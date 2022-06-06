Продаж гумдопомоги на Одещині: повідомлено про підозру директору благодійного фонду. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури директору благодійного фонду повідомлено про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівник Центру гуманітарної допомоги, створеного на базі благодійного фонду, підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також отримував безоплатну допомогу від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема шоломів, бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розгрузок, медичних турнікетів тощо. Зібрану гуманітарну допомогу чоловік продавав. Його було затримано під час одержання майже пів мільйона гривень за продаж медичних товарів, військової амуніції та військових приладів.

Досудове розслідування здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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