісти
А скільки бруду на Бутусова вылили вчора горе-коментатори? Дехто казав, що Бутусов, брехло, обіженка і т.д. Де ви?

Украинский Офицер в отставке

Я розумію що гірка правда краща за солодку брехню, але в цьрму випадку навпаки. ЗСУ дійсно контролюють половину міста. Це правда. Терорист Гіркін це підтвердив. У орків на сайтах срач з цього приводу теж і на картах британської розвідки теж видно що ЗСУ контролюють півміста. Бутусов не в Сєвєродонецьку.
________________
Александр Глазков

Складывается такое впечатление , что у Бутусова есть цель разоблачить Гайдая.
________________
Mannerheim 8cfb2488

Бутусов явно обиделся. Даже по независимым данным, которые ведут спутниковый трекинг боев в реальном времени, бои в Северодонецке проходят в северо-восточной части города.
_______________

Night Hunter 125d33c5

Те що було 2 днів тому вже неактуально. Я от знаю іншу інфу від військового, що там знаходиться. Що більше половини міста контролює українська армія. І просувається далі.

___________
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06.06.2022 11:30 Відповісти
Каким образом полностью деморализованные, с упадническими настроениями необученные орки- дезертиры наступают ?
Кто то каждодневно нам заливает сводку-фигню.Но я не скажу кто - забанят.
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06.06.2022 11:32 Відповісти
Масою гонять.Відволікаючий вогневий маневр.
На який нам теж, не можна не звертати уваги.
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06.06.2022 11:45 Відповісти
Там усе просто. Артою та авіацію випалюють крок за кроком все живе й неживе, так так і сунуть поступово. При такій перавазі в тяжкому озброєнні не треба бути спецназом, щоб просуватися.
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06.06.2022 12:07 Відповісти
Якого дідька він дає інформацію, яка просто протилежна за попередню?
Він Голова ОВА - чи оте, ******?
Нехай займається своїми прямими обов'язками, а не стрімить новини.
Займається гуманітарними питаннями. А не тарабантям.
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06.06.2022 11:43 Відповісти
Зєлєнскій поїзав, позитивного фону вже не треба, тож можнв і правду сказати.
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06.06.2022 11:51 Відповісти
Через пару дней появится информация, что ВСУ совершили тактический отход с Северодонецка......... Я не эксперт, но не обязательно им быть чтобы понять - в ближайшее время Рашка оккупирует всю Донецкую и Луганскую область полностью....... Чудес не бывает, они бросили туда огромное количество войск.......
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06.06.2022 11:53 Відповісти
Також так думаю. Але маю надію, що Україна все ж отримає західну зброю і зможе відбити своє і хлопці зараз на фронті ризикують життям не просто так.
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06.06.2022 12:02 Відповісти
То хто тут правду пише - Юрій Бутусов чи Гайдай ?!!
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06.06.2022 11:55 Відповісти
Після піар-брехні для Найвеличнішого повертаємось до реальності?
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06.06.2022 12:00 Відповісти
Після візитів зе завжди якась біда настає.
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06.06.2022 12:11 Відповісти
Приберіть з штабу ту безуглу поки ще не все зламано.
Моя думка це вона штовхнула в контр наступ.І якщо і далі там будуть бездарі керувати добром не закінчиться.
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06.06.2022 12:19 Відповісти
Только очень наивные люди могут судить об успехах или неуспехах наших войск на основании сводок о процентном соотношении занятых врагом кварталов в отдельном городе. Козе понятно, что это локальные уличные бои, цель которых максимально выбивать технику и живую силу противника. Можно конечно снять с севера или с юга пару бригад и кинуть их под ракетные обстрелы в Северодонецке. Все равно у раши останется достаточно пушек и снарядов. Конечно, нужно бороться за каждый наш населенный пункт, но любой ценой, пока что наше основное оружие это наши солдаты и офицеры, которых нужно стараться беречь. А те временно оставленные кварталы и улицы рано или поздно мы отобьем назад.
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06.06.2022 12:20 Відповісти
С такими думками як у вас мабуть без бою здавали Каховку, Мелітополь та Енергодар, бо там степ і відкрита місцевість. А в Гуляйполі та Оріхові, бачте, не відкрита місцевість. Рано чи пізно відіб'ємо це коли і якою ціною? Це як Порошенко здавав Донбас на мінських договорняках, кажучи що немає військового вирішення, але ми от як як підготоємося та як підемо... коли потім, коли він два сроки на Банковій відсидить. Так підготувався що всі стугни та нептуни продав тайцям та арабам і жодного патронного заводу не відкрив. Грім Та Вільха теж не отримали держ замовлення ні при Пршенко ні при Зеленському. Та що там, сивочолий крадун полігон Широкой лан навіть не збудував. Це там де військові по коліно в багні жили у палатках. Замість казарм - котельня та фундамент. Бо все треба було вкрасти. А Боневтік прийшов, збудував і пропіарився хоча вкрав на дорогах значно більше.
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06.06.2022 12:41 Відповісти
Как ни странно, даже рад этой новости. Если бы у кацапов хватило мозгов нормально воевать, то они бы устроили так называемое "паническое бегство", побросав кучу техники и прямо заманили бы на 5км в погоню за ними (в облачную, дождливую погоду, ну и время подобрав, чтобы спутники не видели ничего). А затем налетели по 20 самолетов с каждого из флангов и просто разбомбили бы авиабомбами все что есть, по своим чуть что тоже бы ударили. А остальных наших взяли бы в окружение. И это было бы катастрофой, сразу под Славянск за одну ночь прорвали бы фронт. Уверен, что это бы сработало. Наши бы еще десятки видео сразу стали выкладывать, палить позиции, вооружение, численность войск.

Вести бой там, где у кацапов есть 3-5км подвести свою технику без обстрела нашей артой, - крайне глупое занятие. Выбивать у кацапов нужно ракеты (от самолетных до РСЗО) и крупнокалиберные снаряды, а не позволять им наносить мощные удары теми снарядами, которые они практически не тратили еще и которых еще много в запасе. Также бить по дронам, тем же форпостам, их может еще штук 50 осталось рабочих. На вертушку поставить радар нормальный и наводится ракетами, неужели даже таких ракет и подвесов нету? Если нету, то надо упор делать именно на воздух. РСЗО при наличии у кацапов дронов и авиации погоды не сделают, у американцев просто нету массового количества ракет. РСЗО живую силу поражает в первую очередь, а по танку может рядом 2 ракеты упасть и у него критических повреждений не будет, а нам надо бить именно танки и именно в неремонтнопригодное состояние.
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06.06.2022 12:48 Відповісти
 
 