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Українські артилеристи завершили навчання із застосування німецьких САУ PzH 2000 та перейшли до практики. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські артилеристи завершили теоретичну підготовку щодо застосування німецьких гаубиць PzH 2000 та перейшли до практичного застосування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.

"Наші артилеристи завершили теоретичну підготовку на німецьких САУ PzH 2000 та перейшли до практичного застосування. При цьому група українських, нідерландських та німецьких фахівців зібралися разом та адаптували програмне забезпечення PzH 2000. Так, наші модернізували самохідні гаубиці PzH 2000 та доопрацювали програмне забезпечення систем озброєння, яке невдовзі нищитиме ворога", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина почала тренувати військових ЗСУ на гаубицях PzH 2000

Українські артилеристи завершили навчання із застосування німецьких САУ PzH 2000 та перейшли до практики 01

Також дивіться: Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний. ФОТОрепортаж

Українські артилеристи завершили навчання із застосування німецьких САУ PzH 2000 та перейшли до практики 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Слава ЗСУ!
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06.06.2022 11:22
+21
меня больше интересует каким боком на этом сайте ты, "путешественник"?
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06.06.2022 11:30
+18
хрести не займати а шо німці не бояться що сау попоадудь до рашистів ?
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06.06.2022 11:22
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Слава ЗСУ!
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06.06.2022 11:22 Відповісти
меня больше интересует каким боком на этом сайте ты, "путешественник"?
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06.06.2022 11:30 Відповісти
Цей кацапчик тут вже декілька днів по краю ходить
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06.06.2022 11:36 Відповісти
Oleksandr Novykov

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Я читаю: 0

Регистрация:05.05.2022
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06.06.2022 11:56 Відповісти
практика -должна быть только по кацапам
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06.06.2022 12:03 Відповісти
хрести не займати а шо німці не бояться що сау попоадудь до рашистів ?
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06.06.2022 11:22 Відповісти
Мала вірогідність. САУ в атаку не їздять і на передку рідко з'являються. Тим більше - такі цінні.
Щоб рашисти їх захопили - це має бути оточення великої групи військ.
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06.06.2022 11:25 Відповісти
а не пошла бы ты нахуабей вместе с шольцем? ещё одно вылезло
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06.06.2022 11:31 Відповісти
Начинаешь тошнить.
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06.06.2022 11:42 Відповісти
Звичайно маємо. Обіцяні леопарди, дві сотні мардерів і сотню гепардів. А ще 5 тис шоломів обіцяних в перші дні ВВ.
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06.06.2022 11:52 Відповісти
тебе можно только кала ложку
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06.06.2022 12:01 Відповісти
Так, с асфальтом-к Зеленскому. Критиковать можно, хамить, как делают Зеленский, Ермак и Мельник-контрпродуктивно. На то дипломатам и политикам рот, что бы уметь достигать целей. А хамить-можно со сцены Квартала, в адрес того кого надо.
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06.06.2022 14:15 Відповісти
Та наші хрести майже такі, ми ж теж нацисти.
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06.06.2022 13:18 Відповісти
Крест на борту - просто суперэпик)) А че за красный скотч?
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06.06.2022 11:25 Відповісти
Це не скотч, а пов'язка. Там написи "учасник", "інструктор" та ін.
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06.06.2022 11:29 Відповісти
если ты имеешь ввиду на рукаве у стрелка то в ВСУ время от времени меняют расцветку идентификации
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06.06.2022 11:30 Відповісти
Черговий по САУ.
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06.06.2022 11:35 Відповісти
Теоретичну підготовку завершили? Це що, жарт? Ще півроку практикуватися будуть чи що?🤦
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06.06.2022 11:28 Відповісти
да, реалии такие , увы....с такими темпами - это будет очень нехорошо для Укрианы..а сколько таких сау украина получит 9 штучек или еще меньше?! ну это смешно....
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06.06.2022 12:13 Відповісти
Почему французские, норвежские, словацкие САУ уже давно успешно используются на фронтах, а немецкие надо месяцами изучать?
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06.06.2022 11:30 Відповісти
немецкий аналоговнєт, нанатєхналогіі сасісок і пива
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06.06.2022 11:32 Відповісти
они их потом ещё красить месяц будут, месяц сохнуть, паковать - два месяца, а потом глядишь и не потребуются уже...
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06.06.2022 11:33 Відповісти
Litve kak zakupili takyje pol goda na ucenijax byli.Tak tut ecio bystro podgotovili za mesiac gde to
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06.06.2022 11:43 Відповісти
Очікувано. У німців такі самі червоні пов'язки в ходу, як у москалів.
Ще білий круг всередину і чорну свастику.

Сподіваюся, нашим хлопцям в тому місці рука свербіти не буде...
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06.06.2022 11:44 Відповісти
Potomu chto dlja visokotochnoi tehniki nuzhna sootvetstvujuschaja proizvodstvenaja baza. Nelzja delatj takoje na sovetskih stankah u kotorih polveka i bolshe za spinoi.
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06.06.2022 12:09 Відповісти
И это еще на 9-м, пля, году войны. На 9-м, Карл!! Брониками даже не обеспечены.
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06.06.2022 12:10 Відповісти
Kresti na bortu - eto zhestj Prjamo po skrepam.
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06.06.2022 12:07 Відповісти
rusnja , shtanishki pamoi , kazhetsa ti nasral v nih ......oi kak vanjajet 🤮
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06.06.2022 12:21 Відповісти
как в картохе однокнопочній слив ватніх фрагов
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06.06.2022 12:29 Відповісти
буду ругательно говорить извините. чую что скоро ВСУ в.....бут Российских оккупантов. ну прям сильно чуется.
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06.06.2022 14:05 Відповісти
 
 