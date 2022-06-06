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Ліквідовано бурята-"вагнерівця" Анданова, який воював проти України з 2014 року. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники ліквідували найманця з ПВК "Вагнера" Володимира Анданова, який воював проти України на Донбасі ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, інформує Цензор.НЕТ.
"Улюбленець російських пропагандистів, найманець ЧВК вагнер анданов володимир "ваха" з Бурятії офіційно денацифікований та демілітаризований, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Анданов вбивав мирне населення Донбасу ще в 2014 році, а після цього відправився в Сирію. Він став найманцем ПВК "Вагнера", а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він знову відправився воювати проти України.
Топ коментарі
+86 Lanigram
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+78 Olga Mansika
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+72 botoks
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Будь ласка, зачекайте...
Земля стекловатой биомусору.
Звідки я це знаю? - бо я знаю, як виглядають саме монголи. Учився з ними і жив з одним в одній кімнаті гуртожитку. Предки завжди оставляють потомкам свою генетичну особливість. Татарські риси є в багатьох. Монгольських (як в оцього бурята) - не бачив ніде.
Без Пороха , су@ а подоляцька і пер@ нути не можеш 😡
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
"
Може хтось фотожабу зробить?
До кАбзона ****** узкожопа!!!
З.І. В сортах гівна не розбираюся і вам не раджу.
Мне не интересны все эти особенности бурятов. Главное в том, что они пришли нас убивать.
зверніть увагу: зліва молодша і дуже схожа на ту що справа. Ніби мама і доця. Явно не бурятки. А виходить їх сожитєль і кармілєц таки той... здох. Соболєзную. якже ви тепер без широкої бурятської спини?
. .
Прощай улан-удэ
Не дошёл.