Поліція Рівного перевіряє аеропорт через повідомлення про замінування, евакуйовано персонал. ФОТО

У Рівному до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи й слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції Рівненської області.

Повідомлення надійшло о 09:45.

"На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП", - пише пресслужба.

Персонал аеропорту було евакуйовано.

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