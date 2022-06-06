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війна (56620) ліквідація (1958) 35 окрема бригада (44)

Ліквідовано бурята-"вагнерівця" Анданова, який воював проти України з 2014 року. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники ліквідували найманця з ПВК "Вагнера" Володимира Анданова, який воював проти України на Донбасі ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, інформує Цензор.НЕТ.

Ліквідовано бурята-вагнерівця Анданова, який воював проти України з 2014 року 01

"Улюбленець російських пропагандистів, найманець ЧВК вагнер анданов володимир "ваха" з Бурятії офіційно денацифікований та демілітаризований, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Анданов вбивав мирне населення Донбасу ще в 2014 році, а після цього відправився в Сирію. Він став найманцем ПВК "Вагнера", а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він знову відправився воювати проти України.

Також читайте: Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+86
Пока, Чита! Пока, Улан удэ!
Земля стекловатой биомусору.
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06.06.2022 11:53
+78
До війни мені якось байдуже було до тих бурятів-живуть собі десь в ******,та й живуть.Але зараз вже лише від слова "бурят"блювотний рефлекс і огида ,як від купи гнилого смердючого сміття.Це тавро на їх народові надовго,може й назавжди- гидкі,тупі,мерзенні живодери і мародери
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06.06.2022 11:57
+72
воин ваты и говна
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06.06.2022 11:52
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воин ваты и говна
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06.06.2022 11:52 Відповісти
и палок
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06.06.2022 12:13 Відповісти
да уж не пожрать *********** свинье, больше тухлого омуля..............
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06.06.2022 20:57 Відповісти
это чмо жило в убогом мирке и ушло в печку
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07.06.2022 09:02 Відповісти
Пока, Чита! Пока, Улан удэ!
Земля стекловатой биомусору.
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06.06.2022 11:53 Відповісти
не вернуться больше, свинособаке в Улан на Уде................
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06.06.2022 20:58 Відповісти
Хто вперто шукає Смерть - того вона сама знайде
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06.06.2022 11:53 Відповісти
очередной кандидат к лику святых накацапии
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06.06.2022 11:54 Відповісти
Всі там суки будете.
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06.06.2022 11:54 Відповісти
Яка противна рожа. Не тому що він бурят, а просто противна рожа.
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06.06.2022 11:55 Відповісти
Истинный россиянин, ****.
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06.06.2022 13:14 Відповісти
ГлаZ yZкий - Zначит pyZZкий!
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06.06.2022 17:59 Відповісти
Гуманоїдна рожа, або просто гімноїдна-московитська, тому й така огидна.
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06.06.2022 14:34 Відповісти
Косорылый возомнил себя Дунканом Маклаудом, да рылом не вышел. Гори в аду .
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06.06.2022 11:56 Відповісти
Не вважаю що цього чебурека треба прославляти навіть якщо він здох
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06.06.2022 11:56 Відповісти
земля - бетоном..., первый раз эта тварь засветилась на улице моего родного города..., надеюсь все твари из того ролика уже сгнили...
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06.06.2022 11:57 Відповісти
Боевой бурят ах как я рад , вперед к коБздону чурка узкоглазая
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06.06.2022 11:57 Відповісти
До війни мені якось байдуже було до тих бурятів-живуть собі десь в ******,та й живуть.Але зараз вже лише від слова "бурят"блювотний рефлекс і огида ,як від купи гнилого смердючого сміття.Це тавро на їх народові надовго,може й назавжди- гидкі,тупі,мерзенні живодери і мародери
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06.06.2022 11:57 Відповісти
👍1000%.
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06.06.2022 12:20 Відповісти
Не знаю чи вони всі схожі на одне обличчя, але такий самий на блокпосту житомирської траси вивертав все в машині, на якій я евакуювався в березні з бучанського району. Телефон розтрощив, але нас відпустив. Знайомі розповідали що наступні дні вже нікого не відпускали, всіх розстрілювали... .
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06.06.2022 12:48 Відповісти
Вони просто намагаються стати русскімі, але не виходить бо москалі кажуть на них морда плюскій, глаз узкій. Колоніальний режим перетворив більшу частину корінних народів московітської імперії в жалюгідну бидломасу що цурається власної ідентичності та мріє стати рюскім щоб над ним не насміхались.
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06.06.2022 19:12 Відповісти
Чингизхан тот из рода умных был. А это -- так, дурак без роду и племени (они ж себя русскими считают).
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06.06.2022 12:06 Відповісти
"Рашка - тюрьма народів" не просто так говорять
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06.06.2022 12:08 Відповісти
наш непризнаний офіційно історик В. Білінський у своїй Історії України-Руси писав, що казахи, поряд з якими він прожив більше двадцяти років, запевняли його: Чінгіз походить із казахських родів а не монгольських. Мова схожа, бо тюрська. Але совєцька історія називає завойовників монголо-татарами. Хоча саме монголів на нашій і на території майбутньої московії просто не було.
Звідки я це знаю? - бо я знаю, як виглядають саме монголи. Учився з ними і жив з одним в одній кімнаті гуртожитку. Предки завжди оставляють потомкам свою генетичну особливість. Татарські риси є в багатьох. Монгольських (як в оцього бурята) - не бачив ніде.
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06.06.2022 12:47 Відповісти
Это хорошо, но долго тварь землю топтала.
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06.06.2022 11:58 Відповісти
У "зелених" траур. Не для того вони їх здавали московії, щоб тут їх хтось вбивав, так 73%?
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06.06.2022 11:58 Відповісти
А размінований Чонгар в очі тобі не коле, з"***** ???
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06.06.2022 12:41 Відповісти
То тобі щось в дупі застрягло , пляснява зелена

