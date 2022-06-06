Ситуація в Сєверодонецьку дещо погіршилася, наразі ЗСУ утримують позиції в промзоні, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ситуація в Сєверодонецьку дещо погіршилася, наразі відбуваються дуже динамічні бої.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час контрнаступу було відбито половину міста, але зараз утримуємо позиції в промзоні.
"Кількість обстрілів Сєверодонецька і Лисичанська збільшилася десятки разів. На Луганщині міст із ситуацією, яку можна порівняти з Маріуполем, багато: Щастя, Попасна, Рубіжне. Зараз росіяни рівняють із землею Сєверодонецьк і Лисичанськ", - зауважив очільник регіону.
За даними Луганської ОВА, рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1 000 кв. метрів в Лисичанську. Війська РФ обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів.
"Крім пекарні постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Під час ворожого обстрілу Привілля зазнала поранень місцева жителька. До лікарні її доправили поліцейські. Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. Скільки у Сєверодонецьку – порахувати важко, бо там точаться вуличні бої. Втім, Збройні сили України тримають оборону. У цьому пересвідчився і Глава держави, який вночі відвідав наші передові позиції на Луганщині", – зазначив Гайдай.
Він додав, що після ворожих обстрілів постраждала також цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки.
Також повідомляється, що із мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляні Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка.
Окупанти вели штурмові дії в районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.
Авіаційних ударів завдано по цивільній інфраструктурі в Лисичанську.
Будь ласка, зачекайте...
Те, що зараз відступили - ну так ніхто і не обіцяв СД утримувати.
Вже нема питань до Бутусова?
⚡️⚡️Как говорят, вспомнишь про говно, вот и оно. Порохобот Бутусов решил вытащить язык из задницы и таки найти зраду. Говорит, плохо воюют ВСУ в Северодонецке и информация Генштаба, Гайдая, да и наши источники о том, что армия отбросила рашистов к восточной части города является неправдой.
Ну очень хочется Бутусову, чтобы поскорее пал Северодонецк. Ведь тогда он сможет вновь надуть пузырек «зрады» и существовать в нем, получая деньги за свое зрадофильство.
Особенно любопытно, что Бутусов вещает в стиле Кадырова и кадыровцев, которые снимают видосики с окраин Сееродонецка, выдавая их за полный контроль над городом.
Таки правду говорил о Бутусове Тарас Чмут из «Повернись живим». Он просто политическая фигура. Кроме откровенно безумного желания славы ценой правды у Бутусова есть цель капитализировать свой бред в политическую карьеру. К счастью, он живет в демократической Украине, ведь в России его хоть и похваливает пропагандист Коц за наводки, но посадили бы надолго за такое вредительство во время войны.
Украинский Офицер в отставке
Я розумію що гірка правда краща за солодку брехню, але в цьрму випадку навпаки. ЗСУ дійсно контролюють половину міста. Це правда. Терорист Гіркін це підтвердив. У орків на сайтах срач з цього приводу теж і на картах британської розвідки теж видно що ЗСУ контролюють півміста. Бутусов не в Сєвєродонецьку.
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Александр Глазков
Складывается такое впечатление , что у Бутусова есть цель разоблачить Гайдая.
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Mannerheim 8cfb2488
Бутусов явно обиделся. Даже по независимым данным, которые ведут спутниковый трекинг боев в реальном времени, бои в Северодонецке проходят в северо-восточной части города.
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Night Hunter 125d33c5
Те що було 2 днів тому вже неактуально. Я от знаю іншу інфу від військового, що там знаходиться. Що більше половини міста контролює українська армія. І просувається далі.
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Кто то каждодневно нам заливает сводку-фигню.Но я не скажу кто - забанят.
На який нам теж, не можна не звертати уваги.
Він Голова ОВА - чи оте, ******?
Нехай займається своїми прямими обов'язками, а не стрімить новини.
Займається гуманітарними питаннями. А не тарабантям.
Моя думка це вона штовхнула в контр наступ.І якщо і далі там будуть бездарі керувати добром не закінчиться.
Вести бой там, где у кацапов есть 3-5км подвести свою технику без обстрела нашей артой, - крайне глупое занятие. Выбивать у кацапов нужно ракеты (от самолетных до РСЗО) и крупнокалиберные снаряды, а не позволять им наносить мощные удары теми снарядами, которые они практически не тратили еще и которых еще много в запасе. Также бить по дронам, тем же форпостам, их может еще штук 50 осталось рабочих. На вертушку поставить радар нормальный и наводится ракетами, неужели даже таких ракет и подвесов нету? Если нету, то надо упор делать именно на воздух. РСЗО при наличии у кацапов дронов и авиации погоды не сделают, у американцев просто нету массового количества ракет. РСЗО живую силу поражает в первую очередь, а по танку может рядом 2 ракеты упасть и у него критических повреждений не будет, а нам надо бить именно танки и именно в неремонтнопригодное состояние.