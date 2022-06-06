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Двоє поліцейських передали окупантам табельну зброю на Миколаївщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двом поліцейським на Миколаївщині, які передали табельну зброю окупантам, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підозрювані під час окупації міста Снігурівка, за попередньою змовою, добровільно передали військовим формуванням РФ табельну зброю і боєприпаси - 9 пістолетів "ПМ" та 18 магазинів до них зі спорядженими патронами.

Двоє поліцейських передали окупантам табельну зброю на Миколаївщині, - Офіс Генпрокурора 01

Поліцейським повідомлено про підозру двом працівникам відділення поліції №2 Баштанського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Таких мразот треба без наголосу розстрілювати десь у ліс
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06.06.2022 13:28
+29
..а хто передав "табельні області" цілої України окупанту ще досі з"ясовують?.. "фсЬо нє так однозначно"..(
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06.06.2022 13:31
+15
это тот самый "мусор"
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06.06.2022 13:35
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Таких мразот треба без наголосу розстрілювати десь у ліс
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06.06.2022 13:28 Відповісти
Разголосу .
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06.06.2022 13:58 Відповісти
розголосу
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06.06.2022 15:53 Відповісти
Я розумію , що багато поліціянтів звичайні пристосуванці ,але що по вашому вони повинні були робити , вважайте , що вони здали зброю як полонені , від безвиході бо вже були окупавані і не мали змоги чинити опір , або тоді всім хто здались в полон треба висувати підозру , включаючи "азовців" бо вони склали (здали) зброю за попередньою домовленістю .
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06.06.2022 16:12 Відповісти
й тихенько прикопувати, щоб не плодити непотрібних "бумаг" і різної зарази.
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06.06.2022 14:33 Відповісти
это 99,9% всего личного состава МВС, которым сейчас платят + 30 000грн ежемесячно бонусом!
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06.06.2022 15:28 Відповісти
Под арест. И по закону, с учетом военного времени. А вместо отсидки - отправить на разминирование освобожденных территорий...
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06.06.2022 13:30 Відповісти
А что Снегирёвку уже освободили,а то я что то пропустил или опять заочно подозрения выписываете
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06.06.2022 13:30 Відповісти
..а хто передав "табельні області" цілої України окупанту ще досі з"ясовують?.. "фсЬо нє так однозначно"..(
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06.06.2022 13:31 Відповісти
Так Снигиревка ещё до сих пор под орками
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06.06.2022 13:34 Відповісти
такой бы .да..отстреливался до последнего патрону....
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06.06.2022 13:34 Відповісти
это тот самый "мусор"
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06.06.2022 13:35 Відповісти
да **** хоч побийте їх до смерти ******
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06.06.2022 13:35 Відповісти
При реформах поліції взагалі на поліграфія конкурсанти перевірялися поліграфом на патріотизм чи вони були бутафорські?
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06.06.2022 13:36 Відповісти
проверка полиграфом на конкурсах не имеет юридической силы. это так, скорее информация к размышлениям. да и конкурсы такие себе. "нужные" люди их прошли бы в любом случае.
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06.06.2022 13:46 Відповісти
При атестації міліціонерів в оновлену поліцію багато з тих, хто не пройшов кваліфікацію за рішенням комісії, поновилися на роботу через суд. Тож реформа була неефективна. І в ті часи вона так і задумувалась. Тож нічого дивного, що залишились поліцейські, готові до колаборації з окупантом.
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06.06.2022 13:56 Відповісти
не только в полицию. куча прокуроров люстрированных в 2014-м. причем через европейский суд. теперь государство им платит компенсацию за вынужденный прогул по несколько миллионов.
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06.06.2022 14:36 Відповісти
Пофамильно все 2,5 тысячи можешь назвать?
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06.06.2022 13:45 Відповісти
Не добровільно, а виконуючи наказ Верховного головнокомандуючого, не треба видумувати.
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06.06.2022 13:53 Відповісти
Реформа поліції у всій красі .😁
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06.06.2022 13:44 Відповісти
Сидить на стільчику-на розслабоні пред'яву читає. А повинен біля стінки стояти. Не кажучи вже про те,щоб висіти на гілці. Не військовий час, а якесь знущання.🤦
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06.06.2022 13:44 Відповісти
А як же економіка, як же зростання ? Головна Бубочка країни все чітко сказала.
А тут війною до цих пір інвесторів відлякуємо, і взагалі нащо та війна, Бубочка
віддасть Південь зі Сходом і Кримом і щасливо всі підуть на шашлики 😀
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06.06.2022 13:56 Відповісти
Підбери соплі, кацап.
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06.06.2022 16:29 Відповісти
На буй такі мусора потрібні, хтось вірить що ці мерзотники вас будуть захищати...краще мати власну зброю
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06.06.2022 13:45 Відповісти
Це добре і потрібно вручати таким підозру, а коли вручити підозру тим, хто передав ворогу південь, Кримський канал, Каховку, Мелітополь, Бердянськ, Миколаїв та інші міста і навіть Запорізьку АЕС?
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06.06.2022 13:46 Відповісти
Чому саме окупантам? Спитайте їх
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06.06.2022 13:48 Відповісти
Громадяни України не повинні мати зброю на руках !
Яке мудре рішення.
Зброя тільки для поліцейських Рюкзакевича - Монастирського щоб вони сміливо
передавали ії ворогу
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06.06.2022 13:53 Відповісти
Мусорня, завжди була і є продажна непотреб. при наймні 95 процентів з них. Бидлота
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06.06.2022 13:53 Відповісти
Оно любит читать сидя на табуреточке ,после прочитанного ******* табуреточкой по ржавой голове ,от Украинского народа.
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06.06.2022 13:59 Відповісти
Схоже і форму віддав - в одних трусах залишився, бідося.
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06.06.2022 14:11 Відповісти
обижаете, форму продал
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06.06.2022 16:43 Відповісти
смотрю как он сидит и понимаю, что с такой властью победить будет трудно, ведь ее не только не уважают, но и не боятся и это вы сделали разом.
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06.06.2022 14:24 Відповісти
Арсеннчик всю мразоту повернув і пригрів.
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06.06.2022 14:45 Відповісти
оно еще сидит с деловым видом пи..р. И это органы власти.
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06.06.2022 15:20 Відповісти
что на него смотреть, скрутили, надавали и в клетку, там дочитает.
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06.06.2022 15:22 Відповісти
 
 