Без Пороха , су@ а подоляцька і пер@ нути не можеш 😡
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06.06.2022 12:52 Відповісти
Демілітаризовано.
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06.06.2022 11:59 Відповісти
Ну что, успел купить "Ладу" с АБС ?
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06.06.2022 12:00 Відповісти
Как сказал один жмурик,вы бурят?как я рад.
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06.06.2022 12:00 Відповісти
Лубянский рупор конашенков прав, когда заявляет о том, что в армии россии потерь нет, однако в армии бурятии...!
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06.06.2022 12:00 Відповісти
дебурятизация будет продолжена и достигнет поставленых целей ...
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06.06.2022 12:01 Відповісти
Детатаро-монголизация
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06.06.2022 12:06 Відповісти
дечурбанизация будет продолжена и достигнет поставленых целей ...
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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06.06.2022 23:24 Відповісти
ОБКУРИВСЯ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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06.06.2022 12:01 Відповісти
Какого хера этому монголу до бандеровца, пусть на чингизхана уже дрочат.
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06.06.2022 12:03 Відповісти
Успокоением для родни будет,что сбил 8 самолетов,подбил 16 танков и уничтожил 150 бандеревцев,а погиб закрыв своей грудью установку Град ,которая била по мирным гражданам Украины.
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06.06.2022 12:04 Відповісти
Це воно - "воинѣ"?, - воно - підарас, як і інші кацапи - в пекло до їх кобздонівських чортів.
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06.06.2022 12:04 Відповісти
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06.06.2022 12:06 Відповісти
Скотина утилизирована!Мир стал чище!
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06.06.2022 12:06 Відповісти
Хто ще не розуміє хто це, це той хто казав: "Прівєт Улан-Уде
"
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06.06.2022 12:07 Відповісти
***** лопате с глазами
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06.06.2022 12:07 Відповісти
Пака на радную Улан-Удє
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06.06.2022 12:07 Відповісти
Вже вiд рила впасти можна... було.
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06.06.2022 12:09 Відповісти
посмоктав прутня, воєн
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06.06.2022 12:09 Відповісти
Порівняйте форму черепа з відомою картиною «Крик» Мунка.

Може хтось фотожабу зробить?
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06.06.2022 12:10 Відповісти
Бацилы рускаго мира.
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06.06.2022 12:10 Відповісти
Что за обезьяна из какой то забытых богом ****** вылезла
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06.06.2022 12:13 Відповісти
Нєх...й шастать!
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06.06.2022 12:15 Відповісти
Українці п'ють горілку, Грузини - чачу, кацапи - помиї, а БУРЯТИ що п'ють? З байкалу рачки...
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06.06.2022 12:16 Відповісти
Але й вже ПОТВОРА! Гори у пеклі, ******!
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06.06.2022 12:17 Відповісти
Чортова орда, як і тисячоліття тому, ну нічого, спалимо й ваші *беня.
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06.06.2022 12:18 Відповісти
Ну шо....хаски ????
До кАбзона ****** узкожопа!!!
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06.06.2022 12:19 Відповісти
Сцена з фільми "Вавілон ХХ". Куркулі мочать комуняку і виголошують дуже короткий спіч:---Та й вже!
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06.06.2022 12:21 Відповісти
Этого жмура пусть забирают в Парашу. Из него удобрение сильно вонючее будет.
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06.06.2022 12:22 Відповісти
..земле ей всё едино - апатиты и навоз...
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08.06.2022 06:49 Відповісти
ну ліквідували кусок лайна та й ліквідували ...нах цей кусок кацапського лайна на всіх ресурсах піарити ... бурят здох ну і пох .
З.І. В сортах гівна не розбираюся і вам не раджу.
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06.06.2022 12:25 Відповісти
вот и славненько не придется Владимиру Жолкину записывать с ним интервью.
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06.06.2022 12:26 Відповісти
Чита Улан-Уде - ЗСУ , ........фсьоо....... ¯\_(ツ)_/¯
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06.06.2022 12:28 Відповісти
православный талибан засылает в Украину-Русь буддийских убийц, но они отправляются к кабзону который очень рад, что сжарился бурят.
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06.06.2022 12:32 Відповісти
Так, як буддисти вірять у переродження, то за свої гріхи він і наступного разу народиться на росії
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06.06.2022 12:36 Відповісти
Или в Монголии.
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06.06.2022 13:07 Відповісти
Нахер вам цеи бурят -- убили та и слава БОГУ -- ЛУЧЕ подивіця на морду Рольника -- хоч пацюки бии -- чого він не на фронті - канал Прямии
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06.06.2022 12:34 Відповісти
Бурятская оппозиционерка сказала, что буряты не виноваты. Что их будистская религия требует подчинение начальству. Вот их посылают, а они слушаются.

