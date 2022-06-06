Українські артилеристи завершили навчання із застосування німецьких САУ PzH 2000 та перейшли до практики. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські артилеристи завершили теоретичну підготовку щодо застосування німецьких гаубиць PzH 2000 та перейшли до практичного застосування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.
"Наші артилеристи завершили теоретичну підготовку на німецьких САУ PzH 2000 та перейшли до практичного застосування. При цьому група українських, нідерландських та німецьких фахівців зібралися разом та адаптували програмне забезпечення PzH 2000. Так, наші модернізували самохідні гаубиці PzH 2000 та доопрацювали програмне забезпечення систем озброєння, яке невдовзі нищитиме ворога", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+30 Natalia Linnik
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+21 Andrey Levenov
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Регистрация:05.05.2022
Щоб рашисти їх захопили - це має бути оточення великої групи військ.
Ще білий круг всередину і чорну свастику.
Сподіваюся, нашим хлопцям в тому місці рука свербіти не буде...