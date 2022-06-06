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аеропорт (684) мінування (1159) Рівне (389)

Поліція Рівного перевіряє аеропорт через повідомлення про замінування, евакуйовано персонал. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Рівному до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи й слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції Рівненської області.

Повідомлення надійшло о 09:45.

"На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП", - пише пресслужба.

Поліція Рівного перевіряє аеропорт через повідомлення про замінування, евакуйовано персонал 01

Персонал аеропорту було евакуйовано.

Поліція Рівного перевіряє аеропорт через повідомлення про замінування, евакуйовано персонал 02

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Автор: Наталя Джума
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Смешно конечно, если бы не было так грустно. Заминировать аэропорт, в котором нет ни самолетов, ни пассажиров. Я не совсем понимаю - что делают там сотрудники - кроме конечно охраны. Несколько месяцев назад были случаи когда бомбили аэропорты, и там были погибшие - почему оттуда не убрали людей, если аэропорты сейчас фактически не нужны?
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06.06.2022 13:00 Відповісти
Справа честі для спецслужб - найти пі...ара і повісити за ноги прямо в аеропорту !
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06.06.2022 14:11 Відповісти
То тренування новобранців видали за реал. Щось подібне було з маршруткою в Луцьку. Криза жанру місцевої ГАДміністрації.
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06.06.2022 15:18 Відповісти
 
 