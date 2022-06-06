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В Херсоні окупанти влаштували смертельну ДТП. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Росіяни на викраденому автомобілі протаранили автівку місцевих мешканців. Загинули двоє херсонців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Аварія сталася на проспекті Ушакова.

Військові РФ на вкраденому позашляховику мчали на червоне світло і в’їхали в автомобіль херсонців. Наразі відомо про 2 загиблих місцевих жителів. За непідтвердженими даними, ще чотирьох людей доправили до лікарні.

Російський військовий, який був за кермом позашляховика, виліз через розбите скло автомобіля та втік з місця події на броньованій машині "Тигр".

Читайте: Вранці у Херсоні було чути вибухи

Через те, що окупанти відключили у місті зв'язок, очевидці не змогли вчасно викликати швидку допомогу.

В Херсоні окупанти влаштували смертельну ДТП 01
В Херсоні окупанти влаштували смертельну ДТП 02

Автор: Ольга Лузан
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ЗНАЙДІТЬ ВРАЖИНУ І ВБИЙТЕ. ХЕРСОНЦІ, ВИ КОЛИ СПРОТИВ ПОЧНЕТЕ ЧИНИТИ?????????????? КОЛИ ПРИБЄТЕ ЗРАДНИКІВ САЛЬДО І СТРЕМОУСОВА ????????
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06.06.2022 11:48 Відповісти
Чим вони вб'ють ? Зелені пітари здаючи місто навіть зброї не роздали бажаючим партизанити
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06.06.2022 11:54 Відповісти
а якби й роздали, то списки передали б москалям. Бо списки всіх мисливців опинилися в руках окупантів.
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06.06.2022 13:03 Відповісти
это ж русские освободители, им можно
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06.06.2022 11:49 Відповісти
біда -- шо тут скажеш
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06.06.2022 11:50 Відповісти
Кацапы чувствуют себя в Херсоне хозяевами. Скоро будут отстреливать украинцев из спортивного интереса кто больше. Так кто ж розминировал Чонгар и кто ответит за сдачу Херсонщины? Или малорос зеленский так и будет молчать в тряпочку
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06.06.2022 11:52 Відповісти
А с чего решили будто кто то минировал?)
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06.06.2022 12:09 Відповісти
Кацапи дрьобані і хто вас кликав до України творити такі злочини ?

Кожного дня кажу , що вас всіх чекає смерть на нашій землі і навіть не встигнете , насолодитись вкраденим в нашій країні 😠вам все боком вилізе !!
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06.06.2022 11:53 Відповісти
В оккупированном Херсоне и других городах выходить на улицу смертельно опасно. Кто выезжает на машине вообще - смертник. Или машину заберут, или расстреляют....
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06.06.2022 11:58 Відповісти
Освободили! А так бы это были бы солдаты НАТО.
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06.06.2022 12:58 Відповісти
 
 