Війська РФ обстріляли 7 населених пунктів на Донеччині, є жертви, зруйновано 26 цивільних об’єктів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу окупанти обстріляли 7 населених пунктів на Донеччині, вбили та поранили мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Зафіксовано 11 ударів ракетами"повітря-земля", реактивними системами залпового вогню "Град", артилерією, танками. Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів. На місцях обстрілів правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ.

Як зазначається, російські війська били по населених пунктах: Авдіївка, Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ, Часів Яр, Нью-Йорк, Хромове.

Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, багатоповерхівку, приміщення швидкої медичної допомоги, завод, сільськогосподарське підприємство та техніку, критичну інфраструктуру.

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