Мне не интересны все эти особенности бурятов. Главное в том, что они пришли нас убивать.
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06.06.2022 12:35 Відповісти
А в некоторых других религиях предписано убивать неверных (людей иных религий). Так они тоже ни в чем не виноваты когда убивают этих неверных?
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06.06.2022 12:40 Відповісти
чув я в машині по радіо частину її інтерв'ю. Їй все ж досадно було, що буряти ведуть себе подібним чином. Але справа не в послуху начальства. Справа в відсутності хрестиянського виховання на самому глибинному рівні. Чомусь люди думають, що цивілізованість падає їм з неба просто так від народження. Але ж ні. Батьки, спільнота можуть виховати нормальну людину. А можуть виховати нелюдь.
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06.06.2022 12:56 Відповісти
http://ic.pics.livejournal.com/nasha_canada/10046064/585678/585678_original.jpg
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06.06.2022 12:36 Відповісти
Аленей надо было пасти , аленей. А не с таким ***** денацификацией заниматься. И всем было бы ха-ла-се. И покойнику , и нам, а в особенности буряткам.
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06.06.2022 12:38 Відповісти
Однією мавпою меньш.
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06.06.2022 12:56 Відповісти
Це не той, що приймаком був у Донецьку і жив з дочкою і її матірью? А коли вони за нього собачились, він їм обом набив пику і заявив: я тут хазяїн і сам рішаю - кого сьогодні драть буду?
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06.06.2022 12:59 Відповісти

зверніть увагу: зліва молодша і дуже схожа на ту що справа. Ніби мама і доця. Явно не бурятки. А виходить їх сожитєль і кармілєц таки той... здох. Соболєзную. якже ви тепер без широкої бурятської спини?
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06.06.2022 19:13 Відповісти
Ви бурят ? Ох как я вам тут рад . !!
. .
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06.06.2022 13:01 Відповісти
Прощай чита
Прощай улан-удэ
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06.06.2022 14:05 Відповісти
ZOV KaбZoна!
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06.06.2022 18:21 Відповісти
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06.06.2022 13:02 Відповісти
Боже, какое редкое уродище! Корми червей, падло!
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06.06.2022 13:06 Відповісти
2 нарада в сраку (Лесь Поддер...)
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06.06.2022 13:49 Відповісти
Не плакают за "вагнерівцем" ці, тут, що злили візит "вагнерівців" до України по спецоперації?
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06.06.2022 13:53 Відповісти
якась огида вже до цих косоглазих чурок, які не бачили асфальта і унітазів
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06.06.2022 14:20 Відповісти
Денацифікований це хибне формулювання для рускава бурята. Насправді воно дерусифіковане і повернулося "К істокам", знову став просто бурятом. '
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06.06.2022 14:34 Відповісти
А він був серед тих, яких Зеленський "подарував" Путину через Лукашенка
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06.06.2022 14:35 Відповісти
Пока грозные буряты дохнут за руЗький мир ,живя в гавне ,лаптеноги лишают их языка ,природных ископаемых ,да и будущего.
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06.06.2022 14:39 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с) Здох кацап,та і йух з ним. Повітря хоч трохи чистішим стане.
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06.06.2022 14:44 Відповісти
Побольше надо падлюк уничтожать , мир станет чище ...
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06.06.2022 15:28 Відповісти
****** с жалом богомола чисто мразь метр -10.
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06.06.2022 16:55 Відповісти
В кремле устроили геноцид бурятов,почти добровольный.
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06.06.2022 18:36 Відповісти
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06.06.2022 21:06 Відповісти
кобздон. зустрічай поповнення.
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06.06.2022 21:31 Відповісти
Кобзон просто счастлив.
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06.06.2022 23:19 Відповісти
Бурят обыкновенный, шестиламповый, шёл в комплекте с батарейкой.
Не дошёл.
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07.06.2022 05:53 Відповісти
 
 