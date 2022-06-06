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Продаж гумдопомоги на Одещині: повідомлено про підозру директору благодійного фонду. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури директору благодійного фонду повідомлено про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора. 

За даними слідства, керівник Центру гуманітарної допомоги, створеного на базі благодійного фонду, підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також отримував безоплатну допомогу від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема шоломів, бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розгрузок, медичних турнікетів тощо. Зібрану гуманітарну допомогу чоловік продавав. Його було затримано під час одержання майже пів мільйона гривень за продаж медичних товарів, військової амуніції та військових приладів.

Досудове розслідування здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Також читайте: Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

Продаж гумдопомоги на Одещині: повідомлено про підозру директору благодійного фонду 01

Автор: Ірина Дашківська
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крыса
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06.06.2022 12:46 Відповісти
Об это здесь уже писали. Однозначный договорняк с главным распорядителем гуманитарки. Об этом говорит ассортимент и количество.
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06.06.2022 13:41 Відповісти
А що, фото Хероя не знайшлося?
Може, знайдете ще й з написом"земісцевіслуганароду"?
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06.06.2022 12:54 Відповісти
на фляшку крисюка!
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06.06.2022 12:59 Відповісти
Знов дасте підозру?
Подоздрітєльно крав.
Так законно - відберіть статки, банківські рахунки.
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06.06.2022 13:23 Відповісти
ну что за ублюдок
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06.06.2022 13:42 Відповісти
Когда это Одесские жтиды могли бы пройти мимо добра и не ********!! Жиды всю свою историю варовали и на обмане этом наживались!!
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06.06.2022 13:59 Відповісти
Может перестанете уже наконец-то прятать их рыла и фамилии?Или может быть оправдательный приговор?
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06.06.2022 15:59 Відповісти
 
 