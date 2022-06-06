Поліція Рівного перевіряє аеропорт через повідомлення про замінування, евакуйовано персонал. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Рівному до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи й слідчо-оперативна група.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції Рівненської області.
Повідомлення надійшло о 09:45.
"На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП", - пише пресслужба.
Персонал аеропорту було евакуйовано.
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Dmitry Begemotovich
показати весь коментар06.06.2022 13:00 Відповісти Мені подобається 2
Aleksandr
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